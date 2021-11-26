За добу війська РФ 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В бік Луганського противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Лебединського російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 26 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ООС.