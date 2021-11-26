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До Нового року хвиля COVID-19 вже має вийти за територію України, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

До Нового року хвиля COVID-19 вже має вийти за територію України, - Кузін

Міністерство охорони здоров'я вже почало говорити з зимовими курортами про забезпечення дотримання вимог протиепідемічного законодавства.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив головний санлікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ.

"До Нового року хвиля вже має вийти за територію України. За тими прогнозами, які ми використовуємо, показники захворюваності та госпіталізації припадають на середину листопада. Ми зараз майже перейшли пік показників. Навіть додавання кількох областей до "червого" рівня не буде впливати на загальноукраїнську статистику, зважаючи, що великі регіони повертатимуться в "помаранчеву" або навіть "жовту" зону", - пояснив він.

Щодо курортів, додав санлікар, згідно з постановою №1236, яка регулює карантинні обмеження, у нас в "червоній" зоні заборонена робота підйомників, але до вакцинованих ця заборона не застосовується.

"Ми вже почали говорити з зимовими курортами про режим - яким чином тут забезпечити дотримання вимог протиепідемічного законодавства.

Спільна позиція полягає в тому, що забезпечити контроль за сертифікатами про вакцинацію або ПЛР-тестами на підйомниках складно, тому курорти пропонують певну верифікацію на пункті в’їзду, наприклад на вході в готель або на пункті прокату спортивного спорядження. Там турист буде верифікуватися, показувати свої документи про ПЛР-тест або сертифікат, йому на спортивний одяг наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати у випадку спеціальної перевірки. Крім того, буде створена спеціальна база цих номерів.

Зараз опрацьовується механізм для того, щоби не створювалися черги. Він має бути зручним не лише для туристів, а й для тих, хто перевіряє, зокрема для Нацполу", - зазначив Кузін.

Також читайте: Україна відтермінувала пік захворюваності на COVID-19 завдяки обов'язковій самоізоляції тих, хто повернувся з РФ, – Кузін

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Топ коментарі
+4
Т.е. Кузин признает, что Украина стала для Европы рассадником заразы.

Ну поздравляю.
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26.11.2021 10:46
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Т.е. Кузин признает, что Украина стала для Европы рассадником заразы.

Ну поздравляю.
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26.11.2021 10:46 Відповісти
Не, копайте глубже... Он ща трындит в унисон кацапам, про плато , а не вершину ковида... Тобто, он намекает, шо мы с кацапами - рассадник... Секель-TV, со Скабеевой вместе взятые, тоже поздравляют.
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26.11.2021 11:03 Відповісти
Тобто ніхто не знає, скільки ще буде пандемія, оперуючи поняттями "має" і "не має"...
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26.11.2021 10:55 Відповісти
скажи мені хто президент, і я відповім, хто кузін.
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26.11.2021 10:55 Відповісти
наклеюють спеціальну наліпку, яка матиме індивідуальний номер і за якою людину можна буде ідентифікувати Джерело: https://censor.net/ua/n3301723

А кузя на лоб себе не хочет наклеить??
Реально треш, и ведь этот треш многие подхватят и будут говорить что это норма.
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26.11.2021 10:55 Відповісти
Я конечно извиняюсь...но в какую сторону пойдет та волна??
В паРаше уже сейчас цунами...в Европе 9-ти бальный шторм...
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26.11.2021 10:58 Відповісти
Там сейчас ещё в Африке развлекуха пошла.
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26.11.2021 11:01 Відповісти
а тот кузин почему не вакцинировано? а?
в Украине нет системы здравоохранения, есть малодоступные услуги и министры шариковы, для которых медицина - это купи-продай..
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26.11.2021 11:08 Відповісти
Що вони там курять таке? Хвиля вже давно пішла на Австрію, потім Німеччину, потім Голландію. Починалась Грузія, Молдова, Румунія. Я прийшов до висновку, що гол.сан.лікар і міністр МОЗ України зайняті люди і їх обізнаність в питаннях короновірусу менша ніж середньостатистичного українця. Але що дивуватись якщо президент, на переговорах з МВФ , коли його запитали -"які проблеми з прививками і яка кількість?" Покрутив головою і сказав -" ми прив"ємо до Нового року 17 мільйонів(потрібно було якось викручуватись бо цифра привитих просто вилетіла з голови)". Тепер поставлені відповідні завдання перед адміністраціями.
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26.11.2021 12:03 Відповісти
К Новому году было бы хорошо, чтобы ковид ушел навсегда и мы могли бы поздравить друг друга с Новым годом 2022 без масок..
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15.12.2021 00:15 Відповісти
 
 