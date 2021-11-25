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Білий дім відмовляє Кремль від нападу на Україну, - The New York Times

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Білий дім відмовляє Кремль від нападу на Україну, - The New York Times

Адміністрація президента Сполучених Штатів Джо Байдена намагається відрадити президента Росії Володимира Путіна від нападу на Україну. Зокрема, Білий дім розробляє санкції проти Росії за такі дії.

Про це йдеться в статті The New York Times. повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна

За даними видання, адміністрація Байдена зосереджена на дипломатичних каналах, щоб стримати і переконати Путіна від вторгнення в Україну.

"У кінцевому підсумку це може включати другу особисту зустріч між Байденом і Путіним. Минулого тижня офіційний представник Кремля заявив, що Вашингтон і Москва обговорюють можливість проведення ще одного саміту. Адміністрація Байдена вважає, що продовження діалогу з Путіним важливе для того, щоб зупинити його від дій проти України", - йдеться в матеріалі.

При цьому наголошується, що американські чиновники спільно з країнами-партнерами розробляють кроки  у відповідь на російські провокації, включаючи нові економічні санкції.

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"У нас є представники адміністрації в Європі, які намагаються узгодити, якими будуть ці економічні заходи",- сказала Андреа Кендалл-Тейлор, експерт з Росії з Центру нової американської безпеки, яка консультувала перехідну команду Байдена.

За її словами, такі заходи можуть включати санкції щодо російських банків і виробників енергії, а також суверенного боргу країни.

"Американські і британські чиновники обговорювали введення більш жорстких санкцій проти людей, близьких до Путіна, включаючи деякі заходи, які розглядалися, але були відкладені після того, як агенти Москви використовували нервово-паралітичну речовину при спробі вбити колишнього співробітника російської розвідки у Великобританії у 2018 році", - йдеться в матеріалі видання.

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Топ коментарі
+9
Людоїда вмовляти не їсти. Нонсенс
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25.11.2021 22:21
+5
Ну якщо бідон не засне на руках у пуйла, то переговори вже будуть успішними.
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25.11.2021 22:26
+5
Закликати параноїдного шизофреніка до адекватності марна справа !!!)))
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25.11.2021 22:30
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Людоїда вмовляти не їсти. Нонсенс
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25.11.2021 22:21 Відповісти
Закликати параноїдного шизофреніка до адекватності марна справа !!!)))
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25.11.2021 22:30 Відповісти
Кацапський перегній, на якому навіть травичка не виросте.
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25.11.2021 22:30 Відповісти
У москалів траур.
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Загиблими в шахті Кузбасу визнано 52 людини
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25.11.2021 22:24 Відповісти
- 52 шахтера и тракториста
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25.11.2021 22:36 Відповісти
зарийте їх в братській могилі по нових ГОСТах !
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25.11.2021 22:50 Відповісти
Ну якщо бідон не засне на руках у пуйла, то переговори вже будуть успішними.
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25.11.2021 22:26 Відповісти
Реально що можливо порадити шизофреніку ???)))
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25.11.2021 22:29 Відповісти
Байден явно не читал басню Эзопа-Лафонтена-Крылова "волк и ягненок"
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25.11.2021 22:30 Відповісти
это значит, что вопрос полномасштабного вторжения - решён однозначно или как ???
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25.11.2021 22:32 Відповісти
надо срочно размещать ПРО NATO на всей территории
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25.11.2021 22:35 Відповісти
Казалось бы Хорошее дело....вот только Террористу дают то чего он желает...не пресекают преступления а уговаривают их не совершать...казалось бы тоже верно в КК есть понятие "Предупреждение преступления"...но там преступник а тут террорист...и аппетиты будут расти в итоге как всегда: и Позор и Война...Дело же не в наживе или деньгах...тут логика совсем другая...Террористу не объяснить что взорвав себя он не получит Гурий...
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25.11.2021 22:39 Відповісти
В том то и дело, ***** в бой не пойдет, для этого зомби ихтамнеты есть.
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25.11.2021 22:46 Відповісти
Лучшая отговорка кремлевской крысы это удар ядерными боеголовками по его норе!
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25.11.2021 23:12 Відповісти
Россия начала активную переброску своих войск в Крым. сообщает агентство Bloomberg,Bloomberg: ссылаясь на разведку США.

войска и техника прибывают на полуостров с 15 ноября. Перемещение российских военных в Крым произошло после отправки боевых танков и другого тяжелого вооружения в Воронежскую область.
По данным американской разведки, в Крым отправили 34-ю мотострелковую бригаду и 42-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

https://inforesist.org/bloomberg-rossiya-nachala-aktivnuyu-perebrosku-svoih-vojsk-v-krym/
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26.11.2021 00:03 Відповісти
Адміністрація Байдена тисне на дем партію, щоб санкції проти СП2 забрали з оборонного бюджету... Двуликий Бідон говорить одне робить інше...
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26.11.2021 10:05 Відповісти
 
 