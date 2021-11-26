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Київ (8135) Кличко (2115) COVID-19 (16726) коронавірус (15871)

За добу від COVID-19 в Києві померли 42 особи, виявили 1 438 нових випадків, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

За добу від COVID-19 в Києві померли 42 особи, виявили 1 438 нових випадків, - Кличко

До лікарень столиці госпіталізували 100 хворих на коронавірус та 205 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"1438 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 42 людини померли. Всього, за період пандемії, в Києві 7372 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 294563", - йдеться в повідомленні.

Захворіли минулої доби: 804 жінки віком від 18 до 92 років та 539 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 61 дівчинка від 2 місяців до 17 років і 34 хлопчики від 4 місяців до 17 років.

Серед тих, хто померли: 21 жінка від 50 до 94 років і 21 чоловік від 33 до 87 років.

До лікарень столиці госпіталізували 100 хворих на коронавірус та 205 осіб із підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 1111 людей. Загалом коронавірус подолали 251840 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 222, у Святошинському - 193 та в Солом’янському районі - 191 випадок.

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Кабинет Министров Украины, ранее сообщивший об 11 невакцинированных от коронавирусной инфекции COVID-19 работниках Секретариата Кабмина, не отстранил упомянутых сотрудников от работы из-за отсутствия прививки и COVID-сертификатов. Хотя еще 4 ноября Кабмин принял решение об отстранении от работы невакцинированных граждан Украины без сохранения зарплаты.
Об этом говорится в ответе Кабмина:
"По информации Департамента кадрового обеспечения Секретариата Кабинета Министров, по состоянию на 23.11.2021 в Секретариате Кабинета Министров и среди членов Кабинета Министров отстраненных от работы лиц нет", - сказано в ответе.
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26.11.2021 10:56 Відповісти
 
 