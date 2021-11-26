На кону лотереї Powerball 243 мільйони доларів. Дізнайтесь, як взяти участь з України (реклама)

Найбільша американська лотерея продовжує зростати!

Джекпот лотереї США Powerball досяг 243 млн доларів, і це найбільший лотерейний приз у всьому світі на сьогоднішній день. Зазначимо, у вас нарівні з мільйонами жителів США є шанс виграти!

Десятки мільйонів охочих зірвати куш уже купили білети, черга за вами

З такими призами, не дивно, що лотереї вкрай популярні серед американців. За даними CNN, щороку в США продаються понад 370 млн білетів, а коли джекпоти досягають захмарних сум, ажіотаж навколо лотерей лише посилюється.

Ви також можете стати частиною захоплюючих гонок за джекпотами, купивши ваші білети онлайн за допомогою сервісу theLotter.

Ось як виглядає процес гри на сайті:

1. Створіть обліковий запис на сайті та виберіть Powerball зі списку, що містить понад 50 доступних на сайті лотерей.

Позначте на бланках ваші номери: 5 основних чисел від 1 до 69 та кулю "Пауербол" від 1 до 26. Підтвердіть та сплатіть ваше замовлення. Місцевий агент theLotter у США купить від вашого імені лотерейний білет (або білети). Скан-копія ваших фізичних білетів буде завантажена у ваш обліковий запис. У разі виграшу призу ви отримаєте відповідне повідомлення.

Чи можна грати у Powerball з України?

Відповідь на це питання однозначна: так! Відповідно до правил, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Powerball можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

Джекпот Powerball досяг 243 млн доларів, це понад 6 мільярдів гривень. Найближчий тираж відбудеться у ніч із суботи, 27 листопада.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Що станеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведено на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час. (Якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто.) Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

Аура Д. з Панами, за оформленням паперів передачі виграшу у вигляді 30 млн. доларів США

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

243 млн доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Він може рости нескінченно, але, з іншого боку, хтось цілком може виграти його вже цієї суботи. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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