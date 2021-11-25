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Двох жителів Донеччини, які написали "За Степана Бендер" на місці польських військових поховань, затримали у Львові. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

Поліцейські 25 листопада затримали двох жителів Донецької області, які сплюндрували польські поховання на Личаківському цвинтарі, повідомляє патрульна поліція Львова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Львівщини.

"Патрульні виявили і затримали осіб, які вчиняли акт вандалізму на польських військових похованнях

Сьогодні, близько 17-ї години, патрульні 4 батальйону помітили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища", - говориться у повідомленні. 

Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту.

Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

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Двох жителів Донеччини, які написали За Степана Бендер на місці польських військових поховань, затримали у Львові 01
Двох жителів Донеччини, які написали За Степана Бендер на місці польських військових поховань, затримали у Львові 02

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Топ коментарі
+61
Розпалювали ненависть, але правопис підвів...
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25.11.2021 23:02
+47
РФ делает любые провокации, чтобы поссорить нас с Польшей.
Надо никогда не забывать, что у нас один злейший общий враг - РФ
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25.11.2021 23:05
+42
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25.11.2021 23:05
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Розпалювали ненависть, але правопис підвів...
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25.11.2021 23:02 Відповісти
Ага , да і Бендера Остап звали 🙂
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25.11.2021 23:04 Відповісти
Жители Бендер напряглись
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26.11.2021 00:51 Відповісти
Не Родригес разве?
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26.11.2021 10:39 Відповісти
Той Бендерас
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26.11.2021 10:51 Відповісти
РФ делает любые провокации, чтобы поссорить нас с Польшей.
Надо никогда не забывать, что у нас один злейший общий враг - РФ
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25.11.2021 23:05 Відповісти
коментар відмічено як спам
Я ненавиджу рашу, але ти міркуєш за прислів'ям"хто засрався-невістка, так її вдома немає, а он її плаття висить". Так і ти. Раше і на..р не треба такою нісенітницею займатися
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26.11.2021 03:41 Відповісти
Нет, ну что ты, конечно же нет. Просто трое 40 - 50 летних мужиков пошли надписи на захоронении делать, видимо для собственного удовольствия, при этом, абсолютно случайно, они оказались с Донбасса. Нет никаких причин считать, что это провокация по заказу.
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26.11.2021 05:41 Відповісти
Ага! І всі троє - "щирі українці" "супернаціоналісти" Тут на форумі такі теж бігають - на задниці "вишиванки" рвуть - такі "патріотичні"! Один "Виктор Ли номерний" чого вартий! Другий день мене клене - "***********" називає!
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26.11.2021 06:13 Відповісти
Ну да, звичайно, будуть з Донбасу посилати 40-50 літніх мужиків, з метою шось написати. Тим більше до Львова. Я сам до Бандери ставлюся лояльно,але треба визнати той факт,що не для всіх українців він герой, але ми на жаль не хочемо зто констатувати. А провокацією тут не пахне, Я розумію якби напис був зроблений не у Львові тоді так провокація
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26.11.2021 16:57 Відповісти
А их не надо туда посылать, они там с 2014 года сидят, как с дыныры рванули. И кстати флажочек так часто не меняй.
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26.11.2021 17:10 Відповісти
Якщо у них на Донбасі за такі слова як "йолка" та профФесор звання доктора наук професорів дають, то ці мінімум на доцентів тягнуть .
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25.11.2021 23:11 Відповісти
але стаття така є. надіюсь львів'яни вліплять по ній максимум цим кацапським гнидам
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25.11.2021 23:54 Відповісти
Тупі кацапи - б-Е-ндери
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25.11.2021 23:02 Відповісти
