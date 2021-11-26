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вакцина (3393) ВООЗ (620) щеплення (135) Ярно Хабіхт (15)

Глава Бюро ВООЗ в Україні Хабіхт про можливість щорічної вакцинації від COVID-19: Говорити про це поки що зарано, але сподіваємося, що ні

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Глава Бюро ВООЗ в Україні Хабіхт про можливість щорічної вакцинації від COVID-19: Говорити про це поки що зарано, але сподіваємося, що ні

Глава Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт прокоментував можливість щорічної вакцинації від коронавірусу. На його думку, поки зарано це стверджувати, але такої можливості не можна виключати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Буде видно. Тому що ми маємо справу з новою хворобою і новими вакцинами", - зазначив Хабіхт.

Він підкреслив, що на сьогодні для таких препаратів як, зокрема Sinovac і Sinopharm, необхідно додати третю дозу в первинний курс вакцинації, особливо для тих, у кого більш низький імунітет або у кого більш високий ризик захворювання COVID.

"Для них нам потрібна третя доза", - наголосив Хабіхт.

За його словами, зараз ведеться багато дискусій і досліджень з приводу зниження рівня імунітету.

"Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ про ймовірність переходу коронавірусу в сезонну хворобу: Це одна з теорій, але зараз у нас немає доказів цього

Глава Бюро ВООЗ в Україні, зазначив, що кожна країна на цей час проводить оцінку ситуації, і ВООЗ пропонує оновлене керівництво щодо подальших вакцинацій.

"Зараз поки ще рано говорити, чи доведеться нам робити це (ревакцинацію - ред.) щороку. Ми сподіваємося, що ні, але ми не можемо виключати і цю можливість", - резюмував Хабіхт.

Нагадаємо, нещодавно генеральний директор і співзасновник німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Шахін припустив, що ревакцинацію від коронавірусу необхідно буде проводити щороку.

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Топ коментарі
+10
Ваксеры, ваш выход, давайте - объясняйте почему вас должны теперь колоть постоянно?
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26.11.2021 10:41
+9
Всех поздравляю с посадкой на иглу за ваши же деньги (налоги)!
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26.11.2021 10:40
+6
О ковиде все кто попадя болтает, дипломаты,министры,депутаты.... молчат вирусологи,эпидемиологи,биологи и пр. ПРОФИЛЬНЫЕ специальности.
Второй год время охренительных историй от людей которые вообще никаким боком к болячке.
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26.11.2021 10:52
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"Говорити про це поки що зарано" - мы вас еще недостаточно напугали
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26.11.2021 10:24 Відповісти
Дипломат , блин , если говорит наверное нет , значит точно - ДА! Вон Австрия уже сократила срок действия сертификатов до 9 месяцев!? Приучают ! Как бы каждые 6 месяцев не заставили колоться!
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26.11.2021 10:25 Відповісти
Изначально все сертификаты действовали полгода...
Но потом все поняли что все стадо за полгода не переколоть...и срок увеличили до года...
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26.11.2021 10:30 Відповісти
Вакцини мають бути у вигляді пігулок і прийматися щоденно для отримання однодневного сертифіката, а то раз у пів року прибутки імунітет падає
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26.11.2021 10:32 Відповісти
А как определить принял клиент таблетку или не принял??
Надо в таблетку какой то краситель добавлять...что бы или нос синел...или уши краснели...на сутки...😀
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26.11.2021 10:36 Відповісти
Да и qr код сразу на лбу генерировался, вот будет счастье для биг фармы и для тех кто затеял эти все ограничения.
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26.11.2021 10:40 Відповісти
В фільмі "Еквілібрум" методика показана))
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26.11.2021 10:41 Відповісти
Вот там какраз показано к чему может привести отсутствие маркировки о принятой вовремя дозе
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26.11.2021 10:44 Відповісти
Не смотрел....но надо.будет глянуть...
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26.11.2021 10:45 Відповісти
Буде не щорічна, а щопіврічна.
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26.11.2021 10:25 Відповісти
Все верно....каждый год это еще вопрос...а вот то что каждые полгода это уже точно..
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26.11.2021 10:27 Відповісти
замышляют новую гадость, навязать уколы и получать миллиарды гешефта.. они эту кормушку не отдадут..
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26.11.2021 10:33 Відповісти
Если не забрать - то не отдадут....но людям сложно объединиться.
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26.11.2021 10:40 Відповісти
В смысле? У нас жеж уже есть контракт с пфайзер на два следующих года!
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26.11.2021 10:37 Відповісти
Есть другое предложение , подшиваем мешочек с вакциной , женщинам ,например, можно два в грудь (опять же польза) , а мужикам в бицепсы ( тоже хорошо) и дозированно каждый день подаем в организм!
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26.11.2021 10:38 Відповісти
Всех поздравляю с посадкой на иглу за ваши же деньги (налоги)!
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26.11.2021 10:40 Відповісти
Ваксеры, ваш выход, давайте - объясняйте почему вас должны теперь колоть постоянно?
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26.11.2021 10:41 Відповісти
"Для деяких груп населення, наприклад, медичних працівників, які перебувають на передньому краї боротьби, тих, хто має більш високий ризик зараження COVID, необхідно зробити додаткову вакцинацію", - пояснив він.
но в Украине медики не попадают в категорию принудительно обкалываемых. их не ширяли даже в первый раз, какая дополнительная?
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26.11.2021 10:42 Відповісти
Це взагалі якась дурість за межами здорового глузду, якщо медик постійно контактує з зворими,значить він постійно "отримує" нові порції вірусу і рівень антитіл постійно високий, з якого хріна йому ще колоти в себе вакцину!
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26.11.2021 10:55 Відповісти
Цікаво, чи проводили довбні з ВООЗ розрахунки при якій кількості доз ризик ускладнень від вакцинації перевищить ризики ускладнень від хвороби. Чи вони, як шаман з анекдоту просто пропонують варіанти, а якщо передохне стадо оленів то не їх проблема.
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26.11.2021 10:52 Відповісти
О ковиде все кто попадя болтает, дипломаты,министры,депутаты.... молчат вирусологи,эпидемиологи,биологи и пр. ПРОФИЛЬНЫЕ специальности.
Второй год время охренительных историй от людей которые вообще никаким боком к болячке.
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26.11.2021 10:52 Відповісти
Зато эти все товаришЧи очень близки к деньгам....что и обьясняет их активность...
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26.11.2021 10:55 Відповісти
Вони не мовчать ,їм роти позакривали і позалякували.
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26.11.2021 10:56 Відповісти
Интересно , вот если ,например, не вакцинироваться и не платить незаконные штрафы , то они в тюрьму будут садить? А как , ту да же невакцинированных нельзя! Или насильно колоть будут!? Так даже заключенным медицинские процедуры без разрешения запрещены! Даже насильно кормить голодающего нельзя!
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26.11.2021 10:57 Відповісти
Эээ, так есть жеж широкий опыт по изоляции. Например в Варшаве 82 года назад изолировали некоторых. Нормально же вышло!
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26.11.2021 11:03 Відповісти
Прошу прощения, 81 год назад.
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26.11.2021 11:04 Відповісти
Только потом пионервожатых судили! Как то не очень нормально.
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26.11.2021 11:05 Відповісти
Ну кто о таком думал в то время. А цели виделись благими:

