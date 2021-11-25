Журналіст "Слідства.Інфо" Реплянчук озвучив питання, які не зможе поставити президенту

Журналістів програми "Слідство.Інфо" не запросили на пресконференцію президента Володимира Зеленського.

Про це Реплянчук пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Слідство.Інфо" не запросили на несподівану прес-конференцію президента Зеленського. Тож ми не зможемо поставити йому запитання. А запитань до нього чимало", - написав він.

Реплянчук зазначив, що важливо запитати президента про офшори, Вагнергейт, зв’язки члеінів його команди зі скандальним головою ОАСК Павлом Вовком та спецоперацію ГУР по викраденню з Молдови судді Чауса.

"Особисто я хотів би поставити Зеленському таке питання: Хто саме дав вказівку співробітникам Головного управління розвідки Міноборони України провести спецоперацію із викрадення з Кишинева судді Чауса та незаконному переміщенню його через державний кордон? Якщо ж це була "провокація російських спецслужб", то чи правильно я розумію, що у вищому керівництві держави є агенти, які дають вказівки військовослужбовцям ГУР на проведення спецоперацій в інтересах країни-агресора?", - написав він.

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Реплянчук зазначив, що не зможе поставити це запитання. "Бо запросили, схоже, лише обраних. Дякую за нечувану свободу слова", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше Офіс Президента повідомив, що 26 листопада відбудеться тригодинний пресмарафон Зеленського. "До участі в цьогорічному заході запрошені журналісти з 30 провідних всеукраїнських і міжнародних ЗМІ", - повідомили в ОП, зазначивши, що такі обмеження пов'язані з епідситуацією.

Журналісти, яких не запросили на пресмарафон, збираються прийти до місця його проведення на знак протесту проти цензури.