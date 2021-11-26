Ліквідовані після запуску БЕБ підрозділи "економіки" та "К" в СБУ створили наново в іншому департаменті. Баканов, як Вам не соромно, - "слуга народу" Безугла

Вчора, 25 листопада, був історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К".

Про це повідомила у фейсбуці нардеп "Слуги народу", заступниця голови Комітету Ради з питань нацбезпеки та оборони Марʼяна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні історичний день в СБУ. Згідно Закону про Бюро економічної безпеки, ліквідовано підрозділи "економіки" та "К"…і …тарам-пам-пам…створено наново в ДЗНД (Департамент захисту національної державності)", - зазначила вона.

Нардеп висловила впевненість, що в межах реформи СБУ тільки комплекс заходів в законопроєкті 3196-Д "здатен подужати гідру".

"Звертаюсь до усіх притомних фахівців, допомагайте голосуванню законопроєкту і реформі, як можете. Це питання вашого майбутнього, нашого майбутнього і національної безпеки. І все-таки скажу це, а далі вже казатиму і більше: Баканов Іван Геннадійович, як Вам не соромно … або ж якщо Вас тримають в заручниках, зв‘яжіться / дайте знати", - резюмувала парламентарій.

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