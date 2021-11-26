В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали

В Україні зафіксовано 15 936 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу 25 листопада в Україні:

зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303);

273 875 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 208 осіб;

летальних випадків – 608;

одужало – 24 569 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 400 340 осіб;

одужало – 2 877 021 особа;

летальних випадків – 84 149;

проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.



