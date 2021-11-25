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Новини Політика України
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Держприкордонслужба (2198) підробка (262) розвідка (1087) ПВК "Вагнер" (638) ДМС (29) Бурба (80)

Розвідникам, які ловили "вагнерівців", за підробленим листом заборонили виїзд з України, - "Схеми". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закордонні паспорти усіх п’ятьох колишніх працівників управління розвідки були визнані недійсними. Пізніше з’ясувалося, що це було зроблено на підставі підробленого листа, але хто його підробив - невідомо.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Недійсними було визнано закордонні паспорти розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери, Василя Бурби та ще одного розвідника, який попросив не називати його ім’я. А також паспорт на ім’я Василя Месхі - це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба.

Рішення про визнання їх недійсними прийняла Державна прикордонна служба. Підставою став лист на бланку Міграційної служби.

"Направляємо інформацію щодо осіб, та наявних у них недійсних документів державного зразка, з метою їх вилучення в місцях перетину кордону для їх подальшого направлення та знищення за місцем видачі", – йдеться у листі.

У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.

Та коли журналісти спробували з’ясувати, хто ухвалив таке рішення, виявилося, що цей лист – підробка.

У Міграційній службі на запит програми відповіли, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби. Фельд’єгерська служба, яка має доставляти таку документацію, каже, що ніколи такого листа не доставляла.

Пізніше Державна прикордонна служба повідомила, що за результатами перевірки записи про недійсність паспортів розвідників видалили з міжвідомчої системи "Аркан".

Один з ексрозвідників, у якого вилучили паспорт, Юрій Семенюк вважає, що ці дії можуть бути продовженням адміністративного тиску з боку влади.

"На той час дуже активно Юрій Бутусов публікував свої статті з приводу спецоперації. В той же час журналіст Bellingcat Христо Грозєв анонсував розслідування. І було багато публікацій з цього приводу. І можливо хтось вважав, що ми, чи я особисто, чи цих п’ять чоловік будемо шукати можливість зустрічі з Христо Грозєвим і летіти в Болгарію чи за кордон, не знаю", – каже Семенюк.

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Топ коментарі
+66
ага.. "подделка"..

Вот так со двора любой заходит и приносит документы и миграционная служба берет их в разработку))
А потом строят из себя идиотов что "должна принести фельдъегерская служба, но непонятно кто принес и вообще письмо само появилось... Или даже его Порох подсунул тайно, ночью!
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25.11.2021 21:30
+59
сначала ОП(Г) клована отправила документ на изьятие паспортов, а когда это просочилось в СМИ - тупо об*срались и ничего лучше придумать ен смогли как назвали "подделкой"
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25.11.2021 21:27
+45
какая мразь управляет государством
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25.11.2021 21:50
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25.11.2021 21:27 Відповісти
Так. Голоси, притули та прочіе сироїди мовчать, бо не отримали аванса за "боротьбу".
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25.11.2021 21:56 Відповісти
На каналі ахметова "Україна" сьогодні був матеріал про цю гулянку.
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26.11.2021 01:51 Відповісти
День Народження не індульгенція для хамства!
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26.11.2021 01:53 Відповісти
Беня дав команду, кишеньковому, знищити рудого конкурента. І бені- користь, і півшостому- піар.
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26.11.2021 10:01 Відповісти
сначала ОП(Г) клована отправила документ на изьятие паспортов, а когда это просочилось в СМИ - тупо об*срались и ничего лучше придумать ен смогли как назвали "подделкой"
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25.11.2021 21:27 Відповісти
ага.. "подделка"..

