Глава Бюро ВООЗ в Україні Хабіхт про можливість щорічної вакцинації від COVID-19: Говорити про це поки що зарано, але сподіваємося, що ні
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Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт прокоментував можливість щорічної вакцинації від коронавірусу. На його думку, поки зарано це стверджувати, але такої можливості не можна виключати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
"Буде видно. Тому що ми маємо справу з новою хворобою і новими вакцинами", - зазначив Хабіхт.
Він підкреслив, що на сьогодні для таких препаратів як, зокрема Sinovac і Sinopharm, необхідно додати третю дозу в первинний курс вакцинації, особливо для тих, у кого більш низький імунітет або у кого більш високий ризик захворювання COVID.
"Для них нам потрібна третя доза", - наголосив Хабіхт.
За його словами, зараз ведеться багато дискусій і досліджень з приводу зниження рівня імунітету.
"Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію", - пояснив він.
Глава Бюро ВООЗ в Україні, зазначив, що кожна країна на цей час проводить оцінку ситуації, і ВООЗ пропонує оновлене керівництво щодо подальших вакцинацій.
"Зараз поки ще рано говорити, чи доведеться нам робити це (ревакцинацію - ред.) щороку. Ми сподіваємося, що ні, але ми не можемо виключати і цю можливість", - резюмував Хабіхт.
Нагадаємо, нещодавно генеральний директор і співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін припустив, що ревакцинацію від коронавірусу необхідно буде проводити щороку.
Будь ласка, зачекайте...
Но потом все поняли что все стадо за полгода не переколоть...и срок увеличили до года...
прибуткиімунітет падає
Надо в таблетку какой то краситель добавлять...что бы или нос синел...или уши краснели...на сутки...😀
но в Украине медики не попадают в категорию принудительно обкалываемых. их не ширяли даже в первый раз, какая дополнительная?
Второй год время охренительных историй от людей которые вообще никаким боком к болячке.
Говоря о причинах создания гетто в населённых пунктах Польши, нацисты утверждали, что евреи являются переносчиками инфекционных заболеваний, и их изоляция поможет защитить нееврейское население от эпидемий.
Як відомо, вакцини від Covid-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу захворювання та смерті. Однак досі були відсутні достовірні дані щодо того, наскільки суттєво щеплення впливає на здатність людей поширювати інфекцію.
Під час дослідження, яке проходило наприкінці літа 2021 року, фахівці із Центрів з контролю та профілактики захворювань за підтримки Федерального бюро в'язниць США протягом кількох тижнів брали мазки з носоглотки у в'язнів в одній з в'язниць штату Техас. На той момент там було інфіковано 74% ув'язнених.
З 95 учасників, включених у дослідження, 78 були повністю вакцинованими, двоє - частково, а 15 людй не мали жодної дози щеплення.
Більшість зі щеплених отримали вакцину Pfizer - 73%, менша кількість - Moderna (18%) і Johnson & Johnson (9%).
Результати ПЛР-тестів показали наявність вірусу в носоглотці в 93% невакцинованих і 70% вакцинованих. Крім того, в обох груп середній термін життя вірусу на слизових оболонках становив 13 днів.
Виняток становили лише ті учасники дослідження, хто раніше перехворів на Covid-19 - у них вірус залишався активним не більш ніж 10 днів, незалежно від того, вакцинувались вони чи ні.
Автори наголосили, що немає статистично значущих відмінностей щодо здатності поширювати коронавірус повністю вакцинованими і тими, хто не щеплений.
Тому заходи із протиепідемічної безпеки, зокрема, у закритих приміщеннях, мають діяти незалежно від статусу вакцинації осіб, які там перебувають.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vcheni-zyasuvali-yak-vakcinovani-poshiryuyut-koronavirusnu-infekciyu-801957.html
Вчора з кумом двічі по 100 провакцинувались настоянкою з смородини, то сьогодні кум сказав шо мало, ввечері забіжить на повторну вакцинацію свіжим самогоном.
Надіюсь поможе.
Термін дії "вакцинки" на рік!? Він що, не знає, що в Європі вже зробили термін дії тільки на 9 місяців (поки що) !?
А незабаром буде 6 місяців, потім три!💉💉💉