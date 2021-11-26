Водій фури, що скоїв смертельну ДТП під Харковом, проїхав на червоний сигнал світлофора. Він затриманий і проходитиме перевірку на стан сп'яніння, - прокуратура
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Стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом, в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані. Як відомо, увечері 25 листопада на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкові автомобілі.
Як інформує Цензор.НЕТ, подробиці ДТП РБК-Україна розповів речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.
За його словами, ДТП сталася близько 17:30 25 листопада.
"За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Шевроле, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома людьми всередині", - розповів Чубенко.
В таксі були водій 49 років та два пасажири - дівчинка трьох років, та її бабуся, якій було 49 років. Всі вони загинули на місці. Крім того, п'ятеро травмованих осіб було доставлено до лікарні. Їхній стан здоров'я зараз стабільний.
У прокуратурі уточнили, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч їм їхав водій "Сузукі", який врізався вже у перекинуті відходи соняшника на дорозі.
"Водія вантажівки МАН затримано, він має тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує", - уточнює Чубенко.
За словами Чубенка, після огляду лікарями водій МАН буде проходити перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп‘яніння, йому повідомлять про підозру.
"Водію МАН буде повідомлено про підозру, після чого прокурори направлять клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура буде просити водію тримання під вартою", - розповідають у Харківській обласній прокуратурі.
Відомості про ДТП внесено в ЄРДР за частиною 3 статті 286 ККУ за порушення правил ПДД, що спричинило загибель декількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.
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Тогдашний прокурор толи синчук, толи кривобок, ублюдка отмазал, внаглую отмазал, а быдло вновь выбрало в депутаты не только папашу, но и подросшего ублюдка...
И что можно с этим сделать, если в Украине нет судебной и правоохранительной системы(еще старый уголовник кучма это разрушил), а большинство избирателей(тот самый нарид) это устраивает?
І так Ви певно з наркотою плутаєте яку можна і через місяць в організмі виявити.