УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
25328 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1090 14
енергетика (602) ДТЕК (175) альтернативна енергетика (97)

ДТЕК направив керівництву "ГарПок" попередження про відповідальність через невиплату боргів за "зелену" енергію

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ДТЕК направив керівництву "ГарПок" попередження про відповідальність через невиплату боргів за "зелену" енергію

Компанія ДТЕК офіційно попередила посадових осіб ДП "Гарантований покупець" про кримінальну відповідальність через відмову здійснювати виплату боргів перед підприємством з коштів цільових "зелених" єврооблігацій.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на копію листа адвокатського об’єднання "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", яка представляє інтереси "ДТЕК ВДЕ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми наполегливо просимо дотримуватися вимог законності в діях будь-яких посадових осіб та вимагаємо негайно здійснити погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за "зеленим" тарифом, перед підприємствами "ДТЕК ВДЕ", - йдеться в листі.

Адвокати попередили посадових осіб ДП "Гарантований покупець", що використання коштів підприємств "ДТЕК ВДЕ", які наразі утримуються на рахунках держпідприжмтсва, в інших цілях ніж на погашення боргу за вироблену "зелену" енергію перед підприємствами ДТЕК, є кримінальним злочином.

"Звертаємо увагу на те, що перерахування (оплата) ДП "Гарантований покупець" 3,04 млрд грн на користь будь-яких інших суб’єктів господарювання, в тому числі, інших виробників ВДЕ, що не входять до групи ДТЕК, або на будь-які інші цілі, буде грубим порушенням чинного законодавства України та прав виробників за "зеленим" тарифом, що входять до групи ДТЕК", - йдеться в листі.

