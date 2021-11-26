Варшава врахує нинішню кризу з мігрантами на кордоні в пріоритетах свого головування в ОБСЄ наступного року

Польське головування в ОБСЄ у 2022 році врахує у своїх пріоритетах особливості нинішньої кризової ситуації поблизу кордонів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Пшидач.

"Ми постійно аналізуємо те, що відбувається навкруги, й адаптуємо свою стратегію до цієї дійсності. На початку січня у Відні глава МЗС Польщі матиме важливий виступ з нагоди початку нашого головування, де також зверне увагу на пріоритети. Те, що зараз відбувається (поблизу кордонів України – ред.), також буде відображено в майбутніх завданнях організації", - заявив Пшидач.

Він зауважив, що Варшава вже раніше заявляла, що активні та заморожені конфлікти будуть у планах діяльності країни в ОБСЄ.

"Важливою у планах Польщі буде робота місії, яку ОБСЄ проводить на сході України. Однак маємо нестабільну ситуацію і, як кажуть експерти та аналітики, може бути ще гірше. Тому перед нами стоїть нелегке завдання, і ОБСЄ має відіграти свою важливу роль",- резюмував польський дипломат.

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