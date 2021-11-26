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Новини За кордоном
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газ (1091) Газпром (433) Путін (17022) Росія (26587) Сербія (85) Вучич (11)

Вучич на зустрічі з Путіним домовився про постачання Сербії газу за $270 за тисячу кубів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вучич на зустрічі з Путіним домовився про постачання Сербії газу за $270 за тисячу кубів

Сербія продовжить платити $270 доларів за 1000 кубометрів газу протягом перших шести місяців 2022 року. Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич після зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі

"Нам вдалося отримати… на наступні шість місяців ціну на газ у $270, тому ціна для нас не змінилася. Ми також збільшуємо обсяги газу на ці шість місяців і отримали гнучкість у щомісячних поставках, про що я особливо просив президента Путіна", – сказав Вучич на прес-конференції після зустрічі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Сербія купує майже весь газ у Газпрому. Внутрішній видобуток покриває лише 15% споживання країни.

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Поточна угода Сербії з Газпромом, підписана у березні 2013 року, спливає 31 грудня 2021 року.

Вучич сказав, що вони з Путіним "також говорили про довгостроковий контракт, але доки я його не підпишу, я не маю права про це говорити".

"Очевидно, що політична лояльність – важлива складова формули, за якою Газпром розраховує ціну на газ для своїх клієнтів", – прокоментував угоду голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

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Він додав, що ціна російського газу для Білорусі становить $128 за 1000 кубів, для Молдови – $460.

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Топ коментарі
+10
сербы традиционно встали раком....
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26.11.2021 10:31
+9
Да , видно задницу путлеру достойно вылизал!
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26.11.2021 10:28
+7
Скока там того газа Сербам, два баллона?
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26.11.2021 10:28
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а что продал взамен? цена в 270 баксов в итоге будет ой как высока.
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26.11.2021 10:21 Відповісти
нагнулся
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26.11.2021 10:54 Відповісти
Проблема торгу винекне коли ерефії стане нецікава Україна. А зараз кожному європейському цвіркуну є що запропонувати. Нас з тобою.
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26.11.2021 11:07 Відповісти
как показала, причем неоднократно, история, полную цену в итоге приходится заплатить. иногда не сразу, спустя годы и даже десятилетия, но все равно приходится.
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26.11.2021 11:13 Відповісти
Але ми с тобою про це можемо і не взнати. Не доживемо.
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26.11.2021 11:15 Відповісти
даааа, серьезный през... газом торгует... цены устанавливает... дегенерат какой-то, а не през....
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26.11.2021 10:24 Відповісти
Скока там того газа Сербам, два баллона?
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26.11.2021 10:28 Відповісти
Да , видно задницу путлеру достойно вылизал!
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26.11.2021 10:28 Відповісти
У ***** постоянные запоры, а виноваты в этом Лукашенко, Земанн, Сиярто, Додон, а теперь и Вучич
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26.11.2021 11:22 Відповісти
Да они не так уж и виноваты, их доля достаточно мала по сравнению с теми кто в Рашке ему лижет! Вот там эйфория! Ему и туалетной бумаги не надо!
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26.11.2021 11:29 Відповісти
как и Германия за такую же цену
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26.11.2021 13:06 Відповісти
Минетами доплатят.
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26.11.2021 10:29 Відповісти
сербы традиционно встали раком....
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26.11.2021 10:31 Відповісти
несподіванка 🤡💩🚽
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26.11.2021 10:31 Відповісти
Так сербы подстилки Кремлевские, отработают когда прикажут
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26.11.2021 10:38 Відповісти
сербы народ паразит
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26.11.2021 10:43 Відповісти
Сербы- это Балканские москали. Те же недоимперцы только маленькие. И они такие же враги Украины
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26.11.2021 10:49 Відповісти
Та скоко там тех сябров
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26.11.2021 10:45 Відповісти
А Украина по сколько покупает?
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26.11.2021 10:46 Відповісти
У Украины есть свой газ, но он пренадлежит не нариду, а кало мойше зеленского !!!
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26.11.2021 10:48 Відповісти
Если газ принадлежит не народу, значит газа нет.
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26.11.2021 10:50 Відповісти
А кому принадлежит газ и нефть в твоей рашке?
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26.11.2021 10:51 Відповісти
В отличии от Украины нефть и газ в Рашке не импортируют.
И электричество.
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26.11.2021 10:54 Відповісти
Не вертись на гадюка на сковородке. Вопрос был: кому принадлежит газ и нефть в твоей рашке?
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26.11.2021 11:12 Відповісти
Не хами, сковородка. Контрольный пакет акций основных нефтяных и газовых компаний принадлежит государству. Не понимаю твоей логики защищать сегодняшнее гавно в украинской экономике и в стране целом
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26.11.2021 11:18 Відповісти
А какое тебе дело до Украины? Ответь лучше чей Крым?
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26.11.2021 11:25 Відповісти
Ты кто такой чтобы я на твои глупые вопросы, постоянно возникающие в пустой голове, отвечал?
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26.11.2021 11:26 Відповісти
Глупые вопросы? Самые обыкновенные для проверки на вшивость. Так расскажи, нам "глупым", чей Крым? Объясни, о великий мудрец, с кем воюет украинская армия на Донбассе?
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26.11.2021 11:32 Відповісти
А кто у вас государство?
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26.11.2021 11:26 Відповісти
А у вас?
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26.11.2021 11:33 Відповісти
Не понимаю логики в разглагольствованиях,доносящихся из кацапской выгребной ямы о говне,происходящем в других странах. К примеру какой-нибудь норвежец или швед,и то постеснялись бы говорить об этом. Хотя с их стороны это выглядело бы вполне логично.
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26.11.2021 11:33 Відповісти
Я не норвежец и не швед, а гражданин Украины. Поэтому и говорю про Украину, про таких как ты, с одной извилиной, и про полное гавнище в стране и в экономике.
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26.11.2021 11:37 Відповісти
Чучело ты мокшанское, пустобрех пригожинский. От твоих комментариев за версту руцьким миром смердит.
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26.11.2021 16:16 Відповісти
Не чувствуешь как от тебя гавном воняет? В твоей тупой голове кроме кацапов ничего давно нет.
Иди на фронт и общайся со своими кацапами, тут твою вонь нюхать нет желания.
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26.11.2021 16:23 Відповісти
Такую кацапскую гниль как ты, надо санным веником с форума гнать. Чтоб у духа лаптеногой заразы не было. РФ страна прокаженных уродов. Запомни это
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26.11.2021 16:33 Відповісти
Ты и есть типичный прокаженный урод, украинский только.
Ничем от кацапа не отличаешься, ну может только тупее.
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26.11.2021 17:08 Відповісти
Да уж. Куда нам гражданам Украины в ваш быдло-кацапский руцький мир С лопат жрете, лопухами подтираетесь и своей параши стыдитесь. Одно слово федерасты с убогой чучмекии
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26.11.2021 18:17 Відповісти
У украинцев есть своя армия, можно вернуть, а если не вернут, то и армия не принадлежит украинцам
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26.11.2021 11:14 Відповісти
Если почти вся армия голосовала за Зеленского, то конечно она не принадлежит народу.
Такая армия ничего не вернёт.
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26.11.2021 11:25 Відповісти
Mart 13b70ee9 А Украина по сколько покупает?

