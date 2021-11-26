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Новини Політика України
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Новий уряд Німеччини має дати сигнал Кремлю, що в разі вторгнення в Україну на нього чекатиме справжній апокаліпсис, Армагеддон, - посол Мельник

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Новий уряд Німеччини має дати сигнал Кремлю, що в разі вторгнення в Україну на нього чекатиме справжній апокаліпсис, Армагеддон, - посол Мельник

Україна очікує, що новий уряд Німеччини оголосить Росії жорстке попередження про нові можливі санкції.

Про це повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що ми очікуємо сьогодні від Берліна, від нового так званого "світлофорного" уряду - це оголошення жорсткого попередження, нового пакета "світлофорних" санкцій проти Москви, і у разі його анонсу просто зараз це створило б, на нашу думку, ефект холодного душа на Кремль і зіпсувало б апетит на нові військові авантюри", - сказав Мельник 

За його словами, такі санкції Німеччини мали б передбачати низку дуже рішучих кроків.

"Це і міжнародна ізоляція режиму Путіна, повний остракізм на світовій арені, введення комплексного ембарго на російський імпорт енергоносіїв, це і газ, і нафта, і вугілля, інші стратегічні природні ресурси, це і заборона на будь-які європейські інвестиції в Росії, заморожування всього російського майна за кордоном, активів, банківських рахунків… Одним словом, ці "світлофорні" санкції мали б дати сигнал Кремлю сьогодні, просто зараз, що у разі нового військового вторгнення проти України, на нього чекатимуть не якісь символічні санкції проти окремих генералів, на нього чекатиме справжній апокаліпсис, справжній Армагеддон", - наголосив дипломат.

Читайте також: Питання, чи готовий наступний канцлер Німеччини Шольц взяти на себе головну роль у переговорах з Путіним, залишається відкритим, - посол України Мельник

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+1
А ви бачили що кацарилі зробили із Сирією.
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26.11.2021 09:14
+1
Я так и представляю... кто там говорил, вроде глава ГУР, что вторжение запланировано на зиму.
Вот допустим он не соврал. Зима. Россия атаковала Украину. Германия вводит запрет на российские энергоносители. Эмм... зимой.
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26.11.2021 10:08
+1
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26.11.2021 10:16
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Яке вторгнення. Нащо такий кіпеш? Кацарилі тільки того і можуть, що стріляти з під тишка. Та і хто полізе на смерть? Наркомани, алкашня?
А те бряцання зброєю так, "розмішування води вилкою" не більше. І, це усе зроблено, що б відволікти маси від чогось більш Глобального, політичного.
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26.11.2021 09:13 Відповісти
А ви бачили що кацарилі зробили із Сирією.
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26.11.2021 09:14 Відповісти
Я бачив, як вони захвачували Чечню. По висновку, нічого в них не вийшло, а кількість 200 в рази перевищило очікуване.
Я розумію, що п'яному насрать куди стрілять.
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26.11.2021 11:51 Відповісти
Де ж ти був у 2014? Вони мабуть цього не знали, тому й відкусили три області. Недооцінка противника - вірний і найкоротший шлях до поразки.
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26.11.2021 10:22 Відповісти
Там працювали маргінали наші. От с такими треба перш за усе боротись.
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26.11.2021 11:49 Відповісти
Сдается мне, что весь этот кипишь предназначен для передачи России американского оборудования для изучения соответствующими организациями. Это очень удобно: во-первых - это техническая информация, во-вторых, Украина своими руками окончательно себя дискредитирует в глазах Запада, тем самым закрыв себе путь в Европу и НАТО. Такая игра стоит того, чтобы поднять шум на весь мир. Не мытьем, так катаньем...Зебобикам что и останется после всего этого, так это задаться вопросом: а почему, собственно, Украина еще не в ЕС и не в НАТО?
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26.11.2021 09:15 Відповісти
А воно їм треба вводити такі санкції, хто ж буде різати "дійну корову".
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26.11.2021 09:16 Відповісти
Угу, особенно если почитать планы нового правительства немецкого где один из пунктов легализация марихуаны
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26.11.2021 09:19 Відповісти
Без обід, але маріхуанну німці просто можуть купити в Голандії, всі ці заборони з канабісом розвиває тільки бандитизм і корупцію...
Так само як у нас вроді заборона є а її просто купити де небудь... а заборона тільки бандюків і ментів кормить, хто хоче ітак купить а хто не хоче травитись гів... і при легалізації не купить
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26.11.2021 10:03 Відповісти
Мой коммент в основном про то что интересует немецкое правительство в первую очередь, там список начиная с зеленой энергетики и заканчивая канабисом, про армагедон для путина о чем так мечтает посол ни слова
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26.11.2021 10:36 Відповісти
Європа нічого не зможе ввести тому що раша то переживе, а у них буде велика інфляція, і ЄС прийдеться перестати друкувати фантіки і роздавати правильним людям... А хто себе обідить...

