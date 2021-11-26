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Путіна крім ОПЗЖ в Україні ніхто не чекатиме. Чому він має сюди припертися? - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Путіна крім ОПЗЖ в Україні ніхто не чекатиме. Чому він має сюди припертися? - Данілов

Єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі - вивід російських військ з окупованих територій.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ.

"В 21 столітті, коли ми з вами кажемо, що відбудуться, гіпотетично, події, що Путін має напасти на незалежну нашу країну, прийти в Київ. В мене питання: Хто його крім ОПЗЖ тут чекатиме? Де та допомога, на яку він тут розраховуватиме? У нас є наші громадяни, які тут нікого не чекають, це наша земля. Чому він має сюди припертися?" - наголосив він.

За словами Данілова, для того, щоб війна на Донбасі закінчилась, треба дуже прості речі.

"Вони (російські війська. - Ред.) мають звідти забратися геть. Все. Більше нічого немає. Ні мінських, ніяких інших процесів не треба робити. Їм треба просто піти з нашої землі. Крапка", - підсумував секретар РНБО.

Також читайте: Новий уряд Німеччини має дати сигнал Кремлю, що в разі вторгнення в Україну на нього чекатиме справжній апокаліпсис, Армагеддон, - посол Мельник

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Как не печально признавать,но я вижу очень много людей,которые ждут кацапов и ненавидят Украину. И что самое интересное,я знаю нескольких людей,которые не вакцинируются,а ждут Спутник чтобы ним вакцинироваться.И это довольно далеко от зоны АТО,вот в чем печалька.Иуд полно везде.
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26.11.2021 09:57
+8
Та окрім ОПЗЖ "гнид" вистачає на всіх рівнях! Терміново приймайте закон про колабораціонізм. Колаборанти не менша загроза для держави.
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26.11.2021 09:58
+8
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26.11.2021 10:21
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Ті, хто жадає увірвати свій шматок у безладі війни.
Ті, хто хоче причаститися до імперської величі.
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26.11.2021 09:54 Відповісти
Пф, каломойській і аналоги. А вся ця зєбільня - антураж. Проте, як це вбити в череп малоросів?(
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26.11.2021 11:08 Відповісти
Типовий зелений скоморох.
пуйло преться не туди, де на нього чекають, а туди, куди він хоче.
В Грузії в 2008 на нього дуже чекали?
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26.11.2021 09:54 Відповісти
Данілка врьоть...
Ваш зеленський зробив ВСЕ щоб фуйло прийшло.
Чого ви не поїхали на безпекове конференцію у Канаді ? Послали якихось другорядних посадовців, статистів. Вас не цікавить безпека держави ?
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26.11.2021 09:55 Відповісти
потому что туда поехал Порошенко
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26.11.2021 12:25 Відповісти
Данілов не повірить, але церква кремлівського Сатанату спить і бачить, як зустрічає з хоругвами своїх єдиновірців в Україні. А Данілову варто було б цьому завадити.
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26.11.2021 09:56 Відповісти
Как не печально признавать,но я вижу очень много людей,которые ждут кацапов и ненавидят Украину. И что самое интересное,я знаю нескольких людей,которые не вакцинируются,а ждут Спутник чтобы ним вакцинироваться.И это довольно далеко от зоны АТО,вот в чем печалька.Иуд полно везде.
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26.11.2021 09:57 Відповісти
Та окрім ОПЗЖ "гнид" вистачає на всіх рівнях! Терміново приймайте закон про колабораціонізм. Колаборанти не менша загроза для держави.
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26.11.2021 09:58 Відповісти
Закон в этой ................. ничего не решает.
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26.11.2021 10:28 Відповісти
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26.11.2021 09:59 Відповісти
випхати усіх ********** без грошей та майна (конфіскувати на користь держави)!
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26.11.2021 10:02 Відповісти
А чого Вова Пу приперся в Крим, в Довбас?
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26.11.2021 10:07 Відповісти
Путіна у Києві чекатиме вся ОПа з власівською ганчіркою.
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26.11.2021 10:14 Відповісти
Ты что, забыл как было в 2014 году в Луганске и Донецке? Малороссы-ватники триколорами махали и звали путина. И таких уродов в Украине еще полным-полно на юго-востоке Украины
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26.11.2021 10:15 Відповісти
фуйло уже обоSSрался на весь шарик с Крымом и Донбасом
а может обоSSраться на всю вселенную с Украиной и всем миром
