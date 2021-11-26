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Новини Політика України
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СБУ (10053) реформи (2316) Безугла (209) Бюро економічної безпеки (200)

Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи

Вчора, 25 листопада, був історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К".

Про це повідомила у фейсбуці нардеп "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла, інформує Цензор.НЕТ. 

"Сьогодні історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К"…і …тарам-пам-пам…створено наново в ДЗНД (Департамент захисту національної державності)", - зазначила вона.

Нардеп висловила впевненість, що в межах реформи СБУ тільки комплекс заходів в законопроєкті 3196-Д "здатен подужати гідру".

"Звертаюсь до усіх притомних фахівців, допомагайте голосуванню законопроєкту і реформі, як можете. Це питання вашого майбутнього, нашого майбутнього і національної безпеки. І все-таки скажу це, а далі вже казатиму і більше: Баканов Іван Геннадійович, як Вам не соромно … або ж якщо Вас тримають в заручниках, зв‘яжіться / дайте знати", - резюмувала парламентарій. 

Читайте також: Голова СБУ Баканов не прийшов на презентацію "Слуг народу" про реформу СБУ. ФОТО

Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи економіки та К в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - слуга народу Безугла 01

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+22
А мене таки постійно веселить ця зелена зєбізяна.
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26.11.2021 08:57
+7
Денюшки нужно успеть нарубить пока клоун на троне,потом придут другие,а каждому хорошему бизнесу нужна хорошая,надежная крыша.
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26.11.2021 09:02
+5
Вона не тільки безмозгла на 100%,а на 100% безсовістна.
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26.11.2021 09:00
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А мене таки постійно веселить ця зелена зєбізяна.
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26.11.2021 08:57 Відповісти
Нууу, Мар'яна ввімкнула куций інтелект, або знайшла хорошого юриста, який надав їй юридичний аналіз дій ВСК, у якій вона голову і
юридичну оцінку її дій, як голови тої комісії. 😊 Мар' Яна жахнулася і вирішила терміново дистанційовуватись від зелених босів. 😊 Хоча тут у Мар' яни той же синдром - "царь хароший, а Малюта Скуратов, вибачте, Іван Баканов - не хароший самоуправець". Хоча Бакпнов - е та людина, щоб діяти без команди Єрмака, вибачте, Зєлєнского. Подивимось, що буде далі. 😊
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26.11.2021 09:30 Відповісти
Ось вам коротенька відповідь від експерта вищої категорії
https://www.youtube.com/watch?v=zmSlus9HgB4
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26.11.2021 11:48 Відповісти
тем временем зеленский с дружками набивает карманы ....
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26.11.2021 09:55 Відповісти
ОДНО ГАРНО В НОВОСТИ ЧЕРТ БАКАНОВ ДРУХТ СОСЕДА ПО ДАЧЕ ВОВЧИКА начал свои войнушки за потоки бабла..... а это всегда приятно..... когда пауков кинули в одну баночку из под крему.. вазелину...
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26.11.2021 10:43 Відповісти
Вона не тільки безмозгла на 100%,а на 100% безсовістна.
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26.11.2021 09:00 Відповісти
Ну не будут они на одну зарплату работать. Это только лохторат за минималку пашет )))
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26.11.2021 09:01 Відповісти
Аккуратней, без клешней можно остаться
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26.11.2021 09:01 Відповісти
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26.11.2021 09:49 Відповісти
Чому дивуватись, коли є це!