Вот так со двора любой заходит и приносит документы и миграционная служба берет их в разработку))
А потом строят из себя идиотов что "должна принести фельдъегерская служба, но непонятно кто принес и вообще письмо само появилось... Или даже его Порох подсунул тайно, ночью!
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25.11.2021 21:30 Відповісти
Ну то,что Порох подсунул - к гадалке не ходи, а вот ночью....не думаю, очевидно с Мальдив прислал.
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25.11.2021 23:15 Відповісти
какая мразь управляет государством
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25.11.2021 21:50 Відповісти
Це мафія. З ними буде те ж, що і з італійською мафією. І нехай Чаушеску нашим мафіозі щоночі сниться під стіною поряд зі своєю дружиною в калюжі крові.
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25.11.2021 23:03 Відповісти
Да, это мафия, спрут. Симбиоз еврейской ОПГ и агентов Кремля.
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26.11.2021 02:59 Відповісти
спитай краще ХТО ТУ МРАЗЬ ОБРАВ ?
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26.11.2021 07:30 Відповісти
Це реальні вороги.
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26.11.2021 09:05 Відповісти
А ось і ще одне питання для зєлі. І одразу і відповідь: " це все надумане і неправда, доказів нема. А якщо і є, то всі ниточки ведуть до Порошенка.
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25.11.2021 21:29 Відповісти
Эту рожу на НГ будут показывать?
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25.11.2021 21:31 Відповісти
На "Г+Г" точно.
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25.11.2021 21:38 Відповісти
а що може завадити?
Ти ж рейтинги бачив...
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25.11.2021 21:39 Відповісти
Я думав, що зелох зі своїм організатором "теплих ваночок" дєрьмаком вже гойдаються на стовбі...
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25.11.2021 21:31 Відповісти
Ага,он только вперед ногами уйдет с кабинета
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25.11.2021 21:32 Відповісти
Дєрьмак на дєрьмаку та дєрьмаком...
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25.11.2021 21:31 Відповісти
Кто-то ещё сомневается, что зебил с командой клованов - предатель?
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25.11.2021 21:33 Відповісти
єрмак такі "нужнік"(нужний человек) путіна:Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert 9 часов назад

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🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.
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25.11.2021 21:33 Відповісти
Так никто в этом и не сомневался, кроме упоротых зебилоидов.
Импичмент и за меньшее получали, а тут прямое предательство.
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25.11.2021 21:37 Відповісти
кацзелення вже давно скинуло бубенці і не дзвенить - але сметуни не зрозуміють все рівно...
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25.11.2021 21:35 Відповісти
Про іншу групу розвідників, т.зв. "групу Шведа", які готувадия вивезти з тюрми "Ізоляція" 51 нашого військополоненого; а також про катування в "Ізоляції" - від в'язнів і від самих розвідників в передачі Юоія Луценка "Прямим текстом " на 5-му телеканалі, відео на ютуб за цією ссиллю.
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25.11.2021 21:36 Відповісти
Самі розвідники не хочуть говорити про те, хто зірвав їхню операцію
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25.11.2021 21:38 Відповісти
Очень забавно наблюдать, когда тупое думает , что оно хитрое
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25.11.2021 21:37 Відповісти
Сподіваюсь що ці розвідники,хоч і не злопам'ятні-пам'ять мають добру! А Бурбі ,можливо,таки варто рушити у політику,можливо й у президентські перегони!
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25.11.2021 21:37 Відповісти
Вони все добре пам'ятають,от тільки погане ніколи не забувають,так що,не завидую я команді ШмарклІ.
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26.11.2021 09:52 Відповісти
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25.11.2021 21:38 Відповісти
Aon vsio idjot i idjot, no eto melocj, za to stado za nim, i eto ne melocj / prikoljno vsio taki.
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25.11.2021 22:31 Відповісти
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25.11.2021 21:39 Відповісти
І хто ж це міг, таки, того листа підробити, га ??? У мами Ріми не питали, часом, нє ???
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25.11.2021 21:40 Відповісти
Действительно, "а кто это наделал"? Не тот ли "неуловимый", которого уже три месяца никак не могут узреть за рулем автомобиля? А может быть тот, который сдуру ранил шофера Шифера? Кстати, с Шифера не снята госохрана в отличии от упомянутых разведчиков?
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26.11.2021 06:39 Відповісти
Час прото звільнення Єрмака пройшов вже давно .

Зараз питання - це негайний арешт .

