За добу від COVID-19 в Києві померли 42 особи, виявили 1 438 нових випадків, - Кличко

До лікарень столиці госпіталізували 100 хворих на коронавірус та 205 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"1438 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 42 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 7372 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 294563", - йдеться в повідомленні.

Захворіли минулої доби: 804 жінки віком від 18 до 92 років та 539 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 61 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 50 до 94 років і 21 чоловік від 33 до 87 років.

До лікарень столиці госпіталізували 100 хворих на коронавірус та 205 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1111 людей. Загалом коронавірус подолали 251840 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 222, у Святошинському - 193 та в Солом’янському районі - 191 випадок.

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