Подноготная крота Зермака | Сливки
https://www.youtube.com/watch?v=jZdg1TmVvtQ
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26.11.2021 09:01 Відповісти
Просто їсти дуже хочеться
Відповідь І Г Баканова
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26.11.2021 09:02 Відповісти
Денюшки нужно успеть нарубить пока клоун на троне,потом придут другие,а каждому хорошему бизнесу нужна хорошая,надежная крыша.
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26.11.2021 09:02 Відповісти
А кто до клоуна, уничтожил всех конкурентов Медведчука по поставке газа на АСЗ из Московии? Был там до Баканова какой-то хмырь, Грицак кажется.
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26.11.2021 11:52 Відповісти
там навіть київська влада свого п'ятаки всунула, позакривавши по місту усі "не кошерні" заправки, що торгували газом. а тільки виїжджаєш за межі міста - їх безліч. було було...
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26.11.2021 12:01 Відповісти
І ще по темі вагнергейт! https://www.youtube.com/watch?v=qee5R_jptqU
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26.11.2021 09:04 Відповісти
Служба безпеки...кого/чого?
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26.11.2021 09:06 Відповісти
Якби безумна маряна знала, які суми проходять через ці "департаменти" в СБУ, то за такі речі як сором, навіть не заїкалась
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26.11.2021 09:07 Відповісти
Форенька....
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26.11.2021 09:07 Відповісти
Це знову прикол? Знову розиграш надури дурнішого? Так 73% цього всеодно не зрозуміють, як і сама Безмозгла.
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26.11.2021 09:07 Відповісти
Хто б оце присоромлював би!
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26.11.2021 09:09 Відповісти
хто небуть киньте сюди мем галустяна вахтера
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26.11.2021 09:11 Відповісти
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26.11.2021 09:22 Відповісти
не цей, а "ой а кто ета сделал"
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26.11.2021 09:46 Відповісти
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26.11.2021 10:11 Відповісти
уточнять просьбу надо бы ))))
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26.11.2021 10:12 Відповісти
ну я ж просив вахтера, а не охоронця якого нада прастіть і атпустіть
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26.11.2021 10:18 Відповісти
ой... действительно )))) это я туплю))) оно мне все однофигственно)))))))
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26.11.2021 10:20 Відповісти
Давно Марьяну не бачив тут, щоб сказати їй пару того, що заслужила... Якось з лайком кловану заходила, і тільки...
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26.11.2021 09:14 Відповісти
Останні півроку вона на "Імперії" - серед тамтешніх "полудурків" ошивалася Але я вже місяців три як у той "зоопарк" не заглядав!
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26.11.2021 10:36 Відповісти
Ха! Пить кровь со всего живого - суть нашего государства. Косметическими реформами не обойдёмся
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26.11.2021 09:18 Відповісти
Какая же она тупенькая. Говорят , что некрасивые женщины очень умные, но тут Боженька явно отдыхал.
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26.11.2021 09:21 Відповісти
СБУ , за літінанта Баканова , перетворилось на саму ганебну і безкорисну , наскрізь корупційну , державну силову стуктуру . Воно втратило всю довіру , і свої безпекові функції ,, перетворившись вже майже , на зразок якоїсь -банди , пана атамана Грицька Таврічєского .. .
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26.11.2021 09:22 Відповісти
На кого розрахований цей цирк ?
Продемонструвати самостійність зелених депутан ?
А чого ваш прєзік відмовив МВФ впровадити оподаткування виведених з країни коштів ?
Адже при ввезенні кошти оподатковуються.
ЦЕ так воно стимулює бізнес ? Годує офшори, негідник.
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26.11.2021 09:22 Відповісти
пока зеленский и баканов делают свои дела
Морьяна развлекает Лохобанов
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26.11.2021 09:58 Відповісти
у цирка выходной а клоунессу не предупредили???
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26.11.2021 09:24 Відповісти
Безуглая просто не понимает, как трудно отойти от денежных потоков. Это наркотик для жадности
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26.11.2021 09:28 Відповісти
она понимает, но работа такая ...
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26.11.2021 09:59 Відповісти
Безумная,как тебе не стыдно было отмазывать д'ерьмака?
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26.11.2021 09:29 Відповісти
Баканов Иван Геннадиевич и стыд, совесть? Простите, но это несовместимые понятия.
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26.11.2021 09:35 Відповісти
А где ж им столоваться тогда?
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26.11.2021 09:42 Відповісти
Гребанный экибастуз ! Когда уже этот цирк угашенных клоунов закончится ???
За что Украине такой позор ?
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27.11.2021 02:20 Відповісти
 
 