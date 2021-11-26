УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8700 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил Війна
1 297 4
війна (56641) обстріл (21178) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

За добу війська РФ 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

За добу війська РФ 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС

Протягом минулої доби, 25 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр штабу ООС.

В бік Луганського противник тричі відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку Авдіївки ворог здійснив два обстріли, застосовуючи міномети калібру 82 мм та 120 мм.

Біля Лебединського російські найманці вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В районі Південного обстріл здійснювався зі стрілецької зброї.

Неподалік Новотошківського ворожі війська двічі відкривали вогонь, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети.

Позиції наших захисників біля Катеринівки потрапили під обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В бік Попасної та Новоолександрівки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

Біля Красногорівки окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В районі Світлодарська обстріл здійснювався зі станкових протитанкових гранатометів.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Який сенс росіянам розбомбити все в Україні, якщо вони хочуть її захоплювати?", - Резніков. ВIДЕО

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - повідомили у штабі.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку, 26 листопада, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ООС.

За добу війська РФ 14 разів відкривали вогонь на Донбасі, застосовуючи 82- та 120-мм міномети. Втрат немає, - штаб ООС 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бандформування знов за своє.
показати весь коментар
26.11.2021 07:46 Відповісти
14 разів обстрілів за добу - це яскраве свідчення того, що зє здає Україну, а ЗСУ не воюють. Строго по Бутусову.
показати весь коментар
26.11.2021 08:04 Відповісти
ЗЕ ************.
показати весь коментар
26.11.2021 08:29 Відповісти
Комсомолке Меркель доложили ? Пусть хутину сделает Ай Яй Яй , как она отчитала Украину за ОДИН байрактар
показати весь коментар
26.11.2021 08:20 Відповісти
 
 