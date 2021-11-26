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Новини Політика України
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Зеленський (9969) пресконференція (119) Сергій Никифоров (95)

Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання, - прессекретар Зеленського Никифоров

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання, - прессекретар Зеленського Никифоров

Ідея проведення пресконференції Володимира Зеленського з'явилася спонтанно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це прессекретар президента заявив під час спілкування з журналістами.

Коментуючи інформацію, чому саме 30 медіа допустили на пресконференцію, він сказав: "А чому б не 30? Ми просто порахували, який формат був би таким, щоб з одного боку ми змогли запросити якомога більше авторитетних журналістів, а з іншого боку, щоб це була якась комфортна, ґрунтовна, якісна, спокійна розмова з акцентом саме на якість, а не на кількість".

За словами Никифорова, Зеленський полюбляє експериментувати з форматами.

"Навіть якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні офіційно ЗМІ, не всі змогли б поставити запитання. Я б надавав слово журналістам, за 3-4 години, ті ж самі 30-35 людей змогли б поставити запитання. Я не бачу проблеми. Якби надавав слово журналістам, то це були б приблизно ті самі видання, які ми і запросили на цей захід", - пояснив прессекретар президента. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП назвали ЗМІ, які запросили на пресмарафон Зеленського

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Топ коментарі
+10
оно без суфлера и сказать-то ничего не может - сидит, кривляется и гнусавит бредятину....
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26.11.2021 11:23
+8
Знаємо ми ці "виходи" ... для відводу очей.
І бачимо яка в них редакційна політика.
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26.11.2021 11:39
+7
От эго голоса блевать хочется, гнуснявое чмо ничего нового не скажет, как всегда п@здеть только может
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26.11.2021 11:17
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Да нормальные СМИ на этот канализационный коллектор и не должны идти.
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26.11.2021 11:16 Відповісти
Г+Г (1+1) х 30
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26.11.2021 11:35 Відповісти
Вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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26.11.2021 11:16 Відповісти
От эго голоса блевать хочется, гнуснявое чмо ничего нового не скажет, как всегда п@здеть только может
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26.11.2021 11:17 Відповісти
оно без суфлера и сказать-то ничего не может - сидит, кривляется и гнусавит бредятину....
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26.11.2021 11:23 Відповісти
Кстати чего его так перекривило? Что рожа аж поплыла
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26.11.2021 12:30 Відповісти
Тому ви вирішили проігнорувати патріотичні українські ЗМІ і віддати перевагу кацапським філіалам в Україні, таким як "Камсамольская_правда".
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26.11.2021 11:18 Відповісти
А також Інтерфакс та РБК.

«Интерфа́кс» - информационное агентство, одно из трёх ведущих (наряду с государственными ТАСС и РИА Новости) агентств России.

Гру́ппа компа́ний «РБК» (ГК «РосБизнесКонсалтинг») - группа компаний и один из крупнейших мультимедийных холдингов России.
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26.11.2021 11:21 Відповісти
РБК-Украина вышло из состава российского РБК еще в 2012 году и не имеет никакого отношения к кацапам
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26.11.2021 11:37 Відповісти
Знаємо ми ці "виходи" ... для відводу очей.
І бачимо яка в них редакційна політика.
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26.11.2021 11:39 Відповісти
КГБістів колишніх не буває !!!)))
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26.11.2021 11:43 Відповісти
А 5 канал и цезор к каким вы тогда относите сми, неужели к тем самым филиалам?
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26.11.2021 11:37 Відповісти
Побачимо як їм нададуть можливість поставити питання презу.
І я вже назвала 3 ЗМІ, канати від яких ведуть до паРаши. Проти ваших 2 опозиційних.
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26.11.2021 11:41 Відповісти
Вот именно побачимо, а не ваше откровенное вранье.
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26.11.2021 11:45 Відповісти
Поки що є тільки ваша брехня про мене.
В чому моя брехня? "Комсомольська правда", "РБК", "Інтерфакс" не запрошені на шоу преза?
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26.11.2021 11:47 Відповісти
Значит вы все таки цензор и 5 канал относите к цитата "кацапським філіалам в Україні". Ваше позиция теперь понятна. Тогда извините меня что назвал вас лгуньей.
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26.11.2021 11:52 Відповісти
Ні. Я не Цензор із "5" відношу до кацапських філіалів.
Я коментую заяву чергової секретутки Зєлі

"Якби ми зібрали всі 16 тис. зареєстрованих в Україні ЗМІ, то не всі б змогли поставити запитання."

Джерело: https://censor.net/ua/n3301733

Я вважаю, що замість парашенських філіалів в число 32 ЗМІ, із 16 000 зареєстрованих, потрібно було допустити українські ЗМІ.
Так зрозуміло?
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26.11.2021 11:56 Відповісти
Так вы все таки соврали? Что вы виляете?
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26.11.2021 11:58 Відповісти
В чому брехня?
Я відразу, ще ДО вашого чіпляння до моїх коментарів я написала які саме ЗМІ я мала на увазі.

26.11.2021 11:21
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26.11.2021 12:01 Відповісти
Если вы стесняетесь того что написали то вот вам цитата: "вирішили проігнорувати патріотичні українські ЗМІ і віддати перевагу кацапським філіалам в Україні" Или это опять кто то другой под вашим ником писал? Только не надо уподобляться нашим политикам типа: "я написала не то что написала". Написали глупость имейте силы признать это, а не просто попытаться, образно говоря "задним числом замыливать".
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26.11.2021 12:08 Відповісти
Я написала те, що написала, а не те, що народила ваша хвора уява.