Плюс зупинка станка, знищить всі плани по обовязкових сертифікатах, просто в кризис всі зрозуміють як їх наїб.... І вийдуть на вулиці...
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26.11.2021 10:00 Відповісти
Разве нам неизвестны маршруты всех газопроводов на территории РФ?
В Подмосковье газ не добывают. Вы себе представляете пятнадцати миллионный мегаполис, зимою, без газа? А насосы без воды работают?
Ну поставят в квартирах буржуйки, допускаю. А чем их топить станут, ламинатом и ковролином с ДСП?
А дерьмо станут прямо в окна высоток и многоэтажек выливать...

Так что раша может и переживет, та что по деревням)))
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26.11.2021 11:19 Відповісти
Я так и представляю... кто там говорил, вроде глава ГУР, что вторжение запланировано на зиму.
Вот допустим он не соврал. Зима. Россия атаковала Украину. Германия вводит запрет на российские энергоносители. Эмм... зимой.
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26.11.2021 10:08 Відповісти
А зачем напрягать Германию?
Разве нам неизвестны маршруты всех газопроводов на территории РФ?
В Подмосковье газ не добывают. Вы себе представляете пятнадцати миллионный мегаполис, зимою, без газа? А насосы без воды работают?
Ну поставят в квартирах буржуйки, допускаю. А чем их топить станут, ламинатом и ковролином с ДСП?
А дерьмо станут прямо в окна высоток и многоэтажек выливать...

Так что раша может и переживет, та что по деревням)))
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26.11.2021 11:18 Відповісти
Известны и это реально. Только в ответ пара диверсий на еврогазопроводах... и из Европы к нам придут очень интересные приказы.
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26.11.2021 12:14 Відповісти
Разве я написал, что надо делать диверсии на еврогазопроводах?
Нет, я написал, что в случае авиационных или ракетных налетов РФ на Украину, что является войной, Украина будут иметь все международные права на проведение диверсий на территории РФ. Надо будет взрывать газопроводы РФ. Ну а где потом Москва возьмет газ, чтобы на выходе из ее ГТС был газ в Германию, это уже забота Кремля, а не Киева.

Так что никаких приказов мы от Берлина (в этом случае) не увидим - война, есть война.

Да и похрен мне будут европейские слова, если кацапы разбомбят мой дом.
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26.11.2021 12:40 Відповісти
А как иначе? Я не верю в то, что наши ВВС или же тактические ракеты в случае полномасштабной войны - смогут преодолеть их ПВО/ПРО и нанести удар где-то на нитке газопровода "Уренгой-Москва" (условно). Потому остается только диверсия.
Увидим да еще и как. Потому как мы этот самый газ не производим, а лишь обеспечиваем транзит. И дотации всевозможные от ЕС получаем, а экономика Германии - считай её локомотив на котором все держится. А за свою сытую жизнь.. я не исключаю даже варианта ввода совместного их с рфией миротворческого контингента для обеспечения безопасности.
Ну или они просто прекратят финансирование и закроют рынки. Много мы без денег и помощи навоюем?
Это даже без учета начала войны с ядерного удара по Киеву, за которым им никто ничего кроме осуждения не сделает.
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26.11.2021 12:46 Відповісти
Конечно не верите. Потому что не служили в армии.
У Украины просто нет сегодня таких ракет, которые могут преодолеть ПВО РФ, а ПРО у них только Мацкву и прикрывает.
Но уж если на то пошло, то те наши суперракеты, которые штатовцы прозвали "Сатаной" и которые прорывают ПРО США, а не какой-то технически отсталой Московии, если у ракеты сократить одну ступень (заодно можно увеличить вес боеголовки), то такие точно и долетят и прорвут и ПВО и ПРО Московии. Но это малоцелесообразно.