не знаю как весь мир, но после этого паРаша - точно перестанет существовать
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26.11.2021 10:17 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???"СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
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26.11.2021 10:19 Відповісти
На жаль ніхто не намагаєтся боротися з п'ятою колоною ,а вони не тільки опзж ,є багатол серед слуг всякі бужанські ,дубінські ,цтакож всякі мураєви і шаріі ,це більшість олігархів ,та що там говорити вони є навіть в ОП і силових структурах.
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26.11.2021 10:19 Відповісти
Путіна крім ОПЗЖ в Україні ніхто не чекатиме. Джерело: https://censor.net/ua/n3301706
Так отправьте их к нему и не..шастать.
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26.11.2021 10:19 Відповісти
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26.11.2021 10:21 Відповісти
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26.11.2021 10:22 Відповісти
а он приперается только когда его ждут ????? шо за бред???
хватит умничать!!! больше заняться нечем???? идите работайте..проверяйте свою готовность к неожиданностям.... ибо и война и понос - всегда не ждано не гадано и внезапно...
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26.11.2021 10:23 Відповісти
І це секретар рнбо? 😡 Ви уявляєте, якби ця "альтернативно обдарована " команда зелених ідіотів отримала країну в тому стані, якому вона була в 2014 році....
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26.11.2021 10:25 Відповісти
Поздно пить Боржоми...,США Британия Канада и Швеция уже готовы отправить в Украину свой спецназ...
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26.11.2021 10:28 Відповісти
В виде наблюдателей. И при шухере быстро свалят.
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26.11.2021 10:31 Відповісти
У тебя портрет путина припасен под диваном на всякий случай?
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26.11.2021 10:34 Відповісти
в крыму тоже все были граждане украины и никто россию не звал.
у данилова память отшибло
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26.11.2021 10:30 Відповісти
Сейчас куйло как раз единственный, кто может спасти зе-сепара и дерьмака с демченко от грядущего тюремного срока.
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26.11.2021 10:34 Відповісти
Зеля с Демченко в любой момент могут сесть на самолёт и улететь в Ростов. И никто им не помешает.
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26.11.2021 10:41 Відповісти
Я бы проголосовал за такого президента!!! И за Пороха!!!!
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26.11.2021 10:47 Відповісти
среди сброда из ЗЕбалагана мамзель Мандель кажется кладезью ума, ещё у ей сиськи есть,до пупа!
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26.11.2021 10:51 Відповісти
А ОПЗЖ ниоткуда не взялось,за эти политиков проголосовало энное количество совкодрочеров и хохляцкого быдляка-какаразница на демократических выборах.Этот электорат считает Россию и СССР своей родиной и ненавидят все украинское.Это они во главес Бойко,Мураевым,Витренко побегут с цветами встречать дорогих владимвладимировича и рамзанахматовича.
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26.11.2021 11:05 Відповісти
Петушарий и мураев еще будет рад ! Так что есть кого сейчас уничтожать внутри страны !
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26.11.2021 11:33 Відповісти
А чому ми чекаємо коли Опзж і його прихильники "встромлять" ножа в спину незалежній Україні!? Може пора їх ізолювати і конфіскувати все награбоване майно у бойок, шуфричів, медведчуків...... ?! А то буде пізно. Ви ж їх всіх знаєте. Підстава, зрада Україні і пропоганда ідеології агресора, послідовна підривна робота проти держави ще з початку незалежності на підрив вступу в НАТО, ЄС. І сьогодні маємо наслідки
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26.11.2021 11:54 Відповісти
В случае вторжения, ОПЗЖ должно быть уничтожено физически, по законам военного времени, показательное повешение - то, что должно случиться с Робиновичем, шуфричем, Бойко и т.д. Киву можно просто **********.
(интересно было бы посмотреть на эту кремлевскую шваль, если бы был принят такой закон. Как бы они летели в московию, уговаривать плешивого отвести войска подальше...)
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26.11.2021 11:56 Відповісти
Если кацапы действительно нападут на Украину, то рейтинг ОПСЖ взлетит в разы, весь многомиллионый электорат Зедебила переметнется к Медведчуку и компании, которая будет идти под лозунгом "главное чтобы не стреляли и плохой мир с Россией на любых условиях лучше любой реальной войны."........ И скажите что я не прав..........
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26.11.2021 12:02 Відповісти
верно заявил.
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26.11.2021 18:04 Відповісти
 
 