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Новини Політика України
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Україна, Франція і Німеччина наполягають на проведенні зустрічі у Нормандському форматі щоб оживити процес мирного врегулювання, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна, Франція і Німеччина наполягають на проведенні зустрічі у Нормандському форматі щоб оживити процес мирного врегулювання, - Кулеба

Україна разом із Францією та Німеччиною продовжують наполягати на потребі проведення зустрічей у Нормандському форматі для пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполягаємо на необхідності чесної дискусії чотирьох країн Нормандського формату задля того, щоб оживити процес мирного врегулювання. Росія, Україна, Німеччина та Франція мають сісти за стіл переговорів. Бажано на рівні лідерів країн", - підкреслив міністр.

Кулеба нагадав, що президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зробили низку пропозицій президенту Росії Владіміру Путіну із запрошенням провести саміт Нормандського формату. Російська сторона так і не погодилася ані на саміт, ані на зустріч міністрів закордонних справ.

"Міністри ФРН Гайко Маас та Франції Жан-Ів Ле Дріан доклали максимум зусиль, аби залучити російського міністра Сергія Лаврова на зустріч. Якби він погодився, я був би готовий провести з ним відверту розмову про те, як вивести Мінський процес із глухого кута, в який його завела Росія", - зауважив очільник МЗС.

Також читайте: Лавров стратегічно не хоче, щоб Нормандський формат працював, - Кулеба

Міністр наголосив на непорушності принципу "спершу безпека" та нагадав, що Мінські домовленості починаються з пункту про всеосяжне припинення вогню.

Кулеба офіційно спростував російські фейки про нібито підготовку України до наступальної операції на Донбасі. Він запевнив, що Україна вважає пошук політико-дипломатичного вирішення єдиним шляхом врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Міністр наголосив, що всі зусилля України та партнерів нині спрямовані на стримування Росії від подальших агресивних дій. Водночас він запевнив: ні в кого не має виникати сумнівів, що у разі нового етапу повномасштабної агресії РФ проти нашої держави, Україна буде захищатися всіма наявними засобами", - йдеться у повідомленні МЗС.

Також читайте: Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля, - Кулеба

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Топ коментарі
+2
Не правильная постановка Кулебе 2-, нужно говорить Германия перекидивает 50 тайфунов в Борисполь, а Франция в Кульбакино, и условие или газ или атака на Крим босота боится наглих и смелих, а не чмошников
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25.11.2021 21:38
+2
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25.11.2021 21:55
+2
Хуйло же вам открытым текстом сказал что ни крым ни дамбас не отдаст. А Украина вообще должна перестать существовать. О чем вы еще с ним хотите поговорить? Хотите договориться как Беларашка? После окупации Беларашки Хуйло взбодрился. Теперь по его мнению с Украиной то же самое можно провернуть. А потом опять пригнать на границу тысячи беженцев чтобы Европа махнула рукой и на все согласилась либынебылавайны.
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25.11.2021 22:03
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Толочь воду в ступе (значение фразеологизма) - поговорка о бесцельном, бесполезном занятии. Человек, который толчет воду в ступе, делает абсолютно бесполезное дело. Отсюда и выражение.
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25.11.2021 21:33 Відповісти
Не правильная постановка Кулебе 2-, нужно говорить Германия перекидивает 50 тайфунов в Борисполь, а Франция в Кульбакино, и условие или газ или атака на Крим босота боится наглих и смелих, а не чмошников
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25.11.2021 21:38 Відповісти
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25.11.2021 21:40 Відповісти
При взрыве на шахте в Кузбассе погибли 52 человека
https://svpressa.ru/accidents/news/317348/
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25.11.2021 21:40 Відповісти
уявляю собі як сміеться бункерний щур над такою наївністю...
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25.11.2021 21:41 Відповісти
С атакой перебор а останавливаем все наши заводи в России
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25.11.2021 21:42 Відповісти
франция и германия одни из самых лицемерных стран в ЕС
потому что - проданы фуйлу
потому и больше всех кричат
о оживлении... мертворождённого
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25.11.2021 21:42 Відповісти
Они борются только за свои личные шкурные интересы. Им бы побыстрее что то врегулювать и возобновить торговлю с Рашкой. Чего вы хотите если они готовы были принять тысячи беженцев с Афганистана, и только Польша им помешала.
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25.11.2021 21:49 Відповісти
Какого еще врегулювання? Идет война. Войну можно прекратить только или капитуляцией или победой. Врегулировать вы можете только свою болячку
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25.11.2021 21:47 Відповісти
Кому треба та зустріч ? Невже Україні ?
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25.11.2021 21:55 Відповісти
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25.11.2021 21:55 Відповісти
***** же вам открытым текстом сказал что ни крым ни дамбас не отдаст. А Украина вообще должна перестать существовать. О чем вы еще с ним хотите поговорить? Хотите договориться как Беларашка? После окупации Беларашки ***** взбодрился. Теперь по его мнению с Украиной то же самое можно провернуть. А потом опять пригнать на границу тысячи беженцев чтобы Европа махнула рукой и на все согласилась либынебылавайны.
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25.11.2021 22:03 Відповісти
Не так "запрошують", давно пора вимоги ставити, але нікому, терплять як неадекватного сусіда по будинку, постійно влаштовуючого підтоплення, заливаючого нечистотами, та напхавшого квартиру смердючим сміттям.
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26.11.2021 06:51 Відповісти
 
 