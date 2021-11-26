Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання, - прессекретар Зеленського Никифоров
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Ідея проведення пресконференції Володимира Зеленського з'явилася спонтанно.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар президента заявив під час спілкування з журналістами.
Коментуючи інформацію, чому саме 30 медіа допустили на пресконференцію, він сказав: "А чому б не 30? Ми просто порахували, який формат був би таким, щоб з одного боку ми змогли запросити якомога більше авторитетних журналістів, а з іншого боку, щоб це була якась комфортна, ґрунтовна, якісна, спокійна розмова з акцентом саме на якість, а не на кількість".
За словами Никифорова, Зеленський полюбляє експериментувати з форматами.
"Навіть якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні офіційно ЗМІ, не всі змогли б поставити запитання. Я б надавав слово журналістам, за 3-4 години, ті ж самі 30-35 людей змогли б поставити запитання. Я не бачу проблеми. Якби надавав слово журналістам, то це були б приблизно ті самі видання, які ми і запросили на цей захід", - пояснив прессекретар президента.
Будь ласка, зачекайте...
«Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России.
Гру́ппа компа́ний «РБК» (ГК «РосБизнесКонсалтинг») - группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России.
І бачимо яка в них редакційна політика.
І я вже назвала 3 ЗМІ, канати від яких ведуть до паРаши. Проти ваших 2 опозиційних.
В чому моя брехня? "Комсомольська правда", "РБК", "Інтерфакс" не запрошені на шоу преза?
Я коментую заяву чергової секретутки Зєлі
"Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання."
Джерело: https://censor.net/ua/n3301733
Я вважаю, що замість парашенських філіалів в число 32 ЗМІ, із 16 000 зареєстрованих, потрібно було допустити українські ЗМІ.
Так зрозуміло?
Я відразу, ще ДО вашого чіпляння до моїх коментарів я написала які саме ЗМІ я мала на увазі.
26.11.2021 11:21
"Я вважаю, що замість парашенських філіалів в число 32 ЗМІ, із 16 000 зареєстрованих, потрібно було допустити українські ЗМІ."
Ідіть слухайте вашого преза. В нього все ж правильно?
Ви знову брешете.
Там ваш презік таке чудить!, ідіть насолодіться "правильною правдою".
Як і Яник не був моїм президентом.
Аби подалі ...
После этой эпической фразы, дальше можно было уже ничего не говорить.
А вот это супер заява! Зеленая демократия в действии.