У Украины есть другой, гораздо более дешёвый и даже более эффективный вариант. Это диверсионно-разведывательные группы укороченного состава, Спецназ у нас есть и хорошо подготовлен, хотя бы потому, что при СССР базы подготовки спецназа (в том числе подводные диверсионные силы) были на украинской территории.

Это в Московии "лиц кавказской национальности" отлавливали по внешнему облику, а для того чтобы чуточку подправить, подкацапить лицо украинца, много усилий не нужно. А их паспорта, с их прописками, на государственном уровне наштамповать ну никакой сложности нет.

Ну а дальше
- Тихо пішов,
- Тихо прийшов,
- Ворога знищенно,
- Як був наказ...

Ж/д и автодорожные мосты, компрессорные станции газопроводов (а в случае усиления их охраны и сами нитки газопроводов) - у кацапов реально не хватит ремонтных бригад.
Взяли кацапенСС под охрану газопроводы и мосты, ну тогда подстанции и линии электропередач, котельные в городах, объекты водоканалов и т.д. и т. п.

А транзит кацапского газа мы уже не обеспечиваем, а лишь страхуем врага, когда у него поломки на его ГТС.

Экономика Германии не локомотив ЕС, а паразитирующая, за счет более дешёвого газа из Кацапии.

Практически без помощи ЕС воюем уже восьмой год. Помощь в основном давали США, Великобритания, Канада.

Да, могут нанести ядерный удар по Киеву. А знаете что произойдет после этого? Есть такой термин "роза ветров". Мне не верьте, посмотрите куда радиоактивные облака понесло после аварии на ЧАЭС, которая недалеко от Киева. И будут у кацапов очаги заражения, аж до Уральских гор. Это по радиоактивному заражению местности еще с горем пополам можно ходить, а вот зараженный батон, зараженную картошку, зараженную рыбу, свинину... есть категорически не рекомендуется, потому как при попадании такой пищи в пищевод вы получите очень тяжело протекающую форму болезни, скорее всего с летальным исходом.
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26.11.2021 16:28 Відповісти
Серьезно? У нас есть эти ракеты на боевом дежурстве? Или Вы выдаете "намерения" и "желания" отдельных чиновников за готовое к применению оружие?
Сами же пишете, что их нет...
О диверсионных операциях я Вам и писал. Но вот экономика Европы очень зависит от росгаза... а кредиты нам дает ****. Плюс гляньте статистику экспорта - там ЕС доля значительно выше чем США. Вот это нам и закроют. Как миленькие... по одному окрику из кремля в стиле "+500".
Ну и плюс - будут ответки.
Конечно знаю.
https://meteopost.com/weather/climate-normals/kiev/

И смотрю. Допустим, все произойдет как говорит наш глава ГУР - в январе. Юг-югозапад. РФ на севро-востоке.
ДА и в целом за год... так-то больше к западу - северозападу.
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29.11.2021 10:40 Відповісти
В случае широкомасштабного вторжения РФ, если украинские ДРГ начнут (обязаны) взрывать объекты инфраструктуры на территории врага, а их ГТС.
Враг же превосходит нас по авиации, а наш единственный ответ будет в ДРГ.

Ну повозмущается Германия и Франция, Чехия и Венгрия - плевать. Ни США, ни ВБ, ни Канада, ни Австралия, ни Япония, ни Ю.К. нам слова в упрек за такие действия не скажут. Точно так же, как и Швеция, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Польша.
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29.11.2021 17:50 Відповісти
а как же,конешна должно,исчо как должно !!!
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26.11.2021 10:10 Відповісти
На РАБссии Армагеддон с 7 ноября 1917 года....
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26.11.2021 10:13 Відповісти
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26.11.2021 10:16 Відповісти
Немчура может лишь дать сигнал на запуск СП-2.
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26.11.2021 10:17 Відповісти
Газ в обмен на продовольствие. В остальном - полная блокада рабсии до возращения награбленого и компенсации убытков.
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26.11.2021 10:22 Відповісти
Мельник, ты там поднажми на немцев, совсем от рук отбились.
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26.11.2021 10:37 Відповісти
Новое правительство Германии должно ...
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26.11.2021 10:37 Відповісти
А кто этот Армагеддон в Украине для Роиси должен устроить?

Неужели ЗЕрмаки?
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26.11.2021 10:44 Відповісти
Не сціть, активної війни не буде, ***** жде що через два роки 73% зЕбаранів виберуть презіком Бойка і ми плавно попливемо до росії
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26.11.2021 12:02 Відповісти
 
 