Путіна крім ОПЗЖ в Україні ніхто не чекатиме. Чому він має сюди припертися? - Данілов
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Єдиний спосіб закінчити війну на Донбасі - вивід російських військ з окупованих територій.
Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в ефірі "Право на владу", інформує Цензор.НЕТ.
"В 21 столітті, коли ми з вами кажемо, що відбудуться, гіпотетично, події, що Путін має напасти на незалежну нашу країну, прийти в Київ. В мене питання: Хто його крім ОПЗЖ тут чекатиме? Де та допомога, на яку він тут розраховуватиме? У нас є наші громадяни, які тут нікого не чекають, це наша земля. Чому він має сюди припертися?" - наголосив він.
За словами Данілова, для того, щоб війна на Донбасі закінчилась, треба дуже прості речі.
"Вони (російські війська. - Ред.) мають звідти забратися геть. Все. Більше нічого немає. Ні мінських, ніяких інших процесів не треба робити. Їм треба просто піти з нашої землі. Крапка", - підсумував секретар РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Ті, хто хоче причаститися до імперської величі.
пуйло преться не туди, де на нього чекають, а туди, куди він хоче.
В Грузії в 2008 на нього дуже чекали?
Ваш зеленський зробив ВСЕ щоб фуйло прийшло.
Чого ви не поїхали на безпекове конференцію у Канаді ? Послали якихось другорядних посадовців, статистів. Вас не цікавить безпека держави ?
а может обоSSраться на всю вселенную с Украиной и всем миром
не знаю как весь мир, но после этого паРаша - точно перестанет существовать
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???"СЛУГИ" не борються зі зрадниками . НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
Так отправьте их к нему и не..шастать.
хватит умничать!!! больше заняться нечем???? идите работайте..проверяйте свою готовность к неожиданностям.... ибо и война и понос - всегда не ждано не гадано и внезапно...
у данилова память отшибло
(интересно было бы посмотреть на эту кремлевскую шваль, если бы был принят такой закон. Как бы они летели в московию, уговаривать плешивого отвести войска подальше...)