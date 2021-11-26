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РФ створює істерію про наступ, щоб мати змогу виправдати можливу агресію проти України, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ створює істерію про наступ, щоб мати змогу виправдати можливу агресію проти України, - Резніков

Повідомлення про загрозу ескалації між Росією та Україною є інформаційною війною, яка спрямована на внутрішню аудиторію Російської Федерації.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 2014 року триває гібридна війна. Гібридна війна має різні прояви, в тому числі одним з основних елементів є інформаційна війна і от зараз ми з вами бачимо чергове розгортання, чергову ескалацію в першу чергу саме інформаційної війни", - зазначив Резніков.

Він звернув увагу на те, що всі меседжі, які лунають з кремлівських рупорів, спрямовані на внутрішню аудиторію.

"Вони сьогодні накручують істерію саме у своєму середовищі, для свого російського народу, щоб мати можливість виправдати можливу агресію, яку, можливо, вони захочуть вчинити", - зазначив Резніков.

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Міністр оборони також вважає, що на сьогодні відбувається перевірка демократичного світу на стійкість та здатність протистояти агресивній політиці РФ.

"Відбувається зараз стрес-тест НАТО, відбувається стрес-тест Європейського Союзу, почався він з Литви, потім продовжився в Польщі. Вони взагалі хитають світ на гнучкість, і я погоджуюсь, що це "запрошення до танцю" президента Байдена", - наголосив Резніков.
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Топ коментарі
+9
У них там, что при назначении на должность проходит конкурс " тупой и ещё тупее"?
Этот мужчина с мозгом 5-летней девочки не понимает, что переброска войск это мегадорого для понтов? А устраивать тесты для запада намного дешевле, угрожая ЯО?
Если это попытка успокоить украинцев, то очень глупая. Как я могу успокоиться, если мынистр обороны несёт чушь? Как я могу успокоиться, если знаю, что за безопасность страны отвечает дурак?
Идёт накопление сил вдоль границы. Естественно, оно поступательное.
Естественно, если идёт накопление, то когда то оно достигнет критической точки.
И не надо забывать, что глупость может лишь стимулировать агрессию.
Хочешь мира - готовься к войне.
Если есть угроза - при любых раскладах воспринимай её как серьёзную.
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26.11.2021 08:49
+7
РФ робить не істерію, а спецоперацію, якою одним махом заставляє Європу запустити її трубу "Північний погтік 2", змусити США сісти з ними за стіл переговорів, залякати Косоворотку, щоб пустив воду в Крим і звичайно прикрити свого резидента, власника туалетного папіру в офісі. Це коротка характеристика істерії тут і там когось. А якщо вийде - то під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть пробивати "коридор" до Криму і відрізавши доступ до моря українців, а то вони безсовісні, їздять відпочивати в Одесі, Херсон, Азовське море і мало їдуть в крим.
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26.11.2021 08:44
+5
ви, баранюри зеленські, нападати ху-ло буде на Україну, а не на НАТО! що ви робите для захисту, крім з усіх зливних зелених бачків розповідати, що "всьо хорошо, прєкрасная Зельонськая маркіза"???
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26.11.2021 08:48
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хто вам підбірає слова для виступу, шановний? Де щоденне нагадування про зовнішнє втручання мордора у внутрішні справи України?🤬
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26.11.2021 08:40 Відповісти
Й без такого гумного міністра зрозуміло, що 100 тисячної группіровки мокшів для нападу на країну , що за добу може виставити 500 тисяч вояків явно недостатньо.
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26.11.2021 08:41 Відповісти
Сказочник.За добу!
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26.11.2021 08:46 Відповісти
Дурінь думкою багатіє. Нікого додатково до існуючої чисельності ВСУ не буде додано. Рашка дуже швидко знищить все з повітря, а потім танкові атаки, та десанти з моря остаточно все захоплять. Блазень з шоблою швидко втечуть.
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26.11.2021 09:14 Відповісти
С одной стороны Украину защищать как бы нужно, но когда понимаешь, что будешь защищать не только Украину, но и мамму римму с зебилским кодлом, то что-то лучше я дома посижу - пусть зебилы воюют
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26.11.2021 09:21 Відповісти
Я имею ввиду, что никакой человек в здравом уме не пойдет на войну защищать вот эту дрочь и блевотину зеленую:
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26.11.2021 09:22 Відповісти
..
Я теж люблю фантастичні фільми , але не настільки .
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26.11.2021 09:53 Відповісти
"Відбувається зараз стрес-тест НАТО"?...Відбувається зараз стрес-тест України!
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26.11.2021 08:42 Відповісти
