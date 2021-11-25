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Журналіст "Слідства.Інфо" Реплянчук озвучив питання, які не зможе поставити президенту

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналіст "Слідства.Інфо" Реплянчук озвучив питання, які не зможе поставити президенту

Журналістів програми "Слідство.Інфо" не запросили на пресконференцію президента Володимира Зеленського.

Про це Реплянчук пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Слідство.Інфо" не запросили на несподівану прес-конференцію президента Зеленського. Тож ми не зможемо поставити йому запитання. А запитань до нього чимало", - написав він.

Реплянчук зазначив, що важливо запитати президента про офшори, Вагнергейт, зв’язки члеінів його команди зі скандальним головою ОАСК Павлом Вовком та спецоперацію ГУР по викраденню з Молдови судді Чауса.

"Особисто я хотів би поставити Зеленському таке питання: Хто саме дав вказівку співробітникам Головного управління розвідки Міноборони України провести спецоперацію із викрадення з Кишинева судді Чауса та незаконному переміщенню його через державний кордон? Якщо ж це була "провокація російських спецслужб", то чи правильно я розумію, що у вищому керівництві держави є агенти, які дають вказівки військовослужбовцям ГУР на проведення спецоперацій в інтересах країни-агресора?", - написав він.

Читайте: ЦПК просить журналістів поставити кілька запитань Зеленському

Реплянчук зазначив, що не зможе поставити це запитання. "Бо запросили, схоже, лише обраних. Дякую за нечувану свободу слова", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.

Журналісти, яких не запросили на пресмарафон, збираються прийти до місця його проведення на знак протесту проти цензури.

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Топ коментарі
+16
зебобік, боягузливий нелох злив хуйлу унікальну спецоперацію наших спецслужб, а це чмо звільнило всіх розвідників. Тільки за це його потрібно привселюдно повісити, а з Чаусом наші спецслужби просто обісралися.
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25.11.2021 22:45
+8
В кремлевских телеграм-каналах целый день идёт поток вот таких однотипных постов в поддержку Ермака.
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25.11.2021 22:51
+7
нелох докерується до того, що його просто роздеруть як жабу
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25.11.2021 23:19
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А чаус видно святой? Взяток не брал, денег не было у него? Или все таки боров срыгнул?
Так или иначе НЕ известно кто и как перевез эту свиноматку.. НО самое главное эту свинью будут судить и оно сядет, может даже и сдохнет, случайно. Одним скотом будет меньше.
А вот почему так журналиста это интересует? Непонятно.
Израиль своих врагов валит как хочет по всем странам и ниче, нет трагедии, а тут кошмар - свинью завезли не так. Если доказать НЕ могут что это разведка - значит честь ей и хвала. Вот так.
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25.11.2021 22:39 Відповісти
зебобік, боягузливий нелох злив ***** унікальну спецоперацію наших спецслужб, а це чмо звільнило всіх розвідників. Тільки за це його потрібно привселюдно повісити, а з Чаусом наші спецслужби просто обісралися.
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25.11.2021 22:45 Відповісти
нелох докерується до того, що його просто роздеруть як жабу
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25.11.2021 23:19 Відповісти
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25.11.2021 22:46 Відповісти
Подноготная крота Зермака | Сливки
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
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25.11.2021 22:45 Відповісти
В кремлевских телеграм-каналах целый день идёт поток вот таких однотипных постов в поддержку Ермака.
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25.11.2021 22:51 Відповісти
Странно журналиста не парят другие вопросы. Например:
1. Почему вор и жулик КАЛОмойский НЕ сидит? ГДЕ %, пени и штрафы выплаченые лично жидом пострадавшим?
2. Почему смачно и густо обосрались с углем? Дляя чего нужен легион дебилов, которые даже на календарь не смотрят???
3. Когда кончиться истерия с зеленой говноэнергетикой? Почему юрлица должны оплачивать колоссальные тарифы на энергию?
4. Газовые аферисты. Вчера, сегодня завтра. Или КАК аферисты намолотили миллиарды, а теперь еще хотят намолотить. Почему газ по 8, если МЫ добываем его САМИ???
5. Почему до сих пор не готовяться к войне по ВСЕЙ Украине? При свинорылом порошенке НЕ было, теперь также. В 1941 ссср также обосрался, вместе с дебилами типа сралина и коневодом жуковым.
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25.11.2021 23:09 Відповісти
"В 1941 ссср также обосрался, вместе с дебилами типа сралина и коневодом жуковым" - з цього місця подробиці можна ??
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25.11.2021 23:28 Відповісти
Учи историю и будет тебе счастье.
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26.11.2021 06:23 Відповісти
Уважно прочитайТе 5 відповідь усю з початку ...
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27.11.2021 11:44 Відповісти
Зеленые могут только 2 вещи: врать и воровать. Без выходных и без отпусков...
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26.11.2021 01:08 Відповісти
а ще гарно розводити лохів !
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26.11.2021 07:58 Відповісти
80% тех, кого пригласили не смогут задать свои вопросы!
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26.11.2021 10:02 Відповісти
 
 