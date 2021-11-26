Путіна крім ОПЗЖ в Україні ніхто не чекатиме. Чому він має сюди припертися? - Данілов

Єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі - вивід російських військ з окупованих територій.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ.

"В 21 столітті, коли ми з вами кажемо, що відбудуться, гіпотетично, події, що Путін має напасти на незалежну нашу країну, прийти в Київ. В мене питання: Хто його крім ОПЗЖ тут чекатиме? Де та допомога, на яку він тут розраховуватиме? У нас є наші громадяни, які тут нікого не чекають, це наша земля. Чому він має сюди припертися?" - наголосив він.

За словами Данілова, для того, щоб війна на Донбасі закінчилась, треба дуже прості речі.

"Вони (російські війська. - Ред.) мають звідти забратися геть. Все. Більше нічого немає. Ні мінських, ніяких інших процесів не треба робити. Їм треба просто піти з нашої землі. Крапка", - підсумував секретар РНБО.

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