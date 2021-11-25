Україна, Франція і Німеччина наполягають на проведенні зустрічі у Нормандському форматі щоб оживити процес мирного врегулювання, - Кулеба

Україна разом із Францією та Німеччиною продовжують наполягати на потребі проведення зустрічей у Нормандському форматі для пошуку політико-дипломатичного вирішення російсько-українського збройного конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми наполягаємо на необхідності чесної дискусії чотирьох країн Нормандського формату задля того, щоб оживити процес мирного врегулювання. Росія, Україна, Німеччина та Франція мають сісти за стіл переговорів. Бажано на рівні лідерів країн", - підкреслив міністр.

Кулеба нагадав, що президент Франції Емманюель Макрон, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський зробили низку пропозицій президенту Росії Владіміру Путіну із запрошенням провести саміт Нормандського формату. Російська сторона так і не погодилася ані на саміт, ані на зустріч міністрів закордонних справ.

"Міністри ФРН Гайко Маас та Франції Жан-Ів Ле Дріан доклали максимум зусиль, аби залучити російського міністра Сергія Лаврова на зустріч. Якби він погодився, я був би готовий провести з ним відверту розмову про те, як вивести Мінський процес із глухого кута, в який його завела Росія", - зауважив очільник МЗС.

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Міністр наголосив на непорушності принципу "спершу безпека" та нагадав, що Мінські домовленості починаються з пункту про всеосяжне припинення вогню.

Кулеба офіційно спростував російські фейки про нібито підготовку України до наступальної операції на Донбасі. Він запевнив, що Україна вважає пошук політико-дипломатичного вирішення єдиним шляхом врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

"Міністр наголосив, що всі зусилля України та партнерів нині спрямовані на стримування Росії від подальших агресивних дій. Водночас він запевнив: ні в кого не має виникати сумнівів, що у разі нового етапу повномасштабної агресії РФ проти нашої держави, Україна буде захищатися всіма наявними засобами", - йдеться у повідомленні МЗС.

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