Это самая большая тайна и этого, и предыдущего правительств.
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26.11.2021 11:41 Відповісти
Срать на вучича и путлера.
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26.11.2021 10:51 Відповісти
продаются братушки, немного б/у, недорого!
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26.11.2021 10:52 Відповісти
лояльность к беспредельщику так и ценится...
теперь вместо короткого поводка рашка взяла за ноздри....и будут приседать когда рашка захочет!
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26.11.2021 10:55 Відповісти
вучічь домовився? серьозно? продав щось. мабуть родіну-сєрбєю
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26.11.2021 10:57 Відповісти
Украину даже Германия кинула которую якобы та защищает от кацапов, а сербы Украине вообще ничего не должны.
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26.11.2021 11:26 Відповісти
А Европе только и надо, что покупать газ у РФ на хуторе Михайловском (граница Украины и расеи).
Тогда газ для всех европейских стран будет по одной цене.
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26.11.2021 11:18 Відповісти
Как там в пословице, ласковый теленок самый жирный?
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26.11.2021 11:19 Відповісти
Это называется многовекторность. Для некоторых она кончается порванной задницей, как в случае с Украиной. А некоторые этим умело пользуются на благо своей страны, иногда столетиями.
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26.11.2021 11:33 Відповісти
Ага, как вам задницу порвали в Афгане? Заштопали уже? Позорники
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26.11.2021 11:39 Відповісти
"отримали гнучкість у щомісячних поставках" - хто б сумнівався, що сербів прогнули)
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26.11.2021 11:34 Відповісти
Только цену этих 270 не объявил
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26.11.2021 11:55 Відповісти
Очередная еврошлюха выпросила себе скидки .
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26.11.2021 14:52 Відповісти
Если бы Вучич просил продать подороже, раза в четыре, ты бы был доволен?
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26.11.2021 22:02 Відповісти
 
 