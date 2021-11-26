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ДТП (2628) прокуратура (1479) Харківщина (1089)

Водій фури, що скоїв смертельну ДТП під Харковом, проїхав на червоний сигнал світлофора. Він затриманий і проходитиме перевірку на стан сп'яніння, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

Водій фури, що скоїв смертельну ДТП під Харковом, проїхав на червоний сигнал світлофора. Він затриманий і проходитиме перевірку на стан сп'яніння, - прокуратура

Стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані. Як відомо, увечері 25 листопада на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкові автомобілі.

Як інформує Цензор.НЕТ, подробиці ДТП РБК-Україна розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За його словами, ДТП сталася близько 17:30 25 листопада.

"За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Шевроле, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома людьми всередині", - розповів Чубенко.

В таксі були водій 49 років та два пасажири - дівчинка трьох років, та її бабуся, якій було 49 років. Всі вони загинули на місці. Крім того, п'ятеро травмованих осіб було доставлено до лікарні. Їхній стан здоров'я зараз стабільний.

У прокуратурі уточнили, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч їм їхав водій "Сузукі", який врізався вже у перекинуті відходи соняшника на дорозі.

"Водія вантажівки МАН затримано, він має тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує", - уточнює Чубенко.

За словами Чубенка, після огляду лікарями водій МАН буде проходити перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп‘яніння, йому повідомлять про підозру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подробиці жахливої ДТП в Харкові: загинуло троє людей, серед них дитина

"Водію МАН буде повідомлено про підозру, після чого прокурори направлять клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура буде просити водію тримання під вартою", - розповідають у Харківській обласній прокуратурі.

Відомості про ДТП внесено в ЄРДР за частиною 3 статті 286 ККУ за порушення правил ПДД, що спричинило загибель декількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

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Топ коментарі
+4
І де в цьому ДТП, лисі шини, фари чи кермо несправне, або тріснуте лобове скло? Про які так розказують гаїшнікі, що виправдати чергові побори на дорогах, щодо тих станцій техогляду на дорогах, після того, як всі проходять чергове ТО.
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26.11.2021 10:26
+3
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26.11.2021 10:38
+3
що не новина про ДТП - все Харків....(((
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26.11.2021 10:48
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І де в цьому ДТП, лисі шини, фари чи кермо несправне, або тріснуте лобове скло? Про які так розказують гаїшнікі, що виправдати чергові побори на дорогах, щодо тих станцій техогляду на дорогах, після того, як всі проходять чергове ТО.
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26.11.2021 10:26 Відповісти
Все Завжди залежить від адекватності водіЯ . можна місяцями їздити з несправностями,але враховуючи їх .а можна думати що ти ще той перець,але навіть не розуміючи ,що ти дебіл.
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26.11.2021 11:00 Відповісти
Є правила дорожнього руху. Тобі не подобається правило що не можна їздити на "лисій резині"? Добивайся його зміни, а не май претензій до поліції на рахунок цього. Якщо притензії на рахунок хабарів, то при чому тут "лисі колеса" чи тріснуте шкло?
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26.11.2021 15:29 Відповісти
Проверьте его ещё и на умственные способности
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26.11.2021 10:34 Відповісти
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26.11.2021 10:38 Відповісти
а чего - будет? а не уже проверен???
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26.11.2021 10:39 Відповісти
Может еще отказаться от проверок, как это сделал быдлохарьковский мажор...
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26.11.2021 11:39 Відповісти
может...но так как видимо не сильно мажористый... могут и не рекомендовать этого делать... (по почке)
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26.11.2021 11:47 Відповісти
що не новина про ДТП - все Харків....(((
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26.11.2021 10:48 Відповісти
Ехали куда-то люди, думали о своем насущем, а потом в один миг херакс привет с крыши и смерть....Правдивые и страшные слова товарищ Булгаков сказал через героя книги.
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26.11.2021 10:52 Відповісти
"Беда в том, что человек порой внезапно смертен. Вот в чем фокус" (с)
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26.11.2021 11:01 Відповісти
Грозіт ДО 10 років. А скільки років могла ще жити 3-річна дівчинка? А 49 річна жінка? А водій? Розчавити його катком для асфальту і щоб так лежав, як реклама для ваділ.
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26.11.2021 11:02 Відповісти
Что там в Харькове постоянно на красный едут? Может там уже пора или светофор как то перевернуть или цвета поменять, что б красный разрешал движение у них.
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26.11.2021 11:08 Відповісти
Быдло...
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26.11.2021 11:41 Відповісти
Но как бы кем бы они не были, но надо что то решать именно в Харькове, ведь больше такого количества нарушений и таких последствий нигде в Украине нет.
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26.11.2021 11:44 Відповісти
Все началось с того, что 16-летний сын рыга-депутата каратуманова сбил насмерть студента на дороге.
Тогдашний прокурор толи синчук, толи кривобок, ублюдка отмазал, внаглую отмазал, а быдло вновь выбрало в депутаты не только папашу, но и подросшего ублюдка...
И что можно с этим сделать, если в Украине нет судебной и правоохранительной системы(еще старый уголовник кучма это разрушил), а большинство избирателей(тот самый нарид) это устраивает?
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26.11.2021 12:16 Відповісти
Все это интересно, но почему именно в Харькове. И к стати не расписывайтесь за весь нарид, а то сильно наших президентов напоминаете: законы выполнять не хотят, а только знают что хочет нарид.
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26.11.2021 12:31 Відповісти
Да вижу каждый день эти полчища быдла. Если есть сомнения, достаточно залезть на сайт ЦВК и посмотреть, кого это быдло все 30 лет выбирает, сравнить эту богом проклятую деревню с городами Украины.
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26.11.2021 12:39 Відповісти
Во во я ведь и говорю что пора же с этим что то делать.
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Мои соболезнования людям,которые потеряли в этой аварии родных и близких.А теперь вопрос - если водила фуры пойдёт в отказ,что не он был за рулём,то как копы докажут,что это был он(в случае с нардепом Трухиным это прокатило)?
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26.11.2021 11:18 Відповісти
Через 4 часа проверка уже бесполезна.
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26.11.2021 11:21 Відповісти
Проверка на что, на вшей? Хорошо что мы не в каменном веке живем и нынешняя медицина способна выявлять наличие алкоголя и через куда более длительное время чем 4 часа.
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26.11.2021 11:37 Відповісти
наявність так, а от кількість проміле краще відразу на місці перевіряти(або в лікарні).
І так Ви певно з наркотою плутаєте яку можна і через місяць в організмі виявити.
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26.11.2021 12:13 Відповісти
почему погибли трое не Ясно неудаачники сахарные они же в авто
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26.11.2021 17:09 Відповісти
А как они проверят водителя на недосып...а ведь это равносильно запрещено правилами наравне с употреблением алкоголя и наркотиков...
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26.11.2021 17:18 Відповісти
 
 