Я закликаю українських силовиків-патріотів зробити це , навіть якщо це буде коштувати кар"єрою на дану годину .
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25.11.2021 21:44 Відповісти
Даже если дЕрмака и уволят или арестуют это ничего не решит,все равно он будет и дальше давать указания.Здесь нужен совсем другой подход и совсем не политический.
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26.11.2021 06:27 Відповісти
Сто відсотків це Порошенко
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25.11.2021 21:44 Відповісти
вже заплутався. хто кому за щоку дає, Ермак Зеленському чи навпаки?
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25.11.2021 21:48 Відповісти
А какайа разнітса ???
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25.11.2021 23:45 Відповісти
Підороблений лист це зрозуміло, а от світити розвідників не бачу сенсу.
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25.11.2021 21:54 Відповісти
После марьяны безмозглой светить уже некого
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26.11.2021 09:49 Відповісти
коментар відмічено як спам
Да,,Схемы,, пускай уже определятся.То самолет из ,,вагнеровцами,,должен был приземлится в Украине,а то теперь пишут что разведчиков не выпустили арестовывать ,,вагнеровцев,, тем более что если бы их и выпустили то никто бы не дал им официально арестовывать хоть и черта в чужей стране.Вспомние ззяточника Чауса.
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25.11.2021 21:56 Відповісти
Да читати це не про тебе , букви бачиш , а докупи їх скласти не можеш
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25.11.2021 22:21 Відповісти
Ви трошки укакалісь...
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25.11.2021 22:41 Відповісти
Не турбуйте його, не треба... Хай проспиться людина...
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25.11.2021 23:47 Відповісти
Сказочка для детского садика...подделка никто не знал
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25.11.2021 21:57 Відповісти
Зливає спецоперації такий собі НІХТО, якого слухають усі право(криво)охоронні органи. Навіть безмозгла ТСК не змогла встановити, хто це НІХТО.
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25.11.2021 21:57 Відповісти
Країна примара .Тут і гілекоптери між Києвом і Синьогорою з НІХТО літають
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25.11.2021 22:24 Відповісти
Ну єто не подделка. Так будет теперь со всеми, кто не угодит нашему бубочке.
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25.11.2021 21:58 Відповісти
дело рук членограя ...
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25.11.2021 21:59 Відповісти
Sharp`s

⚡️" Московский комсомолец " дуже розпереживався за Андрія Єрмака . На Росії прямим текст пишуть, глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові"

👉МК навіть перерахував «досягнення» «Тимофеича» (Єрмака)

📍Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.

📍Для півтори роки того рмак та Козак погодили подписка Путіним Указание про бизнес на Росії сертифікатів походження товаров из ДНР та ЛНР

👆Тобто, рмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.

❗️А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, новый навіть переконав Володимара Зеленского , про вход Донбасу в складу України на правах конфедерации

❗️Але реалізації фінального етапу сценарію завадила ... перемога в США Джо Байдена . Тому збереження рмака у владений Росії - это шанс реалізації проекта «конфедерации України та Донбасу».

https://t.me/Sharpreview/6310
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25.11.2021 22:04 Відповісти
Кому там не хватало доказательств, что зечмо и его гопота работают на фашистскую московию?
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25.11.2021 22:07 Відповісти
У власти законченные негодяи
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25.11.2021 22:10 Відповісти
Приготовиться к завтра.Шустер и Ахметов всех ждут..Только 95 квартал не придет.Не считает нужным.
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25.11.2021 22:11 Відповісти
Одними из источников финансирования ЧВК в СМИ называются секретные статьи расходов Минобороны РФ, а также бизнесмена Евгения Пригожина, приближенного к президенту России Владимиру Путину. Его еще называют "поваром Путина". Как выяснил РБК, Евгений Пригожин участвовал в нескольких тендерах на обеспечение содержания базы группы Вагнера.

"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
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25.11.2021 22:16 Відповісти
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ УТКИН (род. 11 июня 1970 - российский офицер спецназа ГРУ, подполковник запаса, кавалер четырёх орденов Мужества, по данным СМИ считается основателем частной военной компании ЧВК Вагнер, имеет позывной "Вагнер"

В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.

А наш президент унижает наших разведчиков...
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25.11.2021 22:17 Відповісти
Официальный сайт ЧВК Вагнер
https://wagnera.ru/

На сайте в рубрике "Наши Герои"
Портреты Гиви, Моторолы, Захарченко...
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25.11.2021 22:24 Відповісти
Да, не вовремя люди решили дать клоуну страной "порулить". Совсем не вовремя.
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25.11.2021 22:39 Відповісти
Дорого, дуже дорого, обійдеться украінцям цей "квартал 95".
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26.11.2021 08:24 Відповісти
Народ, а зачем вы Зеленского выбрали?
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25.11.2021 22:42 Відповісти
Подноготная крота Зермака | Сливки
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
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25.11.2021 22:43 Відповісти


Ja NeUmerHerwam


@neumerherwam

·
2 ч



Якщо далі так піде - то люстрація т.зв. #Зє-команди стане ще більш нагальною ніж люстрація ригів. Бо "#слуґі" поєднали в собі все найгірше від папєрєдників: барствують як кучмовці, відморожені як регіонали, а брехливі як комуністи.
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25.11.2021 23:02 Відповісти
яка люстрація,,,, 25% знов будуть голосувать за нього, дурний народ
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26.11.2021 12:36 Відповісти
Судя по всему, происходят разборки в высших эшелонах власти, возможно, между генералами Бурбой и Будановым. Но это не должно быть ценой публикации сов. секретных документов в печати. Забота о своей карьере должна быть, но не в ущерб государству.
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25.11.2021 23:06 Відповісти
значит,"крот" или скорее всего "кроты" таки есть.И есть идиоты на службе,которые пропускают такие грубые "подножки" спец.службам.Нужно не только расследование как это получилось и кто и что делал,но и наказание.тут уж одним увольнением не обойтись.есть служебная халатнасть с нарушением должностных обязанностей,подлежащих уголовному преследованию
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25.11.2021 23:36 Відповісти
Anton Shvets

1 ч ·



Це тупо пздць





Valeriya Egoshyna

1 ч ·

Реакція влади на "вагнергейт" таки є! Просто вона не така як треба...

