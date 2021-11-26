"Слуга народу" Веніславський про можливість введення воєнного стану: Це один із реальних варіантів, але поки що підстав для цього немає

У зв'язку з можливим розширенням агресії Російської Федерації не виключається варіант введення в Україні воєнного стану.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив народний депутат "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо з потенційної загрози ми побачимо реальну загрозу, зростання агресії, то, звичайно ж, може бути й воєнний стан — відповідно до Конституції та закону України", — сказав він.

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Веніславський наголосив, що зараз немає умов для цього.

"Тобто виключати (введення воєнного стану. - Ред.) не можна. Але це може бути один із реальних варіантів. Але зараз цієї реальності поки що, на щастя, немає", — резюмував він.