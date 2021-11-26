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За 16 місяців перемир’я внаслідок дій військ РФ Україна втратила 66 воїнів, ще 275 зазнали поранення

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

За 16 місяців перемир’я внаслідок дій військ РФ Україна втратила 66 воїнів, ще 275 зазнали поранення

З початку дії Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню від 27 липня 2020 року в результаті обстрілів та збройних провокацій російської сторони загинули 66 українських бійців, ще 275 зазнали поранення.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила місія України при ОБСЄ під час засідання Форуму безпекового співробітництва у середу, 24 листопада.

"Загалом з 27 липня 2020 року по 22 листопада 2021 року Об’єднані сили України зареєстрували 2 848 порушень режиму припинення вогню російською стороною. Особливе занепокоєння викликає те, що у 759 випадках окупаційні війська застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період загинули 66 українських бійців та 275 зазнали поранення", - повідомили в українській делегації.

Дипломати вказали на те, що протягом останнього тижня ситуація в зоні конфлікту на сході України відзначалася регулярними обстрілами та збройними провокаціями з боку російсько-окупаційних військ. Позиції Збройних сил України були обстріляні 65 разів, у тому числі 26 разів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями озброєння. У результаті обстрілу зі стрілецької зброї поблизу Причепилівки несумісні із життям поранення зазнав 33-річний український боєць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Веніславський про можливість введення воєнного стану: Це один із реальних варіантів, але поки що підстав для цього немає

Місія України в ОБСЄ закликала Російську Федерацію припинити підрив мирних Мінських домовленостей та відповісти взаємністю на конструктивний підхід української сторони до переговорів і перейти до практичного виконання взятих Москвою зобов’язань.

Як повідомлялося, СММ ОБСЄ зафіксувала протягом минулої доби 163 порушення режиму припинення вогню у Донецькій області та 36 таких порушень на Луганщині.

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А ще скільки померли від тяжких поранень через неділю чи місяць, то в яку вони потрапили статистику? А скільки наробили соїцидів і необережних поводждень зі зброєю? А скільки "просто" померли? А померли вони "просто" на війні, а не в "Велюрі" чи "Синігорі".
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26.11.2021 11:04 Відповісти
И какое же оно перемирие, только в воспаленных мозгах Зеленского и Ермака.
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26.11.2021 11:04 Відповісти
Отаке воно зелене перемир"я !!!)))
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26.11.2021 11:08 Відповісти
Если между войной и позором наш царь всея черни Владимир Какаразница 1й выбрал позор,то по логике получил и позор и войну и ненависть,при чем с той и с этой стороны.
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26.11.2021 11:20 Відповісти
це додаткова ціна яку заплатила Україна за 33 вбивці вагнера !
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26.11.2021 11:46 Відповісти
язык не поворачивается называть это перемирием... это х/з шо но не перемирие!!! это очковтирательство от очкозаглядывателя... и страусоподобная поза от него ж... ибо он не помнти о тех кто там вкопался ни о тех кто инвалидом остался (сколько раз оно посетило побывало было в военном госпитале??? сколько перечислило своих денег на благотворительность? на армию?)
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26.11.2021 11:50 Відповісти
"С начала действия Дополнительных мер по усилению режима прекращения огня"

Как вообще в нормальной голове может такая фраза сформироваться???!!!
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26.11.2021 11:52 Відповісти
Да, ***** - враг смертельный, но самый главный враг Украины правит в Киеве: симбиоз этнической еврейской ОПГ Коломойского и прочего позора еврейского народа и агентов Кремля. Они безнаказанно и целенаплавлено уничтожают и порабощают Украину изнутри, превращая население в бесправный скот .
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26.11.2021 11:53 Відповісти
Кацапакий проститут зеленский сделал все что ему приказали в кремле - сделал из наших воинов на передовой живые мишени не способные защищаться и бить на упреждение.
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26.11.2021 12:03 Відповісти
 
 