Двох жителів Донеччини, які написали "За Степана Бендер" на місці польських військових поховань, затримали у Львові. ФОТО
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Поліцейські 25 листопада затримали двох жителів Донецької області, які сплюндрували польські поховання на Личаківському цвинтарі, повідомляє патрульна поліція Львова.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує патрульна поліція Львівщини.
"Патрульні виявили і затримали осіб, які вчиняли акт вандалізму на польських військових похованнях
Сьогодні, близько 17-ї години, патрульні 4 батальйону помітили трьох невідомих осіб біля Личаківського цвинтаря, які підозріло поводилися, а згодом зайшли на територію кладовища", - говориться у повідомленні.
Інспектори, втративши їх з поля зору, прийняли рішення обстежити територію, залучивши додаткові екіпажі. Біля арок із похованнями польських військових вони помітили цих осіб під час вчинення ними акту вандалізму, а саме здійснення написів провокаційного змісту.
Патрульні затримали двух чоловіків, третьому вдалося втекти. Особи затриманих встановили, це 43 та 49-річні мешканці Донецької області.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Будь ласка, зачекайте...
Надо никогда не забывать, что у нас один злейший общий враг - РФ
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по пятюндєлю реального терміну кожному за наругу над могилою. або відправте тих алкащів в рідні краї. Якого хера вони у Львові заблукали?
а потом пророссийские сми поднимают писк про нацистов
"дебилы, ..ля"(С)
И да. Вот они грамотные.
А вот там, в донбабве, повальное рашистское быдло.
- Бендеры - это город в Молдове…
- Как?! Молдаване тоже «бендеры»?!
- Тупые вы… Спрашиваете про «Бендеры», а подразумеваете Бандеру…
Но я уже не верю в государство! Вот если бы они на заборе Ермака матючек написали - о, тогда бы у прокурора яйца потом прошибло...
Хорошо, если ты и правда не прикидываешься, а истинный дурачок, объясню тебе на пальцах.
Целепологание этой дешевой акции (думаю на двоих они заработали 200 бакинских) поссорить Украину и ее наиболее адекватного союзника в Восточной Евпропе, Польшу. С той же целью рашисты нанимали поляков для поджога "украинцами" мадярского консульства. Разделяй и властвуй... Очень примитивная и топорная работа. Два поклонника Футурамы уже сдали своего куратора, но он скорее всего сидит за поребриком...