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"Слуга народу" Веніславський про можливість введення воєнного стану: Це один із реальних варіантів, але поки що підстав для цього немає

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У зв'язку з можливим розширенням агресії Російської Федерації не виключається варіант введення в Україні воєнного стану.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив народний депутат "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо з потенційної загрози ми побачимо реальну загрозу, зростання агресії, то, звичайно ж, може бути й воєнний стан — відповідно до Конституції та закону України", — сказав він.

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Веніславський наголосив, що зараз немає умов для цього.

"Тобто виключати (введення воєнного стану. - Ред.) не можна. Але це може бути один із реальних варіантів. Але зараз цієї реальності поки що, на щастя, немає", — резюмував він.
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Топ коментарі
+12
От цікаво, що вони робитимуть в тому стані ?
Просто щось ввести ? А для чого ви будете вводити надзвичайний стан ?
Щоб відібрати в людей транспорт і бензин ? Якесь інше майно ?
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26.11.2021 10:08
+10
А підстави з'являться, коли зеленському будуть міняти по 10 підгузків за добу ?
Поки сім міняють...то ще нема підстав.
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26.11.2021 10:06
+6
Військовий стан - це один з варіантів щоб ЗЄлєшоблу зацементувати при владі, бо ніякі чергові і позачергові вибори тоді не можливі.
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26.11.2021 10:38
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А підстави з'являться, коли зеленському будуть міняти по 10 підгузків за добу ?
Поки сім міняють...то ще нема підстав.
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26.11.2021 10:06 Відповісти
Он того… - тоном эксперта дополнил Швейк. - Ходит под себя, и кормить его приходится, как малого ребенка. Намедни в пивной один господин рассказывал, что у него две кормилицы, и три раза в день государя императора подносят к груди».
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26.11.2021 10:14 Відповісти
Не, не подгузники... Когда постане питання про довiчнiсть на службовому посту, тобто - це найближчi вибори. Хутя , в случае чего, подсобит, развернутым фронтом... Бо кто как не муйлуша в этом заинтересован - клоун без боя оставляет позиции.
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26.11.2021 10:16 Відповісти
так в условиях Войны как раз наркомана Вову ничто и никто не помешает скажем так ПОГИБНУТЬ.. за ПРАВОСЛАВНУЮ ПРОЕВРОПЕЙСКУЮ УКРАИНУ(только сомневаюсь я в этом как то Вова будет сражатьься --( ***как в анекдоте.... гут гут Волька тебе Железный крест за то что помогал нам подносить снаряды...) это Вовчик вам не в госдачах гулять по 4 суток дни рождения очередного зашкваренного ублюдка богоизбранного служанки напрмиер агента Путина директора швабр и метелок Дерьмо и КА.. так шо Волька жги есче ждемся и запасаемся поп кормом..
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26.11.2021 10:32 Відповісти
От цікаво, що вони робитимуть в тому стані ?
Просто щось ввести ? А для чого ви будете вводити надзвичайний стан ?
Щоб відібрати в людей транспорт і бензин ? Якесь інше майно ?
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26.11.2021 10:08 Відповісти
так! все так! а ще повна заборона збиратися на вулиці чи Майдані чи під ОПою для протестів! - це найголовніше... бо завсім недавно побачили що ще не вмерла в Україні ні Слава ні Воля.....
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26.11.2021 10:29 Відповісти
Воєнний стан, дозволяє скасувати вибори, роботу ЗМІ, тобто повна влада
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26.11.2021 10:32 Відповісти
Ермак создаст, не переживай идиот.
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26.11.2021 10:12 Відповісти
Зеленский абсолютно устраивает путина. Поэтому обострение на фронте и последующее введение военного положения позволят законсервировать режим величайшего. Плюс пару-тройку танчиков и мотоциклетки с пулемётами можно будет в кортеж добавить.
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26.11.2021 10:14 Відповісти
Ваша правда... И единственная.
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26.11.2021 10:17 Відповісти
Что-то зелебобики разнервничалась. Зелёная шмаркля наверное в панике
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26.11.2021 10:15 Відповісти
Та не спішіть, введіть цей стан перед президентськими виборами хоч за рік-півроку, а не так як Порошенко тільки на один місяць. Тоді ЗЕ ще полежить в "теплій ванні" без всяких виборів!
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26.11.2021 10:16 Відповісти
Походу, зебик, сам того не подозревает, замутил досрочные. Памятка: военные - за справедливость и за народ.
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26.11.2021 10:19 Відповісти
Ооооо, это будет весело. Официально признанный форс-мажор... позволяющий не выполнять обязательства по договорам... например - об оплате жилищно-коммунальных услуг...
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26.11.2021 10:28 Відповісти
но и отбирать что-нибудь у населения для нужд чьих-нибудь)))
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26.11.2021 10:30 Відповісти
А кто-нибудь рассматривал такой вариант, что тема с введением военного положения была озвучена завербованному Бубочке еще в Омане? ***** стягивает войска к нашей границе и у наркомана появляется повод ввести военное положение. Ситуацию затягивают на долгое время, и "уставший ат вайны мудрый нарид" ложится опять под Московию с подачи миротворца ЗЕшута, который становится как Лукашенко куклой Кремля
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26.11.2021 10:29 Відповісти
Короновирусный повальный карантин это уже положение... идиотизма...
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26.11.2021 10:32 Відповісти
Військовий стан - це один з варіантів щоб ЗЄлєшоблу зацементувати при владі, бо ніякі чергові і позачергові вибори тоді не можливі.
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26.11.2021 10:38 Відповісти
Один уже пробовал и где он? Хотя, они все на одно лицо.
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26.11.2021 11:04 Відповісти
Основание появятся, когда кресло под Зеленским начнет ускользать.
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26.11.2021 10:40 Відповісти
поки що звичано "рано"...в сам раз буде коли зима буде холодною й почнуться відключення світла, опалення,а платіжки будуть як за "золото" в батареях....от тоді час й настане....
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26.11.2021 10:48 Відповісти
"мудрый", жлобствующий, нарид не заценит введение военного стану своей Вошьдью
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26.11.2021 10:52 Відповісти
Веніславський Федір Володимирович

Трудову діяльність розпочав у 1986 р. робітником будівельної бригади колгоспу ім. Леніна (смт Олика).

Фахівець у галузі державотворення.

********************

Краще б не змінював першу професію. Слуга народу, блджад!
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26.11.2021 10:58 Відповісти
Ці дебіли взагалі розуміють, що кожною такою заявою роблять шкоду Україні?
Бізнес зупиняється.
******
Трапиться - зняти піджак з краваткою, вдягнути камуфляж та обвіситися снарягою - справа 10 хвилин.
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26.11.2021 11:00 Відповісти
крысы что-то упорно муссируют и подогревают слухи про военное положение?
к чему бы это???
преЗЕнелох думает так замять и снивелировать свои зашквары и проё**....
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26.11.2021 11:04 Відповісти
Россия не будет оккупировать Украину, парочка ракетных авиаударов по крупным городам это максимум. Подобного действия вполне будет достаточно чтобы рейтинг ОПСЖ (которая как известно выступает за мирное разрешение кофнликта на Донбассе и дружбу с кацапами) поднялся до уровня рейтинга партии "Слуги Народа" образца 2019 года...... А там выборы, проросийское большинство и прощай независимая Украина.......
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26.11.2021 11:48 Відповісти
У тебя, урод, тоже есть шанс дойти до Киева. С грунтовыми водами.
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26.11.2021 13:46 Відповісти
 
 