Видимо кто то из них в 2014 в Донецке писал Дамбас. Хотя там таких огромное количество, Ратуют за русский язык но написать на нем даже мат без ошибок не могут.
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26.11.2021 05:44 Відповісти
а бывает ещё бИндеравцы )
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26.11.2021 06:42 Відповісти
То вони не про Степана, а про Остапа )))
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25.11.2021 23:02 Відповісти
Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області.
=================================
по пятюндєлю реального терміну кожному за наругу над могилою. або відправте тих алкащів в рідні краї. Якого хера вони у Львові заблукали?
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25.11.2021 23:04 Відповісти
Крім реального терміна треба ще судья в ніс в покарання вивчити Батько наш Бандера і прочитати дванадцять стільців
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25.11.2021 23:07 Відповісти
Навіщо розбазарювати "добро", в земельку живцем, нехай удобрюють чорноземи, ми добрі бЕндерівці
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26.11.2021 07:49 Відповісти
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25.11.2021 23:05 Відповісти
В тих Бендерах одні фашисти...Куди влада Молдови дивиться?
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25.11.2021 23:07 Відповісти
а ведь есть еще Биндеравцы.. так те вообще лютые звери))
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25.11.2021 23:10 Відповісти
...позволю себе уточнить...
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26.11.2021 01:01 Відповісти
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26.11.2021 10:51 Відповісти
Стадо недоумков.
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26.11.2021 00:34 Відповісти
Шреку, бодай би ти, завше живий-здоровий був !!!
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26.11.2021 05:47 Відповісти
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25.11.2021 23:07 Відповісти
Криворукі гоVнороби...
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25.11.2021 23:10 Відповісти
І за таке бидло гинуть на Донбасі наші хлопці.
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25.11.2021 23:13 Відповісти
не за них. за свою країну. й за нас із вами, між іншим.
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25.11.2021 23:29 Відповісти
Наші хлопці виконують свій священний обов'язок - захищають нашу Батьківщину! Так, при цьому ми зазнаємо втрат! Донбас - це Україна!!! Люди там різні, в принципі, як і на всій території нашої держави. Попадаються і такі, але скільки героїв Донеччини і Луганщини лежить в рідній землі? Скільки зараз виконують свій обов'язок на передовій? Не треба ставити клеймо на мешканцях Донбасу! Наші недолугі політики зробили все щоб посварити Захід і Схід. Наша сила в єднанні! Об'єднуємся браття! Перемога буде за нами!!
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26.11.2021 00:21 Відповісти
чтобы точно не спалиться,долбанецкий ту3,14здень надел национальную одежду дырявых - костюм горка..
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25.11.2021 23:13 Відповісти
як прикро...сердешні не встигли написати ...А....
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25.11.2021 23:18 Відповісти
Понаїжало гандо..в до Львова і буде тут сра..и!!!Вся суть совкопітека воно там розісра..о все що можна і тепер на заході країни свій рускій мір хоче втілювати,скатіна така!!!!
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25.11.2021 23:19 Відповісти
Где это в Украине оскверняли могилы советских воинов?
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25.11.2021 23:30 Відповісти
не корми кацапа
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25.11.2021 23:31 Відповісти
https://interfax.com.ua/news/general/715730.html
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26.11.2021 03:33 Відповісти
Макс! То вони вважають "пам"ятниками на могилах" знаки, натикані посеред наших міст і сіл Там "поховань" немає - більша половина радянських солдат взагалі непохованими залишилися!
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26.11.2021 06:06 Відповісти
В домбасяцькому розумінні бандерівські схрони вже починаються за Юзівкою.
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25.11.2021 23:29 Відповісти
Фанаты Футурамы =)
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25.11.2021 23:30 Відповісти
«43 та 49-річні мешканці Донецької області.Джерело: https://censor.net/ua/n3301665»