Подібні дії будуть кваліфікуватися за ч. 3 ст. 206, ст. 2222 та ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВДЕ. Борг складає 3,04 млрд грн.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+5
старий бородатий кіт Бєня.
показати весь коментар
25.11.2021 22:11
+4
За веерные отключения благодарите Ахметку. Ето ета гнида по заказу кремля с целью дестабилизации и поднятия недовольства населения а так же в своих личных интересах шантажирует таким образом Украину. Нужно было раньше думать когда стратегические енергетические предприятия подарили олигофренам. Теперь по команде Хуйла Ахметка и КО просто вырубят рубильник и бери Киев голыми руками. Только национализация может спасти страну.
показати весь коментар
25.11.2021 22:30
+3
Олег Шарп, блог, 19:59
В общем, уже очевидно, Украину ожидает незабываемая зима. Незабываемая, потому что она не даст украинцам забыть окончательно что такое "лихие девяностые". Если раньше мы допускали, что пройти зиму без веерных отключений власти удастся (не этих, которые выдают за ремонты, а полноценных, когда отключают целые микрорайоны и надолго), то теперь очевидно - они будут.
Офис президента отправил в Офис SCM (холдинга Рината Ахметова) парламентера, Сергея Шефира. Ахметову предложено прекратить вражду с ОП, вернуться к положению "как было" и отречься от Разумкова. Альтернатива - государство обрушится на Ахметова всей мошью санкций и силовых ведомств.
Во времена когда предки Ахметова (татары) ходили походами на Русь, судьба такого парламентера была бы плачевна. В общем-то, в девяностые тоже. Однако ныне времена иные, и потому Шефира отправили восвояси с обещанием подумать. Обещание Ахметов выполнит, он подумает. А вот все остальное...
Источники из SCM сообщили что давно не видели Ахметова в таком прекрасном настроении. Его холдинг давно так не проверяли на прочность и Ахметова это не пугает. Наоборот, он полон азарта. Он прекрасно понимал чем рискует когда решил финансировать Разумкова. Офис президента может не сомневаться, блицкрига у них не выйдет. Будет долгая затяжная война, для которой у ОП вообще нет ресурсов. А у Ахметова?
Следующие корабли с углем рискуют не приплыть. Станции Ахметова сейчас резко станут на ремонты. А все санкции власти будут разбиваться об саботаж исполнителей на местах. А это значит будут веерные отключения не только электричества, но и тепла. По всей стране. А там - обвал гривны, скачек тарифов, инфляция, массовые протесты...
Офису президента долго эту войну не протянуть. В ОП серьезно настроены выдать людям трудности зимы за побочные эффекты борьбы с олигархами. Однако проблема в том, что идеей "затянуть пояса ради победы" кормить можно избирателей Порошенко либо Тимошенко. Но не Зеленского. Эти люди голосовали за шоумена со сцены имено потому, что не хотели затягивать пояса.
Им нужно было уменьшение тарифов и увеличение зарплат, а не холодные темные квартиры из-за войнушки президента с олигархами. От Зеленского они отвернутся, и телеканалы Ахметова сделают так, чтобы случилось это максимально быстро.
Естественно от этой войнушки максимально пострадают простые граждане. Именно они будут мерзнуть в холодных квартирах и беднеть от инфляции. И сказать можно лишь одно. Это же надо было нам всем поверить в способность комика изменить срану, чтобы в результате получить войну власти и топ-олигарха, к которой власть вообще не готова!
показати весь коментар
25.11.2021 22:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
интересно, какая кошка пробежала между Бубой и величайшим инвестором ?
показати весь коментар
25.11.2021 22:09 Відповісти
старий бородатий кіт Бєня.
показати весь коментар
25.11.2021 22:11 Відповісти
Ага. инвестор. Все его инвестиции ето пошарить по карманах у холопов. За последние 7 лет мне никто так внятно и не смог обяснить во что инвестировали ети *зельоные падлы-инвесторы*?
показати весь коментар
25.11.2021 22:18 Відповісти
Гудок, а ты гнида выплатил Украине миллиарды за транспортировку и продажу електроенергии за бугор?
показати весь коментар
25.11.2021 22:15 Відповісти
Олег Шарп, блог, 19:59
В общем, уже очевидно, Украину ожидает незабываемая зима. Незабываемая, потому что она не даст украинцам забыть окончательно что такое "лихие девяностые". Если раньше мы допускали, что пройти зиму без веерных отключений власти удастся (не этих, которые выдают за ремонты, а полноценных, когда отключают целые микрорайоны и надолго), то теперь очевидно - они будут.
Офис президента отправил в Офис SCM (холдинга Рината Ахметова) парламентера, Сергея Шефира. Ахметову предложено прекратить вражду с ОП, вернуться к положению "как было" и отречься от Разумкова. Альтернатива - государство обрушится на Ахметова всей мошью санкций и силовых ведомств.
Во времена когда предки Ахметова (татары) ходили походами на Русь, судьба такого парламентера была бы плачевна. В общем-то, в девяностые тоже. Однако ныне времена иные, и потому Шефира отправили восвояси с обещанием подумать. Обещание Ахметов выполнит, он подумает. А вот все остальное...
Источники из SCM сообщили что давно не видели Ахметова в таком прекрасном настроении. Его холдинг давно так не проверяли на прочность и Ахметова это не пугает. Наоборот, он полон азарта. Он прекрасно понимал чем рискует когда решил финансировать Разумкова. Офис президента может не сомневаться, блицкрига у них не выйдет. Будет долгая затяжная война, для которой у ОП вообще нет ресурсов. А у Ахметова?
Следующие корабли с углем рискуют не приплыть. Станции Ахметова сейчас резко станут на ремонты. А все санкции власти будут разбиваться об саботаж исполнителей на местах. А это значит будут веерные отключения не только электричества, но и тепла. По всей стране. А там - обвал гривны, скачек тарифов, инфляция, массовые протесты...
Офису президента долго эту войну не протянуть. В ОП серьезно настроены выдать людям трудности зимы за побочные эффекты борьбы с олигархами. Однако проблема в том, что идеей "затянуть пояса ради победы" кормить можно избирателей Порошенко либо Тимошенко. Но не Зеленского. Эти люди голосовали за шоумена со сцены имено потому, что не хотели затягивать пояса.
Им нужно было уменьшение тарифов и увеличение зарплат, а не холодные темные квартиры из-за войнушки президента с олигархами. От Зеленского они отвернутся, и телеканалы Ахметова сделают так, чтобы случилось это максимально быстро.
Естественно от этой войнушки максимально пострадают простые граждане. Именно они будут мерзнуть в холодных квартирах и беднеть от инфляции. И сказать можно лишь одно. Это же надо было нам всем поверить в способность комика изменить срану, чтобы в результате получить войну власти и топ-олигарха, к которой власть вообще не готова!
показати весь коментар
25.11.2021 22:19 Відповісти
Интересно, что весной петь будете? когда зима пройдёт, и тепло будет, и электричество?
показати весь коментар
25.11.2021 22:25 Відповісти
если у гражданских урвется терпэць, то они начнут выбирать себе способ "соргеться", и тут уже кто первый сумеет "канализировать" струю их недовольства на оппонента
показати весь коментар
25.11.2021 22:29 Відповісти
За веерные отключения благодарите Ахметку. Ето ета гнида по заказу кремля с целью дестабилизации и поднятия недовольства населения а так же в своих личных интересах шантажирует таким образом Украину. Нужно было раньше думать когда стратегические енергетические предприятия подарили олигофренам. Теперь по команде ***** Ахметка и КО просто вырубят рубильник и бери Киев голыми руками. Только национализация может спасти страну.
показати весь коментар
25.11.2021 22:30 Відповісти
Есть одна небольшая проблема. ТЭС Ахметки работают, запасы угля на складах есть. А вот государственные ТЭС почему-то стоят и запасов нет. Ах да, а теперь еще Ахметка на государственные ТЭС уголь из США везет. "Национализировать" говоришь? Чтобы что? Чтобы спокойно у паРаши электроэнергию покупать? В прошлом году "национализировали" Добропольеуголь. Это объединение которое стабильно работало и давало 4-5 млн тонн угля. Меньше года зеленым уродам понадобилось, чтобы его угробить. Уже убытки, недовыполнение плана, долги по зарплате и отсутствие каких либо перспектив. Угробили одно из лучших угольных предприятий. Нужно чтобы все угробили? За рубильник можешь спасибо сказать себе и Клоуну, которого ты выбрал.
показати весь коментар
26.11.2021 07:40 Відповісти
гудок дым пускает
показати весь коментар
25.11.2021 22:22 Відповісти
Ликвидируйте эту аферу ахметова- порошенко с зеленой энергетикой, она последние соки выжмет из Украины. Или же установите адекватные тарифы на ее выкуп как на атомке. Нашлись великие инвесторы бл ть. Установили самый высокий тариф в Европе, организовали контору Гарантированный Покупатель которая при любом раскладе обязана все это выкупить и оплатить из бюджета. Пошли вы нахер с такими инвестициями, пусть же Ахметов и использует свою зеленую электроэнергию на своих предприятиях
показати весь коментар
25.11.2021 22:56 Відповісти
дебіл alexx, рижа мразь з зеленими тарифами порішав ще з овочем.
показати весь коментар
25.11.2021 23:08 Відповісти
 
 