РФ робить не істерію, а спецоперацію, якою одним махом заставляє Європу запустити її трубу "Північний погтік 2", змусити США сісти з ними за стіл переговорів, залякати Косоворотку, щоб пустив воду в Крим і звичайно прикрити свого резидента, власника туалетного папіру в офісі. Це коротка характеристика істерії тут і там когось. А якщо вийде - то під прапорами "ДНР" і "ЛНР" підуть пробивати "коридор" до Криму і відрізавши доступ до моря українців, а то вони безсовісні, їздять відпочивати в Одесі, Херсон, Азовське море і мало їдуть в крим.
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26.11.2021 08:44 Відповісти
ви, баранюри зеленські, нападати ху-ло буде на Україну, а не на НАТО! що ви робите для захисту, крім з усіх зливних зелених бачків розповідати, що "всьо хорошо, прєкрасная Зельонськая маркіза"???
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26.11.2021 08:48 Відповісти
як що?!( от недавно перевірили на практиці чи літає військова техніка....літає, правда тільки для "віп-персон" й тільки на день народження...але ж літає...
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26.11.2021 08:55 Відповісти
Центр протидії дезінфо очолює дитинка рівня тікток Це злочин!
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26.11.2021 08:49 Відповісти
У них там, что при назначении на должность проходит конкурс " тупой и ещё тупее"?
Этот мужчина с мозгом 5-летней девочки не понимает, что переброска войск это мегадорого для понтов? А устраивать тесты для запада намного дешевле, угрожая ЯО?
Если это попытка успокоить украинцев, то очень глупая. Как я могу успокоиться, если мынистр обороны несёт чушь? Как я могу успокоиться, если знаю, что за безопасность страны отвечает дурак?
Идёт накопление сил вдоль границы. Естественно, оно поступательное.
Естественно, если идёт накопление, то когда то оно достигнет критической точки.
И не надо забывать, что глупость может лишь стимулировать агрессию.
Хочешь мира - готовься к войне.
Если есть угроза - при любых раскладах воспринимай её как серьёзную.
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26.11.2021 08:49 Відповісти
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26.11.2021 08:54 Відповісти
Еще польностью не сдох Ссср в августе 1991 года,а РАБссия напала на Таджикистан в 1992 году...
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26.11.2021 09:03 Відповісти
Московия и в июле 1941года опять полезла войной на Финляндию, у московитов просто природа такая
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26.11.2021 09:06 Відповісти
Нужно организовать турне 95 квартала по фронтам периметра Украины, для поднятия настроения воинов Украинской армии и гасить
истерию о наступлении.
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26.11.2021 09:04 Відповісти
Звиздец...плюс к презу полному дегенерату с дружком кацапским агентом,у нас ещё и министр обороны полный идиот -вот лишнее доказательство тому,что зеголосилки или полные кретины,или враги Украины,спецом ослабившие страну -третьего просто нет
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26.11.2021 09:06 Відповісти
Он все правильно говорит. Надо готовится.
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26.11.2021 09:15 Відповісти
Так почему не начали готовится до сих пор...или он на должность потрындеть пришел?хотя кого вор и наркоман мог назначить...
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26.11.2021 09:19 Відповісти
Скоріше б вже. Ніхто нічого не робить, ніякого бізнесу, ніяких нових проектів, інвестицій - Україна сидить на тривожних заплічниках та чистить зброю.
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26.11.2021 09:06 Відповісти
На Кавказе шухер...Чечня может напасть на Ингушетию...к границам стягиваются войска с обеих конфликтующих сторон...
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26.11.2021 09:07 Відповісти
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26.11.2021 09:08 Відповісти
Все сказав Лесь Подерев"янський - " Нація, яка під час війни обрала блазня - хоче бути знищеною." І так невдовзі і станеться.
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26.11.2021 09:10 Відповісти
створює істерію про насту щоб наступити. Дурь дурная.
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26.11.2021 09:17 Відповісти
Не тим займається міністр! Треба не обсасувати тему чи буде наступ параші чи ні, а постійно укріпляти обороноздатність держави!!! Коли міністр увійде в курс справ МОУ?!
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26.11.2021 09:20 Відповісти
НАТО працює на випередження, щоб не дати кацапам наломати дров.
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26.11.2021 09:29 Відповісти
Міністр правий. Орки нагнітають. Це відчувається по заявах їхніх публічних осіб. Їм важливо знайти привід, аби звинуватити Україну, а потім пояснити свому населенню, що їхня війна проти України "тіпа визвольна", "тіпа народна". Важливо "на вході" викрити їхню брехню. І тоді їм доведеться спростовувати та виправдовуватись, а не звинувачувати.
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26.11.2021 09:30 Відповісти
Он ничего не путает? Истерию как раз раскручивают западные и украинские СМИ.
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26.11.2021 09:40 Відповісти
Для кацапів з бронепоїзда повторюю, що НАТО працює на випередження, щоб не дати кацапам наломати дров і пробити їхнє ''сумасшествіє'' з нав'язливою ідеєю про так звану срану недоімперію..
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26.11.2021 09:58 Відповісти
 
 