а потом пророссийские сми поднимают писк про нацистов
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25.11.2021 23:31 Відповісти
Кайло в руки і ламать граніт - Донбас відбудовувать
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26.11.2021 05:55 Відповісти
"На польты пойдут! Из них белок делать будут - на рабочий кредит." (с)
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25.11.2021 23:33 Відповісти
Надо этим даунецким уродам сделать татуировки на всё тело "Путин - кровавый карлик и гнойный педофил" и вышвырнуть их назад, в лугандон. Пусть объясняются с ФСБ и местной путинской гнилью....
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25.11.2021 23:38 Відповісти
Сепаратисти розпалювали ненависть до дружньої нам країни.
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26.11.2021 00:01 Відповісти
Они соскучились по бутылкам из под шампанского
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26.11.2021 00:08 Відповісти
Тщательно проверить их на причастность к преступлениям на Донбассе ...
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26.11.2021 00:08 Відповісти
Я знаю одного,которому 43(сегодня будет сказки рассказывать),и задержанному 43.Совпадение?
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26.11.2021 00:20 Відповісти
Твари лугандонские.
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26.11.2021 00:32 Відповісти
Правильно писать-Бендера Родригеса
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26.11.2021 02:07 Відповісти
"что ни сделает дурак - всё он сделает не так" (С)
"дебилы, ..ля"(С)
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26.11.2021 02:22 Відповісти
В чём проблема. Передайте этих "лютых националистов" полякам. Пусть грамматике их подучат.
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26.11.2021 03:43 Відповісти
А они знают что Степан Бандера и Остап Бендер - это разные люди ?
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26.11.2021 04:17 Відповісти
А при чем здесь поляки , если С.Бандеру убили кацапо-НКВДисты? Здесь дело даже не в правописании. Каарочи, кацапа выправит тока деревянный макентош.
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26.11.2021 05:22 Відповісти
Правду люди говорят , шо в руках кацапа даже лайно ржавеет.
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26.11.2021 05:25 Відповісти
Все грамотные жители Донбасса давным-давно, еще с 80-90хх в Киеве. Учились здесь, женились здесь, остались здесь.

И да. Вот они грамотные.
А вот там, в донбабве, повальное рашистское быдло.
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26.11.2021 08:40 Відповісти
что ты сейчас пердануло?
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26.11.2021 11:54 Відповісти
- Послушайте, «хахлы», а кто такие на самом деле «бендеры»?

