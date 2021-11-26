Велика Британія та США нададуть Україні серйозну військову підтримку найближчим часом, - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков отримав повну підтримку від своїх колег з США та Великої Британії у питанні всеосяжної допомоги у протистоянні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Резніков повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі "1+1".

Резніков заявив, що повернувся з Вашингтона з оптимістичним настроєм після зустрічі з головою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Щодо готовності допомогти. Мене запевнили і британський, і американський колеги – наразі йдуть консультації з міністрами оборони інших країн – про те, що ми отримаємо підтримку, причому найближчим часом", – повідомив Резніков.

Міністр оборони України поремствував, що через об'єктивні причини не може розкрити всі деталі переговорів, але, на його думку, Україна може розраховувати на серйозну підтримку у вигляді техніки, обладнання, а також на допомогу військових експертів.

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