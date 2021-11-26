"Слуга народу" Веніславський про можливість введення воєнного стану: Це один із реальних варіантів, але поки що підстав для цього немає
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У зв'язку з можливим розширенням агресії Російської Федерації не виключається варіант введення в Україні воєнного стану.
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив народний депутат "Слуги народу", член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо з потенційної загрози ми побачимо реальну загрозу, зростання агресії, то, звичайно ж, може бути й воєнний стан — відповідно до Конституції та закону України", — сказав він.
Веніславський наголосив, що зараз немає умов для цього.
"Тобто виключати (введення воєнного стану. - Ред.) не можна. Але це може бути один із реальних варіантів. Але зараз цієї реальності поки що, на щастя, немає", — резюмував він.
Будь ласка, зачекайте...
Поки сім міняють...то ще нема підстав.
Просто щось ввести ? А для чого ви будете вводити надзвичайний стан ?
Щоб відібрати в людей транспорт і бензин ? Якесь інше майно ?
Трудову діяльність розпочав у 1986 р. робітником будівельної бригади колгоспу ім. Леніна (смт Олика).
Фахівець у галузі державотворення.
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Краще б не змінював першу професію. Слуга народу, блджад!
Бізнес зупиняється.
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Трапиться - зняти піджак з краваткою, вдягнути камуфляж та обвіситися снарягою - справа 10 хвилин.
к чему бы это???
преЗЕнелох думает так замять и снивелировать свои зашквары и проё**....