- Бендеры - это город в Молдове…

- Как?! Молдаване тоже «бендеры»?!
- Тупые вы… Спрашиваете про «Бендеры», а подразумеваете Бандеру…
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26.11.2021 06:00 Відповісти
Тупые даунбассы натворили беды у себя на родине, теперь приперлись к нам. Всё гниды не угомонятся.
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26.11.2021 06:03 Відповісти
Кацапи і надалі будуть гадити Україні,поки вона не позбавиться від них.
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26.11.2021 06:22 Відповісти
Це все наслідки лагідної українізації людей гулажно-комуяцької ментальності,пора переходити до жорсткої.
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26.11.2021 06:59 Відповісти
и снова даунбасовцы... а власть дает им приоритет при поступлении в ВУЗы... их бы всех в резервацию, а не приоритет...
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26.11.2021 07:05 Відповісти
Дебилы
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26.11.2021 07:11 Відповісти
Хрюсские, перестаньте постоянно представляться...
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26.11.2021 12:01 Відповісти
в кто такой Степан Бендера? Мифический антигерой россии? Чувакам под 40лет, а в московские сказки верят.
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26.11.2021 07:17 Відповісти
вот интересно будут ли об этом писать польские сми?
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26.11.2021 07:20 Відповісти
покидьки
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26.11.2021 07:32 Відповісти
Это уже не вандализм, а диверсия, направленная на подрыв обороноспособности страны. В военное время за такое нужно расстреливать. Потому что акция была направлена на то, чтобы разрушить военный и экономический союз двух стран. Боюсь только, что полиция этого не понимает, прокурор и судья не захотят. А определить того, кто послал нужно, и сделать это просто - выставить статью диверсию со сроком у "пятнашку" и дать возможность смягчить. Даже до того тупого антрацитового быдла должно дойти, что это им не Донецкое СБУ штурмом брать,за которое ничего не будет.
Но я уже не верю в государство! Вот если бы они на заборе Ермака матючек написали - о, тогда бы у прокурора яйца потом прошибло...
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26.11.2021 07:49 Відповісти
На швабры их насадить.
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26.11.2021 07:53 Відповісти
Так-так. А "горка" - це спецодяг справжніх щирих бандеровців!
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26.11.2021 07:54 Відповісти
это писец...один даже мокшанскую форму не снимал- настолько они уверены что с ермаком у власти их отмажут/обменяют даже если поймают.
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26.11.2021 08:22 Відповісти
У генерала КГБ Калугина в книге ("Прощай, Лубянка") есть эпизод, где чекисты,, засучив рукава, писали антисемитские письма. Непонятно только, если какой-то современный чекист малюет на синагоге свастику, израильтяне привычно винят украинцев.
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26.11.2021 08:24 Відповісти
Ця проросійська срань, тільки щось обісрати і загадити здатна. Більш ні на що.
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26.11.2021 08:28 Відповісти
Ничего не понимаю. Так, кто выгодополучатель в этом действии? Эти художники, они что, поклонники Бандеры? Или наоборот? В чём заключается их корысть?
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26.11.2021 08:32 Відповісти
Правда идиот или прикидываешься?
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26.11.2021 09:02 Відповісти
Даже не знаю, но точно не прикидываюсь.
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26.11.2021 10:07 Відповісти
тогда все ясно.
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26.11.2021 10:15 Відповісти
Давай рассуждать логически. Бандера, борец за свободу Украинской нации. Одной из основных целей украинских националистов была и борьба с Польшей за независимость. Тогда, отчего же эти человеки ломают памятники Полякам и пишут, что это вам за Бандеру? Вывод простой. Эти художники, поклонники Бандеры, люто ненавидят Поляков. Так, нет?
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26.11.2021 10:44 Відповісти
Нет =) Ты все-таки настаиваешь на своем идиотизме.
Хорошо, если ты и правда не прикидываешься, а истинный дурачок, объясню тебе на пальцах.
Целепологание этой дешевой акции (думаю на двоих они заработали 200 бакинских) поссорить Украину и ее наиболее адекватного союзника в Восточной Евпропе, Польшу. С той же целью рашисты нанимали поляков для поджога "украинцами" мадярского консульства. Разделяй и властвуй... Очень примитивная и топорная работа. Два поклонника Футурамы уже сдали своего куратора, но он скорее всего сидит за поребриком...
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26.11.2021 11:21 Відповісти
Ответите ,подонки,за подлую развязанную войну
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26.11.2021 12:05 Відповісти
Дать бы им хорошо по **#лу,и отправить в сталинский лагерь(можно один такой возродить с НКВД-ами ), может быть поумнели.К сожалению ничего им не будет.
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26.11.2021 08:40 Відповісти
я много раз писал уже здесь и вообще .что после реинтеграции так сказать донбасяо и лугандонии снова в УКРАИНУ, живого места от них в стране не останется, все обелиски, памятники воинам и небесной сотне.всё что касается памяти погибшим воинам будет уничтожено и изуродовано! чем они и занимаются по стране время от времени разбивая доски памяти погибшим на стенах...на кладбищах рушат памятники .жгут флаги всё на камеру даже . это и их переселенци и студенты тоже этим занимаются здесь...и вдруг такая навала гопников тут, я даже представить себе не могу что ждёт страну...((
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26.11.2021 09:17 Відповісти
Рашистский фуфлогон ,самые отъявленные сядут ,если не сбегут на Засраху ,остальные будут тихо под веником сидеть. Вернувшиеся беженцы тоже активно поучаствуют в *воспитательной* работе с коллаборантами...
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26.11.2021 12:14 Відповісти
Сбежавшие с Донбасса, которые с пеной у рта доказывают, что они про-украинские?
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26.11.2021 09:40 Відповісти
Не грамотные обезьяны)
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26.11.2021 10:07 Відповісти
 
 