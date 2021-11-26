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Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росією, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росією, - Кулеба

Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі передачі "Право на владу".

На питання про те, чи йде зараз мова про відновлення нормандського формату, Кулеба зазначив, що для України не важливо, яким саме буде формат переговорів з Росією. Головне, щоб він був дієвим.

"Тепер основний фокус робиться на пожвавленні нормандського формату. Нам в принципі все одно, яким буде формат, аби він був дієвий. Але ми розуміємо, що повинен бути формат, в якому у нас буде Росія за столом переговорів. Якихось конкретних напрацьованих альтернатив у наших партнерів немає зараз", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна, Франція і Німеччина наполягають на проведенні зустрічі у Нормандському форматі щоб оживити процес мирного врегулювання, - Кулеба

Він також зазначив, що не очікує обговорення цього питання на саміті Байдена і Путіна.

"Я не очікую, що на можливій онлайн-зустрічі президентів Байдена і Путіна, якщо вона відбудеться, буде обговорюватися конкретно альтернативний формат переговорів", - сказав він.

Також читайте: Україна виступає за комплексний пакет протидії агресивним намірам Кремля, - Кулеба

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Топ коментарі
+8
Про що говорити? Про будапештський договір? Розумні люди з вбивцями не домовляються.
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26.11.2021 01:31
+8
Лучший формат переговоров - это когда Хуйло и его подельники за решёткой в качестве подсудимых. Все остальные форматы - пустая болтовня.
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26.11.2021 01:31
+5
Про яку розмову ці зелені лохи мріють і з ким ? 😠
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26.11.2021 01:39
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Про що говорити? Про будапештський договір? Розумні люди з вбивцями не домовляються.
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26.11.2021 01:31 Відповісти
Лучший формат переговоров - это когда ***** и его подельники за решёткой в качестве подсудимых. Все остальные форматы - пустая болтовня.
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26.11.2021 01:31 Відповісти
А ще краще проводити переговори з ****** тоді, коли він висить на гіляці.
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26.11.2021 03:52 Відповісти
Лучше поцелуй собаку в ср а ку
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26.11.2021 01:35 Відповісти
Про яку розмову ці зелені лохи мріють і з ким ? 😠
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26.11.2021 01:39 Відповісти
Вони не лохи, вони нас лохають.
Найдієвішим форматом спілкування з кацапами був у Пороха. Антипутінська коаліція та міжнародні санкції. Та він, чомусь, не підійшов ВАЗелінському, який за два з половиною роки не попрохав світ про жодну та й з кримської платформи, самі селфі.
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26.11.2021 10:20 Відповісти
О чём можно говорить, если пуйло уже всё решил. Он открыто заявил Макрону, что идёт освобождать Украину от фашистов и просил того сорвать коллективные санкции ЕС и США.
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26.11.2021 01:41 Відповісти
вже 2гуй раз від тебе це чую - підтверди ссилкою де ти це чув читав..
ласка твоя будь...
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26.11.2021 04:04 Відповісти
Заглянути в очі Путіну. Домовитись про середині.
Господи!!!!!!! Допоможи Україні поки при владі в Україні знаходиться банда не компетентних ідіотів зрадників, на чолі з президентом наркоманом, який вже довгий час знаходиться в кокаїновому дурмані. Це повний жах , що вони витворяють, одурівши від вседозволеностіі ідіотський не компетентності.
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26.11.2021 02:03 Відповісти
чім більше зелені кульоби рапортують о великих зелених досягненяннях,
тим пухнастее буде смерека - йолка.
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26.11.2021 02:29 Відповісти
"будь який" - ключове слово . . . тому що для Московії потрібно у ступі толочь Україну щоб її представники влади постійно звертались до них з проханнями з повагою до Жуйла. . .
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26.11.2021 03:18 Відповісти
Головне підтвердження факту того, що зовнішнє втручання у наші справи здійснюється виключно ху@лостаном.
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26.11.2021 08:35 Відповісти
Любые переговоры с кацапами это предательство.
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26.11.2021 05:13 Відповісти
Ця зелена підстилка не знає, шо перемовини з окупантом мусять тривати не довше автоматноі черги!
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26.11.2021 08:05 Відповісти
ПЕРЕМОВИНИ З ТЕРОРИСТАМИ ВЕДУТЬ ТІЛЬКИ ГРЬОБАНІ СЕПАРАТИСТИ.
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26.11.2021 08:31 Відповісти
Вот вам и результат того что кацапня устраивает провокации на линии разграничения угрожая, якобы, войной!!! Это все рассчитано как раз на таких питарасов от власти как кулеба и вся зеленая нечисть, готовая от страха на все что угодно лишь бы маланские задницы не потели от страха.
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26.11.2021 09:22 Відповісти
 
 