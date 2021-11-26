Водій вантажівки, що вчинив смертельну ДТП у Харкові, був у стані алкогольного сп'яніння, - Нацполіція

Водій вантажівки MAN, який скоїв на околиці Харкова ДТП, унаслідок чого загинули двоє дорослих і трирічна дитина, на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

"Згідно з висновками огляду встановлено, що водій MAN керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні злочину", - інформує відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

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Як повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на заступника головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Андрія Соцького, у водія рана в області ліктьового суглоба. Він перебуває в лікарні під охороною поліції. Ще один потерпілий - у відділенні нейрохірургії, загрози життю немає. Крім того, двоє постраждалих отримали медичну допомогу й залишили лікарню.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, ввечері 25 листопада в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе сталося зіткнення автомобіля Chevrolet Nubira, який рухався з боку Вовчанська в напрямку Харкова й перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, з вантажівкою MAN із напівпричепом, що їхала кільцевою дорогою з боку с. Затишшя в напрямку автодороги Харків-Липці й перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора. Після зіткнення MAN перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan. Крім того, напівпричіп сконтактував з автомобілем Suzuki СХ-4, який у цей час також був на зустрічній смузі руху.

Унаслідок ДТП 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів (49-річна жінка і трирічна дівчинка) загинули на місці події. Ще чотирьох людей доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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