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Велика Британія припиняє польоти у 6 країн через новий штам COVID-19: Цей варіант може бути більш заразний, а наявні вакцини менш ефективними

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Велика Британія припиняє польоти у 6 країн через новий штам COVID-19: Цей варіант може бути більш заразний, а наявні вакцини менш ефективними

Про виявлення нового варіанту коронавірусу COVID-19, який швидко поширюється в деяких районах країни, оголосив журналістам на брифінгу в четвер міністр охорони здоров'я Південноафриканської республіки Джо Фаала.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Спочатку це виглядало як кілька кластерних спалахів, але відучора наші вчені з Мережі геномного нагляду повідомили, що вони спостерігають новий варіант", - сказав міністр.

За його словами, наразі незрозуміло, де вперше з'явився варіант, що одержав позначення B.1.1.529.

Він був виявлений у Південній Африці, Ботсвані та у туриста, який прибув до Гонконгу з Південної Африки, додав Фаала.

Міністр охорони здоров'я Великої Британії Саджид Джавід заявив, що польоти до Великої Британії з Південної Африки, Намібії, Лесото, Ботсвани, Есватіні (Свазіленду) та Зімбабве будуть припинені з полудня п'ятниці.

Він зазначив, що шість цих країн будуть внесені до "червоного списку" - усі громадяни та жителі Великої Британії та Ірландії, які прибувають додому з цих пунктів відправлення, мають пройти 10-денний готельний карантин власним коштом.

"UKHSA (Агентство безпеки охорони здоров'я Сполученого Королівства. - Ред.) вивчає новий штам вірусу. Потрібно більше даних, але зараз ми вживаємо запобіжних заходів", - сказав Джавід, додавши, що варіант, виявлений у Південній Африці, "може передаватися більш активно" ніж штам Дельта, і що "вакцини, які ми маємо зараз, можуть бути менш ефективними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ скликає екстрену нараду щодо виявленого в ПАР нового варіанту COVID-19, що, ймовірно, називатиметься "Ню"

Джавід додав, що Велика Британія поки що не виявила жодного випадку зараження в країні новим штамом.

У п'ятницю офіційні особи ПАР мають проінформувати Всесвітню організацію охорони здоров'я, яка класифікувала B.1.1.529 як "варіант, що перебуває під наглядом", повідомляють ЗМІ.
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Топ коментарі
+9
Нікчема, якщо у твоїй порожній макітрі коронавірусу не існує, це зовсім не означає, що його не існує.
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26.11.2021 08:25
+5
И визы с рашей ввести парламент боится !!!
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26.11.2021 08:16
+4
За то мы для всех открыты никаких карантинов и тестов главное бумажка зеленая
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26.11.2021 08:11
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За то мы для всех открыты никаких карантинов и тестов главное бумажка зеленая
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26.11.2021 08:11 Відповісти
И визы с рашей ввести парламент боится !!!
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26.11.2021 08:16 Відповісти
это получается что в рф, Крыму, ордло ширнулся спутником - приехал ,тут привился пфайзером - получилось две мутации - "Мэ" и "Жо"...
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26.11.2021 08:22 Відповісти
СКАЖУ ИТАК СКОРО ВСЕ ПОЙМУТ ПРОСТУЮ ВЕЩЬ --ПОКА ВЕСЬ МИР НЕ ПОГРУЗИТСЯ В ВСЕМИРНЫЙ КАРАНТИН НА 2-3 МЕСЯЦА И ВСЕ КОНТАКТЫ БУДУТ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ СКАЙП ПОКА ВСЕ СТРАНЫ НЕ ПОДГОТОВЯТСЯ К ЭТОМУ..... НЕ СОЗДАДУТ 5-6 МЕСЯЧНЫЙ ЗАПАС ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ВОДЫ ТОПЛИВА ГАЗА УГЛЯ ЛЕКАРСТВ КРОВИ НИКАКИХ КОНТАКТОВ ВООБЩЕ.... НУЖНО ПЕРЕКРЫТЬ ШТАММАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ НА 100% и посмотреть в какой способ он перемещается из Природы или из какой то щели в лаборатории... надо пережить это всему миру 3 месяца..... если штаммы начнут вымирать или мутировать в сторону простого ОРВИ /гриппа-это один разговор....а если штаммы будут мутироватсья в более сложные и тяжелые версии --значит дело не в нас.... возможно и внешнее распространение.... да хоть из Кросмоса..... мы пока пальцем тыкаем в небо и в задницу пардон плацебо прививками...какие нахрен вообще туристы экономическая выгода...... а вот если начнутся крики-- мол вы нарушаете наш бизнес значит там и производство Ковида и плацебо прививок для простого пиления бабла...
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26.11.2021 10:57 Відповісти
кстати да, а кто может гаранировать не превышение трупиков над выздоравливающимся? или трупики тоже, для статистики? кто там ещё не передох? - вирус возьмёт своё...
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26.11.2021 16:59 Відповісти
здесь ВР не нужно - достаточно распоряжение правительства или президента..
порошенко и зеля на такое пойтить не могли и не смогут - многое связывает понимаешь..
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26.11.2021 08:24 Відповісти
Не можна їм візи з Росією вводить! Росія завжди "відповідає дзеркально"! Значить - введе візи проти українців І що "на виході"? Наші "депутани" відчувають що ось-ось буде черговий "Майдан" І їм треба буде кудись тікать! А КУДИ? Європа їх видасть назад Залишається Росія А в Росії й так "втікачів" повно - "Ростов - не резиновый!"Відмовлять у прийомі (та й тікать будуть терміново - якби й дозволили в"їзд то не встигли-б)
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26.11.2021 08:30 Відповісти
А чего бояться? Клоун же еще в прошлом году сказал - "Границы надежно перекрыты. Вирус в страну не проникнет!"
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26.11.2021 08:23 Відповісти
Новому штаму - новий бустер?
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26.11.2021 08:14 Відповісти
Как эта секта свидетелей коронавируса уже достала!
Шо, пля, всё по новой?
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26.11.2021 08:21 Відповісти
Нікчема, якщо у твоїй порожній макітрі коронавірусу не існує, це зовсім не означає, що його не існує.
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26.11.2021 08:25 Відповісти
Вот когда барановирус выделят в лаборатории,по постулатам Коха,тогда будешь звиздеть.
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26.11.2021 09:09 Відповісти
Кох это про бактерии -причем тут вирусы) Ковид даже в электронный микроскоп фоткали, есть статьи и фотки в начных журналах, антиваксерам не понять.
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26.11.2021 18:35 Відповісти
Ковид даже в электронный микроскоп фоткали,
Барановирус не был выделен в лаборатории.Ваксерам не понять.
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28.11.2021 17:37 Відповісти
Уже более 50 лет , как научились работать с вирусами, выделять их, роазбирать на куски и так далее, вы отстали от жизни.
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28.11.2021 18:59 Відповісти
На вашем фоне антиваксеры, которые не верят в вакцину просто гении!))

