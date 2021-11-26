ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19, що, ймовірно, називатиметься "Ню"

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID-19 B.1.1.529.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на NPR, FT.

Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування.

Нагадаємо, днями у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.

Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.

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Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.