Зеленський обговорив з Президентом Європейської ради Мішелем розвиток безпекової ситуації вздовж кордонів України
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Співрозмовники обговорили розвиток безпекової ситуації на сході нашої держави у зв’язку з концентрацією російських збройних сил вздовж українських кордонів.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Глави держави.
Володимир Зеленський поінформував Шарля Мішеля про зусилля України, спрямовані на мирне врегулювання українсько-російського конфлікту.
Зі свого боку Президент Європейської ради повідомив про результати своєї вчорашньої розмови з Президентом РФ Володимиром Путіним. Одним із цих результатів є переконаність, що деескалації ситуації могли б допомогти контакти між українською та російською сторонами за участю ЄС.
Лідери України та Євросоюзу домовилися й надалі координувати свої позиції щодо шляхів врегулювання конфлікту.
Співрозмовники також обговорили підготовку запланованого на 15 грудня саміту Східного партнерства. Володимир Зеленський зауважив, що цей захід має бути результативним з точки зору врахування інтересів України та "Асоційованого тріо".
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Невже сам говорив? Не єрмак?
без буби і таракан в Амстердамі сам не виповзе з під плінтуса.
найґоловніший, найрозумніший, найвищій на кінець!
тільки одне зауваження - "не обговорив", а щось проскрипів...