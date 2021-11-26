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У Пентагоні прокоментували активність РФ навколо України і підтвердили відданість США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Пентагоні прокоментували активність РФ навколо України і підтвердили відданість США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО

Заступник міністра оборони США Кетлін Хікс підтвердила підтримку Сполученими Штатами союзників у НАТО на східному фланзі альянсу та співробітництва НАТО з Європейським союзом, повідомив Пентагон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Заступник міністра підтвердила відданість США зобов'язанням перед країнами на східному фланзі НАТО і прокоментувала нещодавню активність Росії навколо України, міграційну кризу на кордоні Білорусі та ЄС і стратегічну конкуренцію з Китайською Народною Республікою", - йдеться у поширеному повідомленні Пентагону.

Хікс у віртуальному режимі виступила у четвер на зустрічі в Румунії міністрів оборони "Бухарестської дев'ятки": Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви та Словаччини. Зустріч була ініційована спільно Румунією та Польщею.

Вона наголосила, що "оборонні ініціативи ЄС мають залишатися узгодженими, взаємно зміцнювати одна одну та бути сумісними з НАТО та доступними для НАТО", наголошується в повідомленні.

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Деталі виступу не наводяться.

"Бухарестська дев'ятка" з'явилася на світ у 2014 році. Вона була сформована НАТО та призначена для консолідації східного флангу альянсу.
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Ну і що це дало Україні?
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26.11.2021 08:01 Відповісти
В Україні за роки незалежності зосереджено кримінально та приватно в еквіваленті трильйони доларів, але чомусь ніхто не поспішає вкласти частину награбованого в захист держави. Ще питання є?
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26.11.2021 08:23 Відповісти
Что там с будапештским меморандумом?
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26.11.2021 08:01 Відповісти
в Кучми запитай !
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26.11.2021 08:11 Відповісти
Щоб натягнути падлі мошонку на голову, що б лише зуби стирчали.
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26.11.2021 08:43 Відповісти
пока зубы торчат у лохов, на которых его проклятая семейка обогатилась
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26.11.2021 10:01 Відповісти
Навіщо він тобі?
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26.11.2021 08:22 Відповісти
Погуглите значение этого слова.
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26.11.2021 08:30 Відповісти
Вопрос ,конечно интересный, почему , Ахметов , не вкладывает в оборону , в Лугандоне у него вроде бы все отобрали , думает , что здесь не отберут , хочет отсидеться с Коломоским , этому тоже бежать не куда
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26.11.2021 09:04 Відповісти
охметов жирненько пристроился , видимо давний работодатель
клована
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26.11.2021 10:03 Відповісти
НАТО для того и создавалось, все думали, что русские сразу после мировой войны попрут, а они 80 лет ждали
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26.11.2021 10:57 Відповісти
буба москаль.
елдак - москаль
телепузік аґрохімік - москаль.
кому ґроші давать? - я б не дав нікому...
ціх вісім ніщіх халявних підорів на мене запиші - чарджай картку...
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26.11.2021 11:50 Відповісти
уточнюю - суку зелену вибрали ви - не Пентаґон, вміете срати? - вмійте смітати за собою...
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26.11.2021 11:58 Відповісти
 
 