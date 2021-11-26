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Війська РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території в районі Золотого, - звіт СММ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Війська РФ не пропустили спостерігачів ОБСЄ на окуповані території в районі Золотого, - звіт СММ

Війська РФ перешкоджають місії ОБСЄ здійснювати моніторинг безпекової ситуації на окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ від 25 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

О 15:00 25 листопада патруль ОБСЄ на чотирьох автомобілях прибув з підконтрольних уряду районів на місце ділянки розведення сил в районі Золотого. Спостерігачі планували проїхати в непідконтрольні уряду райони Луганської області для моніторингу ситуації.

"Два члени збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") не пропустили патруль місії, посилаючись на "накази від своїх командирів", - йдеться у звіті.

Як зазначається, через 15 хвилин спостерігачам довелося покинути це місце.

ОБСЄ акцентує увагу, що подібні випадки відбувалися й раніше цього тижня. Зокрема, 23 листопада та 25 листопада збройні формування не дозволили патрулям ОБСЄ перетнути лінію зіткнення в обох напрямках у трьох місцях у Луганській області. Також 24 листопада спостерігачі не змогли здійснити моніторинг ситуації в Донецькій області.

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ОБСЄ нагадує, що Рішенням Постійної ради ОБСЄ № 1117 передбачено забезпечення безпечного та надійного доступу місії по всій Україні.

"Необмежений і безумовний доступ до всіх районів є критично важливим для забезпечення ефективного моніторингу та інформування про ситуацію з безпекою, а також виконання інших передбачених мандатом завдань", - резюмували в ОБСЄ.

Автор: Ірина Дашківська
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настамнет и вамтамнехренделать.
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26.11.2021 09:41 Відповісти
Не пустили, и шо, и шо? Если от таких недопусков им ни тепло, ни холодно, что им мешает не пускать и дальше?
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26.11.2021 09:47 Відповісти
Мабуть заявили що по причині планового відключення електроенергії.
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26.11.2021 09:48 Відповісти
 
 