Не часто встретишь людей, которые не верят в вирус.
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05.12.2021 10:13 Відповісти
Эта ссылка- это поток манипуляций, основанных на ложных антинаучных тезисах. Сродни аргументов свидетелей плоской земли.
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05.12.2021 12:40 Відповісти
Это фейк, он никогда не был лауреатом Нобелевской премии. И врет насчет остального.

https://www.stopfake.org/ru/fejk-laureat-nobelevskoj-premii-razoblachil-koronabesie

https://stopfake.kz/ru/archives/6794
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05.12.2021 19:29 Відповісти
По поводу того, что вирусы не существуют: антифейк

https://voxukraine.org/ru/fejk-virusy-ne-sushhestvuyut-ih-patogennost-nikogda-ne-byla-dokazana/
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05.12.2021 19:32 Відповісти
70 тыс за 1.5 года умерли от насморка?
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26.11.2021 08:33 Відповісти
Так сидите в стеклянной колбе и сосите!
А зачем мне жизнь гадить?
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26.11.2021 08:36 Відповісти
А кто тебе жизнь гадит? Вырежи с клеенки клочок, напиши свои ФИО, год рождения и оставь место для даты. Не забудь продеть бинтик для завязки на большой палец ноги и... Живи спокойно...
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26.11.2021 09:22 Відповісти
Это из твоего личного опыта?? Ну и как?? Ты клиеночку сразу на пальчик привязал....или в кармане рядом с сертификатом держишь..??
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26.11.2021 09:32 Відповісти
Мне не к чему. Я вакцинировался и соблюдаю санитарные нормы, особенно, от таких, как ты.
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26.11.2021 09:42 Відповісти
Малодца....но тут дело такое...клиеночка она и уколотым может пригодится...
Но ты надейся...и жди...
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26.11.2021 10:14 Відповісти
Вакцина помогает избежать осложнений и среднесрочной перспективе уменьшить смертность. Но парадокс в том что в долгосрочной перспективе это усугубит положение появлением все новых штаммов. Правда в том, что пока все не переболеют, то эта песня будет еще долгой и затяжной. И умрет гораздо больше людей в перспективе, чем если бы человечество обрело настоящий коллективный иммунитет. Оно конечно легко говорить пока это не касается себя любимого, но... так работает эволюция. И ей нас..ть на мнение и переживания отдельных особей хомо сапинесов.
п.с. Из всех кого я знаю кто переболел весной летом, никто не заразился ну или по крайней мере не испытывал вообще никаких симптомов. Это так к слову.
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26.11.2021 10:10 Відповісти
Не вирус и не вакцина решает сколько это продлится.
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26.11.2021 11:21 Відповісти
Может все-таки завяжете с поголовной вакцинацией и будете укреплять иммунитет! А вакцинировать только гкпы риска, кто может не вынести болезнь. И таким образом не будете стимулировать вирус бесконечно мутировать) если б конечно цели были мирные, а не уничтожить и заработать на вирусе.
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26.11.2021 12:45 Відповісти
нет тестов, которые бы показали, кто перенесет ковид, а кто нет.
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05.12.2021 12:42 Відповісти
Если закрыть лаборатории здравоЗахоронения , то их высерус начнет пропадать с планеты земля.
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26.11.2021 15:54 Відповісти
 
 