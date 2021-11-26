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ДТП (2628) Харків (1845)

Водій вантажівки, що вчинив смертельну ДТП у Харкові, був у стані алкогольного сп'яніння, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Події

Водій вантажівки, що вчинив смертельну ДТП у Харкові, був у стані алкогольного сп'яніння, - Нацполіція

Водій вантажівки MAN, який скоїв на околиці Харкова ДТП, унаслідок чого загинули двоє дорослих і трирічна дитина, на момент аварії був у стані алкогольного сп'яніння.

"Згідно з висновками огляду встановлено, що водій MAN керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Його затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення про підозру у вчиненні злочину", - інформує відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Водій фури, що скоїв смертельну ДТП під Харковом, проїхав на червоний сигнал світлофора. Він затриманий і проходитиме перевірку на стан сп'яніння, - прокуратура

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради з посиланням на заступника головного лікаря лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги Андрія Соцького, у водія рана в області ліктьового суглоба. Він перебуває в лікарні під охороною поліції. Ще один потерпілий - у відділенні нейрохірургії, загрози життю немає. Крім того, двоє постраждалих отримали медичну допомогу й залишили лікарню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подробиці жахливої ДТП в Харкові: загинуло троє людей, серед них дитина

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, ввечері 25 листопада в районі перехрестя кільцевої дороги та вул. Салтівське шосе сталося зіткнення автомобіля Chevrolet Nubira, який рухався з боку Вовчанська в напрямку Харкова й перетинав перехрестя на зелений сигнал світлофора, з вантажівкою MAN із напівпричепом, що їхала кільцевою дорогою з боку с. Затишшя в напрямку автодороги Харків-Липці й перетинала перехрестя на червоний сигнал світлофора. Після зіткнення MAN перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan. Крім того, напівпричіп сконтактував з автомобілем Suzuki СХ-4, який у цей час також був на зустрічній смузі руху.

Унаслідок ДТП 49-річний водій таксі та двоє його пасажирів (49-річна жінка і трирічна дівчинка) загинули на місці події. Ще чотирьох людей доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фура розчавила таксі у Харкові - є загиблі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+7
худоба, вбила трьох людей... Чи є адекватна міра покарання?
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26.11.2021 11:20
+3
Пьяные подростки на самокатах это уже страшно, а что тогда говорить про пьяных на фуре
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26.11.2021 11:19
+2
Ну мало ли, выяняли вдруг есть шапочное знакомство с бубачкай
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26.11.2021 11:30
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Пьяные подростки на самокатах это уже страшно, а что тогда говорить про пьяных на фуре
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26.11.2021 11:19 Відповісти
худоба, вбила трьох людей... Чи є адекватна міра покарання?
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26.11.2021 11:20 Відповісти
А скока промилей?
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26.11.2021 11:22 Відповісти
Час назад ещё выяснялось - был ли он трезв, а тут выяснилось.
Напоминаю - авария была вчера в 17.30...
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26.11.2021 11:27 Відповісти
Ну мало ли, выяняли вдруг есть шапочное знакомство с бубачкай
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26.11.2021 11:30 Відповісти
Скорее выясняли, сколько может занести
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26.11.2021 11:37 Відповісти
Это Цензор тормозит. Вчера вечером проверяли, сегодня утром полиция сказала, что водитель был пьян. Он в больнице с травмой локтя, один пострадавший в больнице с травмами, трое пострадавших после медпомощи ушли домой.
И только троим погибшим уже ничего не поможет. Царство небесное.
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26.11.2021 12:49 Відповісти
Говорите "камеры автоматической фиксации скорости", ню, ню ...
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26.11.2021 11:32 Відповісти
Ця паскуда вбила трьох людей і що дадуть 7-8 років ,на жаль поліція самоусунулась від того що творится на дорогах ,треба щось робити .
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26.11.2021 11:54 Відповісти
Харьков, астанавись ! (с)
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26.11.2021 12:13 Відповісти
 
 