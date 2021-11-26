РФ створює істерію про наступ, щоб мати змогу виправдати можливу агресію проти України, - Резніков

Повідомлення про загрозу ескалації між Росією та Україною є інформаційною війною, яка спрямована на внутрішню аудиторію Російської Федерації.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З 2014 року триває гібридна війна. Гібридна війна має різні прояви, в тому числі одним з основних елементів є інформаційна війна і от зараз ми з вами бачимо чергове розгортання, чергову ескалацію в першу чергу саме інформаційної війни", - зазначив Резніков.

Він звернув увагу на те, що всі меседжі, які лунають з кремлівських рупорів, спрямовані на внутрішню аудиторію.

"Вони сьогодні накручують істерію саме у своєму середовищі, для свого російського народу, щоб мати можливість виправдати можливу агресію, яку, можливо, вони захочуть вчинити", - зазначив Резніков.

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Міністр оборони також вважає, що на сьогодні відбувається перевірка демократичного світу на стійкість та здатність протистояти агресивній політиці РФ.

"Відбувається зараз стрес-тест НАТО, відбувається стрес-тест Європейського Союзу, почався він з Литви, потім продовжився в Польщі. Вони взагалі хитають світ на гнучкість, і я погоджуюсь, що це "запрошення до танцю" президента Байдена", - наголосив Резніков.