ДТЕК направив керівництву "ГарПок" попередження про відповідальність через невиплату боргів за "зелену" енергію
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Компанія ДТЕК офіційно попередила посадових осіб ДП "Гарантований покупець" про кримінальну відповідальність через відмову здійснювати виплату боргів перед підприємством з коштів цільових "зелених" єврооблігацій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на копію листа адвокатського об’єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", яка представляє інтереси "ДТЕК ВДЕ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми наполегливо просимо дотримуватися вимог законності в діях будь-яких посадових осіб та вимагаємо негайно здійснити погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, перед підприємствами "ДТЕК ВДЕ", - йдеться в листі.
Адвокати попередили посадових осіб ДП "Гарантований покупець", що використання коштів підприємств "ДТЕК ВДЕ", які наразі утримуються на рахунках держпідприжмтсва, в інших цілях ніж на погашення боргу за вироблену "зелену" енергію перед підприємствами ДТЕК, є кримінальним злочином.
"Звертаємо увагу на те, що перерахування (оплата) ДП "Гарантований покупець" 3,04 млрд грн на користь будь-яких інших суб’єктів господарювання, в тому числі, інших виробників ВДЕ, що не входять до групи ДТЕК, або на будь-які інші цілі, буде грубим порушенням чинного законодавства України та прав виробників за "зеленим" тарифом, що входять до групи ДТЕК", - йдеться в листі.
Подібні дії будуть кваліфікуватися за ч. 3 ст. 206, ст. 2222 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ. Борг складає 3,04 млрд грн.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Будь ласка, зачекайте...
В общем, уже очевидно, Украину ожидает незабываемая зима. Незабываемая, потому что она не даст украинцам забыть окончательно что такое "лихие девяностые". Если раньше мы допускали, что пройти зиму без веерных отключений власти удастся (не этих, которые выдают за ремонты, а полноценных, когда отключают целые микрорайоны и надолго), то теперь очевидно - они будут.
Офис президента отправил в Офис SCM (холдинга Рината Ахметова) парламентера, Сергея Шефира. Ахметову предложено прекратить вражду с ОП, вернуться к положению "как было" и отречься от Разумкова. Альтернатива - государство обрушится на Ахметова всей мошью санкций и силовых ведомств.
Во времена когда предки Ахметова (татары) ходили походами на Русь, судьба такого парламентера была бы плачевна. В общем-то, в девяностые тоже. Однако ныне времена иные, и потому Шефира отправили восвояси с обещанием подумать. Обещание Ахметов выполнит, он подумает. А вот все остальное...
Источники из SCM сообщили что давно не видели Ахметова в таком прекрасном настроении. Его холдинг давно так не проверяли на прочность и Ахметова это не пугает. Наоборот, он полон азарта. Он прекрасно понимал чем рискует когда решил финансировать Разумкова. Офис президента может не сомневаться, блицкрига у них не выйдет. Будет долгая затяжная война, для которой у ОП вообще нет ресурсов. А у Ахметова?
Следующие корабли с углем рискуют не приплыть. Станции Ахметова сейчас резко станут на ремонты. А все санкции власти будут разбиваться об саботаж исполнителей на местах. А это значит будут веерные отключения не только электричества, но и тепла. По всей стране. А там - обвал гривны, скачек тарифов, инфляция, массовые протесты...
Офису президента долго эту войну не протянуть. В ОП серьезно настроены выдать людям трудности зимы за побочные эффекты борьбы с олигархами. Однако проблема в том, что идеей "затянуть пояса ради победы" кормить можно избирателей Порошенко либо Тимошенко. Но не Зеленского. Эти люди голосовали за шоумена со сцены имено потому, что не хотели затягивать пояса.
Им нужно было уменьшение тарифов и увеличение зарплат, а не холодные темные квартиры из-за войнушки президента с олигархами. От Зеленского они отвернутся, и телеканалы Ахметова сделают так, чтобы случилось это максимально быстро.
Естественно от этой войнушки максимально пострадают простые граждане. Именно они будут мерзнуть в холодных квартирах и беднеть от инфляции. И сказать можно лишь одно. Это же надо было нам всем поверить в способность комика изменить срану, чтобы в результате получить войну власти и топ-олигарха, к которой власть вообще не готова!