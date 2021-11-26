Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росією, - Кулеба

Для України важливий будь-який дієвий формат переговорів з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі передачі "Право на владу".

На питання про те, чи йде зараз мова про відновлення нормандського формату, Кулеба зазначив, що для України не важливо, яким саме буде формат переговорів з Росією. Головне, щоб він був дієвим.

"Тепер основний фокус робиться на пожвавленні нормандського формату. Нам в принципі все одно, яким буде формат, аби він був дієвий. Але ми розуміємо, що повинен бути формат, в якому у нас буде Росія за столом переговорів. Якихось конкретних напрацьованих альтернатив у наших партнерів немає зараз", - сказав Кулеба.

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Він також зазначив, що не очікує обговорення цього питання на саміті Байдена і Путіна.

"Я не очікую, що на можливій онлайн-зустрічі президентів Байдена і Путіна, якщо вона відбудеться, буде обговорюватися конкретно альтернативний формат переговорів", - сказав він.

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