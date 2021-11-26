Велика Британія та США нададуть Україні серйозну військову підтримку найближчим часом, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр оборони України Олексій Резніков отримав повну підтримку від своїх колег з США та Великої Британії у питанні всеосяжної допомоги у протистоянні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".
Резніков заявив, що повернувся з Вашингтона з оптимістичним настроєм після зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном.
"Щодо готовності допомогти. Мене запевнили і британський, і американський колеги – наразі йдуть консультації з міністрами оборони інших країн – про те, що ми отримаємо підтримку, причому найближчим часом", – повідомив Резніков.
Міністр оборони України поремствував, що через об'єктивні причини не може розкрити всі деталі переговорів, але, на його думку, Україна може розраховувати на серйозну підтримку у вигляді техніки, обладнання, а також на допомогу військових експертів.
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Владе в этом случае не дадут сдать ни американцы не англичане. Видать парашенский пердак заочковал, что не советуешь усиливать вооружение наших ВСУ?!!
зелений міністер оборони України
якщо це дійсно його слова - то це черговий тупий представник зеленої гидоти, який мріє заглянути путєну у дупу, хоча й з ознаками адекватності.
https://www.youtube.com/watch?v=6c6gQeSEKEw
Frank Duval - Lonesome Fighter Prologue
але ще ніхто не поклав зброю на землю і рукі не підняв!
не пою в зелене і ніколи не буду...
на семетарі зібралися з мамкою, а тут син з невісткою - "а можна ми з вами і пацанятками?" - край...
сльози з підлоги....
Усе буде норм. У ***** й рашисстов шансів 0.00 , полізе буде багато крові але то буде кінець срашці.