Україна - на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 26 листопада у світі зареєстрували 571 810 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу – 7 088 оcіб.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
За даними центру, у світі зафіксували 260 311 551 випадків інфікування, з них 571 810 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 5 199 480 особи, з них 7 088 за минулу добу.
Побороли хворобу та вилікувалися 235,2 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 – США, Індія, Бразилія, Велика Британія та Росія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу та на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 11-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 9-ту, за летальними випадками - 2-гу позицію у світі і Європі.
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Только ВАКЦИНИРОВАННЫМ.
Вчера писал по нам - по сравнению с 2020 падение смертности тубик,вич, онкология (там где всегда шел неменуемый рост из года в год,даже остановок небыло) и по мелочи,рост дыхательных путей и желудка и большая цифра ковидных.
Если включить логику,сравнить прошлые года и тенденции смертности по ключевым получим следующие - должен был быть рост тубик,вич, онкология и пр. , ОН БЫЛ ВСЕ ГОДА, а сегодня нет.НО это ведь математика, если гдето убыло и недобавилось то что должно было, значит где то всплывет - правильно - в графе ковид. И в принципе то трупы никуда не делись, просто в других графах, но если уменьшить графу ковидных на ту разницу которая теоретически должан была быть в тубик,вич, онкология и пр - получим меньший % смертности от ковида, а в нынешнее время это никому из тех кто мутит эту тему ненужно.
Например в Индии на 1,4 млрд. населения и 488 умерших. В Украине 0,042 млд. и 628.
Польша - 53% .
Повторяю на "всех перекрестках", уровень смертности зависит от уровня медицины! В случае с короной, от алгоритма лечения в реанимации.
А вакцинироваться не хотят, потому что не верят власти (и не только нашей). Власть брешет хуже собаки, кто ей поверит.
54% проколотых дважды, 6% трижды. Хто там пел про влияние процента вакцинации на смертность?
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "Интерфакс-Украина".
Поэтому вакцину свозят в склады, свозят в национальный состав, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после того передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию, отметил он.
"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не "Астразенеку". Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют", - назвал Кузин причины, почему вакцину не успели использовать.