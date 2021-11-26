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В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали

В Україні зафіксовано 15 936 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 26 листопада.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"Вже 42,4% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. 34,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

За добу 25 листопада в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 зафіксовано 15 936 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 394, медпрацівників – 303);

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 273 875 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 81 516 людей, повністю імунізовані – 192 359 людей.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 госпіталізовано – 3 208 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 летальних випадків – 608;

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 одужало – 24 569 осіб.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія припиняє польоти у 6 країн через новий штам COVID-19: Цей варіант може бути більш заразний, а наявні вакцини менш ефективними

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 захворіло – 3 400 340 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 одужало – 2 877 021 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 летальних випадків – 84 149;

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 02 проведено ПЛР-тестувань – 15 746 389.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 164 651 людину, з них отримали одну дозу – 13 164 649 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 10 610 359 людей. Загалом проведено 23 775 008 щеплень.

88,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня - невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 10
В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 11

В Україні за добу від COVID-19 померли 608 осіб, зафіксовано 15 936 нових випадків зараження, 24 569 осіб одужали 12
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Топ коментарі
+2
То ви ще за рік статистику не плючували. Там взагалі 40 тис чоловік фіг його зна де поділись. Захворіли, але ні одужали, ні, слава богу, померли.
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26.11.2021 08:57
+2
О, приємно мати справу з уважною людиною! Я веду для себе статистику з 1 квітня 2020 р. і я бачив цю втрату 40 тис. Абсолютно правильна цифра! Просто сьогодні я вже не витримав і написав пост.
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26.11.2021 09:34
+1
Вот как может быть? Вчера Цензор сообщил, что кол-во заболевших за время пандемии в Украине 3 384 404 чел. За вчера новых случаев - 15 9363. Складываем - 3 400 367 случаев ковида. Но в статье написано, что 3 400 340. Куда, спрашивается, делись 27 случаев?
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26.11.2021 08:47
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Вот как может быть? Вчера Цензор сообщил, что кол-во заболевших за время пандемии в Украине 3 384 404 чел. За вчера новых случаев - 15 9363. Складываем - 3 400 367 случаев ковида. Но в статье написано, что 3 400 340. Куда, спрашивается, делись 27 случаев?
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26.11.2021 08:47 Відповісти
То ви ще за рік статистику не плючували. Там взагалі 40 тис чоловік фіг його зна де поділись. Захворіли, але ні одужали, ні, слава богу, померли.
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26.11.2021 08:57 Відповісти
Зовсім немало... хоча це тільки квіточки... Після того як випустили школярів та студентів на очне навчання чекайте погіршення показників. Не знаю як у вас, але в нашому місці швидкі з мигалками, що перевозять ковідних, це щоденнє явище. Діти позаражають один одного в тісних душних класах, а потім понесуть вірус в транспорті додому до ******** дідусів та бабусів, які як раз здебільшого не вакциновані. ЧекайТЕ!
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26.11.2021 09:11 Відповісти
Да что вы приципились к этим вакцинам. Вакцина значительно но не всегда спасает от летального, в остальном нет разницы. Это не мои домыслы а свежие данные Хроніки пандемії 25.11.2021, куди ми прямуємо? Що у світі з пандемією?
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26.11.2021 12:08 Відповісти
Бабусі і дідусі мають купу вільного часу , 24/7 . Тож можуть без проблем вакцинуватися і жити собі спокійно далі .
Розумні давно вакцинувались , а дурні - "викликають глибоке занепокоєння та стурбованість пінгвінів в Антарктиді " , тільки і всього .
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26.11.2021 13:47 Відповісти
Як раз на бабусь та дідусів сильніш за все вливає рашистська пропаганда про шкоду вакцинації, тим паче вона часто сидять вдома і думають, що їх улюблені онуки цю заразу їм не принесуть
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26.11.2021 14:39 Відповісти
О, приємно мати справу з уважною людиною! Я веду для себе статистику з 1 квітня 2020 р. і я бачив цю втрату 40 тис. Абсолютно правильна цифра! Просто сьогодні я вже не витримав і написав пост.
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26.11.2021 09:34 Відповісти
Щас тут начнецца :" от при Порошенко- О! Оце був президент, а оце шо - це шмаркля" )))
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26.11.2021 10:40 Відповісти
К чему вы тут 1,5 презедента присунули?
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26.11.2021 12:13 Відповісти
Типичный антиваксер.))
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26.11.2021 11:27 Відповісти
Это не анти, это просто Макака в человеческом обличии. Почитайте про людей с низким iQ (такие себе Иванушки-дурачки). Считайте их душевнобольными на выгуле и обращатся с такими надо соответственно. Оно ж не виновато, что таким уродилось.
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26.11.2021 12:11 Відповісти
Как сказал мой один приятель после просмотра: с такой всегда найдётся о чём поговорить.
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26.11.2021 17:09 Відповісти
Як би там не було , а кількість антиваксерів , з тих чи інших причин з кожним днем стрімко скорочується . І це обнадіює , що все буде добре . Шкода тільки антиваксерів , які так по дурному втратили своє життя .
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26.11.2021 13:34 Відповісти
 
 