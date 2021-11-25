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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Шарль Мішель (105)

Зеленський обговорив з Президентом Європейської ради Мішелем розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський обговорив з Президентом Європейської ради Мішелем розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.

Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.

Зі свого боку Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС.

Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.

Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та "Асоційованого тріо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель у розмові з Зеленським наголосила на підтримці незалежності та територіальної цілісності України

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25.11.2021 20:41 Відповісти
"Гигант мисли",архістратіг ********** ,Наполевон Бонапртский !!!!))))
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25.11.2021 20:43 Відповісти
Когда будет Майдан против зелёной шмаркли?
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25.11.2021 20:44 Відповісти
Може сам піде, обіцяв, якщо не впорається, то піде сам у відставку.
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25.11.2021 20:48 Відповісти
Це звіздец,державний діяч ,що найменьше !!!)))
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25.11.2021 20:45 Відповісти
Зеленський обговорив
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Невже сам говорив? Не єрмак?
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25.11.2021 20:45 Відповісти
Оскільки брат Шмигаля розмовляв на своїй мові, а полудурок на ізіґе то це сміло можна назвати обговоренням!😂😂😂 Всі кивали головами але нічого не розуміли😂😂😂
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25.11.2021 20:49 Відповісти
так так....
без буби і таракан в Амстердамі сам не виповзе з під плінтуса.
найґоловніший, найрозумніший, найвищій на кінець!
тільки одне зауваження - "не обговорив", а щось проскрипів...
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25.11.2021 21:25 Відповісти
Судьбоносный разговор.
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26.11.2021 02:34 Відповісти
 
 