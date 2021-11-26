Водій фури, що скоїв смертельну ДТП під Харковом, проїхав на червоний сигнал світлофора. Він затриманий і проходитиме перевірку на стан сп'яніння, - прокуратура

Стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані. Як відомо, увечері 25 листопада на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкові автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, подробиці ДТП РБК-Україна розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За його словами, ДТП сталася близько 17:30 25 листопада.

"За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Шевроле, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома людьми всередині", - розповів Чубенко.

В таксі були водій 49 років та два пасажири - дівчинка трьох років, та її бабуся, якій було 49 років. Всі вони загинули на місці. Крім того, п'ятеро травмованих осіб було доставлено до лікарні. Їхній стан здоров'я зараз стабільний.

У прокуратурі уточнили, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч їм їхав водій "Сузукі", який врізався вже у перекинуті відходи соняшника на дорозі.

"Водія вантажівки МАН затримано, він має тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує", - уточнює Чубенко.

За словами Чубенка, після огляду лікарями водій МАН буде проходити перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп‘яніння, йому повідомлять про підозру.

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"Водію МАН буде повідомлено про підозру, після чого прокурори направлять клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура буде просити водію тримання під вартою", - розповідають у Харківській обласній прокуратурі.

Відомості про ДТП внесено в ЄРДР за частиною 3 статті 286 ККУ за порушення правил ПДД, що спричинило загибель декількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.