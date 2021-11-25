Розвідникам, які ловили "вагнерівців", за підробленим листом заборонили виїзд з України, - "Схеми". ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Закордонні паспорти усіх п’ятьох колишніх працівників управління розвідки були визнані недійсними. Пізніше з’ясувалося, що це було зроблено на підставі підробленого листа, але хто його підробив - невідомо.
Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.
Недійсними було визнано закордонні паспорти розвідників Юрія Семенюка, Романа Червінського, Ігоря Дзери, Василя Бурби та ще одного розвідника, який попросив не називати його ім’я. А також паспорт на ім’я Василя Месхі - це документ-прикриття, який мав начальник військової розвідки Василь Бурба.
Рішення про визнання їх недійсними прийняла Державна прикордонна служба. Підставою став лист на бланку Міграційної служби.
"Направляємо інформацію щодо осіб, та наявних у них недійсних документів державного зразка, з метою їх вилучення в місцях перетину кордону для їх подальшого направлення та знищення за місцем видачі", – йдеться у листі.
У листі йдеться про те, що паспорти розвідників нібито оформлені з порушенням законодавства, а тому підлягають вилученню.
Та коли журналісти спробували з’ясувати, хто ухвалив таке рішення, виявилося, що цей лист – підробка.
У Міграційній службі на запит програми відповіли, що лист із такими реквізитами та таким змістом взагалі ніколи не готували і не надсилали до Прикордонної служби. Фельд’єгерська служба, яка має доставляти таку документацію, каже, що ніколи такого листа не доставляла.
Пізніше Державна прикордонна служба повідомила, що за результатами перевірки записи про недійсність паспортів розвідників видалили з міжвідомчої системи "Аркан".
Один з ексрозвідників, у якого вилучили паспорт, Юрій Семенюк вважає, що ці дії можуть бути продовженням адміністративного тиску з боку влади.
"На той час дуже активно Юрій Бутусов публікував свої статті з приводу спецоперації. В той же час журналіст Bellingcat Христо Грозєв анонсував розслідування. І було багато публікацій з цього приводу. І можливо хтось вважав, що ми, чи я особисто, чи цих п’ять чоловік будемо шукати можливість зустрічі з Христо Грозєвим і летіти в Болгарію чи за кордон, не знаю", – каже Семенюк.
Будь ласка, зачекайте...
Вот так со двора любой заходит и приносит документы и миграционная служба берет их в разработку))
А потом строят из себя идиотов что "должна принести фельдъегерская служба, но непонятно кто принес и вообще письмо само появилось... Или даже его Порох подсунул тайно, ночью!
Ти ж рейтинги бачив...
kremlin_mother_expert 9 часов назад
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🇺🇦🇷🇺Интересная конфигурация разворачивается на Украине: Москву о готовящемся задержании членов ЧВК «Вагнер» предупредила украинская сторона. Самолет с «вагнеровцами» должны были принудительно посадить в Киеве, но оказалось, что в Киеве есть противоборствующие группировки во власти, одна из которых намеревалась задержать бойцов ЧВК, а другая не дала этого сделать, передав информацию россиянам. Последнюю группу во главе с главой Офиса президента Украины Ермаком считают умеренной и договороспособной. Ранее Ермак уже демонстрировал способность договариваться на переговорах в Минске с Дмитрием Козаком, помощником Путина. Сейчас ситуация на Украине сложная, поскольку новая американская власть во главе с Байденом требует от Киева прекратить все контакты с Россией. Но люди, которые готовы разговаривать с Москвой, никуда не делись и Ермак - один из них.
Импичмент и за меньшее получали, а тут прямое предательство.
Зараз питання - це негайний арешт .
Я закликаю українських силовиків-патріотів зробити це , навіть якщо це буде коштувати кар"єрою на дану годину .
⚡️" Московский комсомолец " дуже розпереживався за Андрія Єрмака . На Росії прямим текст пишуть, глава ОПУ їхній хлоп. Мовляв бандерівці не народжуються у російської мами родом з Ленінграда та "крупного радянського чиновника при Горбачові"
👉МК навіть перерахував «досягнення» «Тимофеича» (Єрмака)
📍Андрій Єрмак та Дмитро Козак погодили проведення самостійної зовнішньоекономічної діяльності ОРДЛО.
📍Для півтори роки того рмак та Козак погодили подписка Путіним Указание про бизнес на Росії сертифікатів походження товаров из ДНР та ЛНР
👆Тобто, рмак дав згоду на рішення, котрі дозволяють банановим республікам Донбасу мати ознаки справжньої держави.
❗️А тепер головне! Андрій Єрмак погодив і, новый навіть переконав Володимара Зеленского , про вход Донбасу в складу України на правах конфедерации
❗️Але реалізації фінального етапу сценарію завадила ... перемога в США Джо Байдена . Тому збереження рмака у владений Росії - это шанс реалізації проекта «конфедерации України та Донбасу».
https://t.me/Sharpreview/6310
"Группа Вагнера", по многочисленным свидетельствам, тренируется на военной базе у хутора Молькино в Краснодарском крае, непосредственно соседствуя с 10-й отдельной бригадой спецназа ГРУ Минобороны РФ (в/ч 51532).
В 2016 ГОДУ УТКИН БЫЛ ЗАМЕЧЕН НА СПЕЦИАЛЬНОМ ПРИЕМЕ В КРЕМЛЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ, ОТЛИЧИВШИХСЯ ОСОБЫМ ГЕРОИЗМОМ.
А наш президент унижает наших разведчиков...
https://wagnera.ru/
На сайте в рубрике "Наши Герои"
Портреты Гиви, Моторолы, Захарченко...
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
Ja NeUmerHerwam
@neumerherwam
·
2 ч
Якщо далі так піде - то люстрація т.зв. #Зє-команди стане ще більш нагальною ніж люстрація ригів. Бо "#слуґі" поєднали в собі все найгірше від папєрєдників: барствують як кучмовці, відморожені як регіонали, а брехливі як комуністи.
1 ч ·
Це тупо пздць
Valeriya Egoshyna
1 ч ·
Реакція влади на "вагнергейт" таки є! Просто вона не така як треба...
Це - порізаний паспорт одного з п'ятьох українських розвідників, які брали участь у підготовці спецоперації із затримання "вагнерівців".
Документ забрали на кордоні у травні 2021, коли один із розвідників - Юрій Семенюк намагався виїхати за кордон (за його словами на дайвінг до Єгипту).
Як виявилося, паспорт Юрія та ще чотирьох розвідників, серед яких і екс-начальник військової розвідки Бурба, анулювали. Начебто на підставі листа від Міграційної служби.
Журналісти Радіо Свобода та Схеми: корупція в деталях - RFERL провели розслідування та отримали в своє розпорядження той самий лист, але Міграційна служба тепер від нього відхрещується.
Виходить, рішення про заборону виїзду розвідникам прикордонники ухвалили, спираючись на сфальсифікований документ!
Чи не є таке обмеження новим важелем тиску на українських розвідників, які звинувачують у зриві спецоперації саме Офіс президента?
)
Але хто їм повірить?
Ні, ну, знайдеться кілька відсотків...
И КОМУ ОНО МСТИТ, - ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
зе_НИЧТОЖЕСТВО-АГЕНТ РУSSНИ!