Говоря о причинах создания гетто в населённых пунктах Польши, нацисты утверждали, что евреи являются переносчиками инфекционных заболеваний, и их изоляция поможет защитить нееврейское население от эпидемий.
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26.11.2021 11:06 Відповісти
Да я так смотрю , что Гитлер выглядит просто святым , по сравнению с сегодняшними рулилами!
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26.11.2021 11:34 Відповісти
Американські вчені в ході нещодавнього дослідження в одній з американських в'язниць з'ясували, що щеплення суттєво не впливає на здатність людей до передачі коронавірусної інфекції. Результати дослідження опубліковано на сервері препринтів medRxiv.org, повідомляє News Medical.

Як відомо, вакцини від Covid-19 ефективно запобігають тяжкому перебігу захворювання та смерті. Однак досі були відсутні достовірні дані щодо того, наскільки суттєво щеплення впливає на здатність людей поширювати інфекцію.

Під час дослідження, яке проходило наприкінці літа 2021 року, фахівці із Центрів з контролю та профілактики захворювань за підтримки Федерального бюро в'язниць США протягом кількох тижнів брали мазки з носоглотки у в'язнів в одній з в'язниць штату Техас. На той момент там було інфіковано 74% ув'язнених.

З 95 учасників, включених у дослідження, 78 були повністю вакцинованими, двоє - частково, а 15 людй не мали жодної дози щеплення.

Більшість зі щеплених отримали вакцину Pfizer - 73%, менша кількість - Moderna (18%) і Johnson & Johnson (9%).

Результати ПЛР-тестів показали наявність вірусу в носоглотці в 93% невакцинованих і 70% вакцинованих. Крім того, в обох груп середній термін життя вірусу на слизових оболонках становив 13 днів.

Виняток становили лише ті учасники дослідження, хто раніше перехворів на Covid-19 - у них вірус залишався активним не більш ніж 10 днів, незалежно від того, вакцинувались вони чи ні.

Автори наголосили, що немає статистично значущих відмінностей щодо здатності поширювати коронавірус повністю вакцинованими і тими, хто не щеплений.

Тому заходи із протиепідемічної безпеки, зокрема, у закритих приміщеннях, мають діяти незалежно від статусу вакцинації осіб, які там перебувають.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/health/vcheni-zyasuvali-yak-vakcinovani-poshiryuyut-koronavirusnu-infekciyu-801957.html
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26.11.2021 11:07 Відповісти
краще колоти кожен місяць і за гроші пацієнта, бо так не цікаво !
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26.11.2021 11:07 Відповісти
В Ботсване вчера нашли 44 штамм ковида...Мутация Дельты продолжается,лет через 100 мож и закончится эта Мировая революция...
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26.11.2021 11:14 Відповісти
Хмм... В мене в холодильнику на кухні аж 3 види вакцини стоїть!
Вчора з кумом двічі по 100 провакцинувались настоянкою з смородини, то сьогодні кум сказав шо мало, ввечері забіжить на повторну вакцинацію свіжим самогоном.
Надіюсь поможе.
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26.11.2021 11:15 Відповісти
Вакцинуй не вакцинуй все равно получишь - пандемию!
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26.11.2021 11:35 Відповісти
От жеш брехло, єтот пан Хабіхт.

Термін дії "вакцинки" на рік!? Він що, не знає, що в Європі вже зробили термін дії тільки на 9 місяців (поки що) !?

А незабаром буде 6 місяців, потім три!💉💉💉
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26.11.2021 11:52 Відповісти
 
 