"Я вважаю, що замість парашенських філіалів в число 32 ЗМІ, із 16 000 зареєстрованих, потрібно було допустити українські ЗМІ."

Ідіть слухайте вашого преза. В нього все ж правильно?
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26.11.2021 12:11 Відповісти
Теперь вы стесняетесь своего начального комментария и все пытаетесь выкрутится? Я вам все таки напомню его:"вирішили проігнорувати патріотичні українські ЗМІ і віддати перевагу кацапським філіалам в Україні" Это вы писали или нет?
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26.11.2021 12:19 Відповісти
Мені немає чого стидатись.
Ви знову брешете.
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26.11.2021 12:21 Відповісти
"вирішили проігнорувати патріотичні українські ЗМІ і віддати перевагу кацапським філіалам в Україні" это я сбрехав?
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26.11.2021 12:24 Відповісти
Замість трьох українських ЗМІ запросити кацапських, це і є проігнорувати українські.
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26.11.2021 12:27 Відповісти
Та не выкручивайтесь вы это писали:"вирішили проігнорувати патріотичні українські ЗМІ і віддати перевагу кацапським філіалам в Україні"?
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26.11.2021 12:28 Відповісти
Який же ви нудний ........
Там ваш презік таке чудить!, ідіть насолодіться "правильною правдою".
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26.11.2021 12:30 Відповісти
Не смешите это и ваш презик или у вас другой, ***** или бульбофюрер? Так что же вам мешает признать очевидное? Почему у вас язык не поворачивается признать свою писанину?
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26.11.2021 12:34 Відповісти
Е ні. Це презік тих, хто його обрав.
Як і Яник не був моїм президентом.
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26.11.2021 12:37 Відповісти
Понятно реальность для вас ни что отсюда и такие маразмы что вы утверждаете что пишите не то что пишете. Ну витайте дальше в своих безумных фантазиях.
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26.11.2021 12:42 Відповісти
Ви можете летіти в будь-якому напрямку.
Аби подалі ...
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Зарядите бубочку коксом как следует, иначе расплачется и убежит. А так будет врать вам без передышки часами. Он сейчас как раз сценарий учит.
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26.11.2021 11:21 Відповісти
зє/каломойференція
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26.11.2021 11:24 Відповісти
"Ідея проведення пресконференції Володимира Зеленського з'явилася спонтанно" - это ярко! Т.е. никто и не собирался отчитываться за проделанную работу перед украинцами. Просто кому-то случайно что-то стрельнуло в голову.
После этой эпической фразы, дальше можно было уже ничего не говорить.
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26.11.2021 11:25 Відповісти
Але вони були би там присутніми.
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26.11.2021 11:30 Відповісти
Понятно что всех пригласить нельзя, но и 30 слишком мало, могли бы и побольше помещение найти чем пиццерия.
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26.11.2021 11:32 Відповісти
зєблани, врахували провал на Антонові, там його наздогнали на вулиці, тобто потенційно могли вбити)))))
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26.11.2021 11:37 Відповісти
Зельоних ідіотів у більші приміщення, ніж піцерія, ніхто більше не запрошує. Антіреклама. Ще й кинуть, як завжди.
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26.11.2021 13:29 Відповісти
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26.11.2021 11:33 Відповісти
Клоун влаштує чергове шоу для піару.
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26.11.2021 11:36 Відповісти
Интересно Скабеева с Кадыровым приедут?
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26.11.2021 11:37 Відповісти
де ви спали останні 20 років? Бо саме цим він і займався в своїх гівношоу.
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26.11.2021 11:39 Відповісти
Мабуть ви не звернули увагу, що я написав "вас", а не "нас". Мене він не зміг перетворити на ідіота. Мені достатньо було подивитися 30 секунд його квартальне гавно, і в мене вже виробився імунітет на цього полудурка....
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26.11.2021 11:47 Відповісти
він "намагається перетворити усіх на ідіотів" він не обирає "вас" чи "нас", з кимось виходило(і виходить) з кимось ні.
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26.11.2021 12:05 Відповісти
Ви написали про мене, я про себе і відповів....
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26.11.2021 12:07 Відповісти
Я не писав про вас чи нас чи їх. Я писав про те що обидлячуванням населеня вован займається останні два десятиріччя, при чому достатньо успішно. А ви написали що колись, в майбутньому він там щось буде намагатися робити.
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26.11.2021 12:12 Відповісти
у вована вольти пішли, то ж вирішили а чом би й ні!
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26.11.2021 11:38 Відповісти
Питання одне: Дядя Вова, ти дурак? До того ж риторичне.
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26.11.2021 11:40 Відповісти
Дурень ніколи не визнає себе дурнем !!)))
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26.11.2021 11:45 Відповісти
"Если бы давал слово журналистам, то это были бы примерно те же издания, которые мы и пригласили на это мероприятие", - пояснил пресс-секретарь президента."

А вот это супер заява! Зеленая демократия в действии.
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26.11.2021 11:44 Відповісти
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26.11.2021 11:58 Відповісти
Шлангом кидається шмаркля зелена - "Шостий" входить в трійку найрейтингових. Сцять зелюки, але крадуть, сцять, але продають Україну по шматочкам.
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26.11.2021 12:03 Відповісти
По словам Никифорова, зеля любит экспериментировать с форматами... Простите, а формат и адженда - это одно и тоже? Ну, вы поняли, о чем я...
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26.11.2021 12:06 Відповісти
спонтанный высер чучела)))
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26.11.2021 13:18 Відповісти
правильно сказал.
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26.11.2021 18:14 Відповісти
 
 