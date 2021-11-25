Журналіст "Слідства.Інфо" Реплянчук озвучив питання, які не зможе поставити президенту
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Журналістів програми "Слідство.Інфо" не запросили на пресконференцію президента Володимира Зеленського.
Про це Реплянчук пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
""Слідство.Інфо" не запросили на несподівану прес-конференцію президента Зеленського. Тож ми не зможемо поставити йому запитання. А запитань до нього чимало", - написав він.
Реплянчук зазначив, що важливо запитати президента про офшори, Вагнергейт, зв’язки члеінів його команди зі скандальним головою ОАСК Павлом Вовком та спецоперацію ГУР по викраденню з Молдови судді Чауса.
"Особисто я хотів би поставити Зеленському таке питання: Хто саме дав вказівку співробітникам Головного управління розвідки Міноборони України провести спецоперацію із викрадення з Кишинева судді Чауса та незаконному переміщенню його через державний кордон? Якщо ж це була "провокація російських спецслужб", то чи правильно я розумію, що у вищому керівництві держави є агенти, які дають вказівки військовослужбовцям ГУР на проведення спецоперацій в інтересах країни-агресора?", - написав він.
Реплянчук зазначив, що не зможе поставити це запитання. "Бо запросили, схоже, лише обраних. Дякую за нечувану свободу слова", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.
Журналісти, яких не запросили на пресмарафон, збираються прийти до місця його проведення на знак протесту проти цензури.
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Так или иначе НЕ известно кто и как перевез эту свиноматку.. НО самое главное эту свинью будут судить и оно сядет, может даже и сдохнет, случайно. Одним скотом будет меньше.
А вот почему так журналиста это интересует? Непонятно.
Израиль своих врагов валит как хочет по всем странам и ниче, нет трагедии, а тут кошмар - свинью завезли не так. Если доказать НЕ могут что это разведка - значит честь ей и хвала. Вот так.
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
1. Почему вор и жулик КАЛОмойский НЕ сидит? ГДЕ %, пени и штрафы выплаченые лично жидом пострадавшим?
2. Почему смачно и густо обосрались с углем? Дляя чего нужен легион дебилов, которые даже на календарь не смотрят???
3. Когда кончиться истерия с зеленой говноэнергетикой? Почему юрлица должны оплачивать колоссальные тарифы на энергию?
4. Газовые аферисты. Вчера, сегодня завтра. Или КАК аферисты намолотили миллиарды, а теперь еще хотят намолотить. Почему газ по 8, если МЫ добываем его САМИ???
5. Почему до сих пор не готовяться к войне по ВСЕЙ Украине? При свинорылом порошенке НЕ было, теперь также. В 1941 ссср также обосрался, вместе с дебилами типа сралина и коневодом жуковым.