Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Вчора, 25 листопада, був історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К".
Про це повідомила у фейсбуці нардеп "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К"…і …тарам-пам-пам…створено наново в ДЗНД (Департамент захисту національної державності)", - зазначила вона.
Нардеп висловила впевненість, що в межах реформи СБУ тільки комплекс заходів в законопроєкті 3196-Д "здатен подужати гідру".
"Звертаюсь до усіх притомних фахівців, допомагайте голосуванню законопроєкту і реформі, як можете. Це питання вашого майбутнього, нашого майбутнього і національної безпеки. І все-таки скажу це, а далі вже казатиму і більше: Баканов Іван Геннадійович, як Вам не соромно … або ж якщо Вас тримають в заручниках, зв‘яжіться / дайте знати", - резюмувала парламентарій.
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юридичну оцінку її дій, як голови тої комісії. 😊 Мар' Яна жахнулася і вирішила терміново дистанційовуватись від зелених босів. 😊 Хоча тут у Мар' яни той же синдром - "царь хароший, а Малюта Скуратов, вибачте, Іван Баканов - не хароший самоуправець". Хоча Бакпнов - е та людина, щоб діяти без команди Єрмака, вибачте, Зєлєнского. Подивимось, що буде далі. 😊
https://www.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
Подноготная крота Зермака | Сливки
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
Відповідь І Г Баканова
Продемонструвати самостійність зелених депутан ?
А чого ваш прєзік відмовив МВФ впровадити оподаткування виведених з країни коштів ?
Адже при ввезенні кошти оподатковуються.
ЦЕ так воно стимулює бізнес ? Годує офшори, негідник.
Морьяна развлекает Лохобанов
За что Украине такой позор ?