Це - порізаний паспорт одного з п'ятьох українських розвідників, які брали участь у підготовці спецоперації із затримання "вагнерівців".

Документ забрали на кордоні у травні 2021, коли один із розвідників - Юрій Семенюк намагався виїхати за кордон (за його словами на дайвінг до Єгипту).

Як виявилося, паспорт Юрія та ще чотирьох розвідників, серед яких і екс-начальник військової розвідки Бурба, анулювали. Начебто на підставі листа від Міграційної служби.

Журналісти Радіо Свобода та Схеми: корупція в деталях - RFERL провели розслідування та отримали в своє розпорядження той самий лист, але Міграційна служба тепер від нього відхрещується.

Виходить, рішення про заборону виїзду розвідникам прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ!

Чи не є таке обмеження новим важелем тиску на українських розвідників, які звинувачують у зриві спецоперації саме Офіс президента?
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25.11.2021 23:48 Відповісти
Харе звиздеть! Я плюсы с Мосейчук гляжу и Агрохимия с Люсей сказали, что Бурба отклалывал операцию 3 раза!!!! Верю, да, братишки 73 процентовича?)
)
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26.11.2021 00:00 Відповісти
я також дивлюся.
Але хто їм повірить?
Ні, ну, знайдеться кілька відсотків...
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26.11.2021 00:18 Відповісти
Якщо кеоуватись "соціології" всяких рейтингів та центрів розумкових, то ще 20% опитаних вірять. Навіть не так - ВІРУЮТЬ!
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26.11.2021 10:23 Відповісти
Подделано потому, что отправитель не признается? Уши Ермака не торчат из конверта?
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26.11.2021 03:09 Відповісти
КАКОЙ ПОЗОР! Зе ОКАЗАЛСЯ МЕЛКИМ ПАРШИВЫМ МСТИТЕЛЬНЫМ НИЧТОЖЕСТВОМ!
И КОМУ ОНО МСТИТ, - ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
зе_НИЧТОЖЕСТВО-АГЕНТ РУSSНИ!
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26.11.2021 04:28 Відповісти
Дебіли(73%), ви зробили це РАЗОМ !!!
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26.11.2021 06:45 Відповісти
Внутренний враг всегда страшнее и вероломнее внешнего...
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26.11.2021 07:45 Відповісти
звичайно невідомо хто підробив...певно "пані Зоня, прибиральниця з другого поверху"..в. перерві між переходом з одного кабінету в інший...хто ще ж?!
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26.11.2021 07:57 Відповісти
По поддельному выдали, по поддельному и забрали. Журналисты сунули свой нос, куда не следовало. Киевляне жгите дальше, сритесь и публикуйте секретные документы в сети.
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26.11.2021 08:05 Відповісти
Ще раз переконуємось що владу в Украіні захопили ідіоти - "беспредельщики", які продовжують думати, що вони кривляються на сцені.
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26.11.2021 08:22 Відповісти
Якби то так. Кривляється одна хрипава криса, а серйозні хлопці пишуть сценарії.
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26.11.2021 09:27 Відповісти
Пілять! Навіщо оприлюднили імена цих людей??? Оце раеальна зрада!!!
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26.11.2021 08:55 Відповісти
Тобто, коли кріт в ОПі зливає всі операції разом із прізвищами агентів, то це не зрада. А коли імена вже засвічених і звільнених службовців, то це страшна зрада? Видно виборця ВАЗеліна
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26.11.2021 09:25 Відповісти
И это тоже.
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26.11.2021 11:57 Відповісти
Боже! До чего ж противно и гадко осознавать, что в твоей стране у власти её враги!!!
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26.11.2021 09:07 Відповісти
таке враження, що ВАЗелін робить все так, щоб був третій майдан. А тут і брати-миротворці вчасно на кордоні стоять
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26.11.2021 09:22 Відповісти
Щур, якого загнали у кут, кусається.
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26.11.2021 13:08 Відповісти
 
 