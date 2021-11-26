УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8700 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
13 709 106
Африка (196) ВООЗ (710) коронавірус (16712)

ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19, що, ймовірно, називатиметься "Ню"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19, що, ймовірно, називатиметься

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID-19 B.1.1.529.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" із посиланням на NPR, FT.

Очікується, що штам буде визначено як такий, що "становить інтерес". Імовірно, він називатиметься "Ню", наступною грецькою літерою в поточній схемі іменування.

Нагадаємо, днями у ПАР виявили новий варіант COVID-19 - B.1.1.529 – який має "дуже незвичайну сукупність" мутацій, які викликають занепокоєння.

Агентство безпеки охорони здоров'я Великобританії заявило, що варіант B.1.1.529 має спайковий білок, який різко відрізняється від того, який міститься у вихідному коронавірусі, на якому засновані вакцини COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чехія запровадила надзвичайну ситуацію через COVID-19

Мутації B.1.1.529 можуть допомогти йому уникнути імунної відповіді організму та зробити вірус більш заразним.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+19
Ну вот.и новый штамм против которого вакцина бесполезна
показати весь коментар
26.11.2021 07:33
+10
Что то вакцинаторов не видно😄видать стыдно признать что развели как лохов😂😂😂
показати весь коментар
26.11.2021 08:00
+7
Коли ж вже вас, ВОЗ, накриє штам Пи?
показати весь коментар
26.11.2021 08:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Вакцинированные болеют гораздо реже.
Чем больше будет заболевших,тем больше вариантов мутаций вируса.
показати весь коментар
26.11.2021 18:33 Відповісти
Интересная тенденция однако - почти все мутации "родом" из Южной Африки. Наводит на мысль, что там может находится лаборатория по модификации вирусов
показати весь коментар
27.11.2021 08:40 Відповісти
Нищая страна, малограмотное тупое население - в Африке наверняка мало вакцинируются. Ковид мутирует в массе болеющих, и появляются новые штаммы.
показати весь коментар
28.11.2021 02:10 Відповісти
Если кто считает что ковид фигня типа простуды, попробуйте дышать раза в 2 реже. Вам не хватает воздуха?! Отлично! Дышите в 3 раза реже! Что, вы задыхаетесь?! Очень хорошо! Вот теперь вы поняли что ощущают больные ковидом. Но если хотите реально заболеть и проверить это на себе - отказывайтесь от вакцин, не носите маски и прочее.
показати весь коментар
28.11.2021 02:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 