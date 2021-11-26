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Україна відтермінувала пік захворюваності на COVID-19 завдяки обов'язковій самоізоляції тих, хто повернувся з РФ, – Кузін

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна відтермінувала пік захворюваності на COVID-19 завдяки обов'язковій самоізоляції тих, хто повернувся з РФ, – Кузін

Україні вдалося відтермінувати пік захворюваності на COVID-19 завдяки впровадженню норми про обов'язкову самоізоляцію для тих, хто повернувся з РФ.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Саме завдяки впровадженню такої норми нам вдалося відтягнути початок піку захворюваності порівняно з європейським піком, який стався раніше, ніж у нас. Суть цієї норми полягає в тому, що будь-яка особа, яка перебувала на території РФ протягом семи днів, підлягає обов'язковій самоізоляції, яка контролюється через застосунок "Вдома", причому ізоляцію неможливо припинити достроково, навіть якщо ця людина здасть хоч десять ПЛР-тестів", - сказав він.

Водночас Кузін зазначив, що у лікарнях східних та південних областей України додають більше ковідних ліжок, оскільки ці регіони не були повністю залучені до весняної хвилі й навесні ліжковий фонд там не був мобілізований повним обсягом.

Читайте також: МОЗ застосовуватиме санкції до лікарів-антивакцинаторів, - Кузін

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Що він несе? Якщо вірити статистиці, то в Україні смерність від корони в 2,5 разів вища ніж в Мордорі.
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26.11.2021 10:33 Відповісти
146%, зуб даю!
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26.11.2021 10:33 Відповісти
И да, про европейский пик - там всё только начинается, так что поздравляю ещё раз нетоварища соврамши. Ковидобесы могут и далее верить всему, что исходит от этих нетоварищей.
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26.11.2021 10:36 Відповісти
Що воно меле?
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26.11.2021 10:35 Відповісти
Правда???!!!

В Украине первой в Европе произошла вспышка очередной волны.
Более того, такое впечатление, что именно из Украины в Европе и пошло распространение этой волны.
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26.11.2021 10:38 Відповісти
бла бла бла
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26.11.2021 10:41 Відповісти
кузін, ти пздбл.
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26.11.2021 10:41 Відповісти
А треба було взагалі заборонити в'їзд з кацапії.
І не залежно від ковіду.
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26.11.2021 10:57 Відповісти
Якби тих, хто повернувся з РФ (з тих хто за власним бажанням туди їздив) направити на довічну ізоляцію, то ми ще цілий ряд вельми болючих проблем вирішили б.
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26.11.2021 11:53 Відповісти
 
 