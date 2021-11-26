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Терміни введення другої дози COVID-вакцини справді пропустили майже 150 тис. українців, - Кузін

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Терміни введення другої дози COVID-вакцини справді пропустили майже 150 тис. українців, - Кузін

Визначені інструкцією терміни введення другої дози вакцини проти COVID-19 справді пропустили майже 150 тис. українців, повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін.

В інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" він зазначив, що під час оцінки цього показника слід враховувати, що в Україні є досить гнучкі терміни між введенням першої та другої дози, передає Цензор.НЕТ.

"Коли ми порахували мінімально можливі інтервали між введенням двох доз, вийшло, що справді майже 600 тис. українців ще не зробили другого щеплення. Але якщо говорити про тих, хто справді не зробив другої дози у визначені інструкцією терміни, то таких орієнтовно 150 тис. осіб", - сказав він.

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Стримувати громадян від отримання другої дози може й той фактор, що в помаранчевих зонах є низка закладів, де дозволяють використовувати так звані жовті сертифікати, які можна отримати після першої вакцинної дози, пояснює Кузін.

"Люди вважають, що сертифікат їм потрібен не для захисту від вірусу, а щоб користуватися громадським харчуванням, тому не поспішають робити друге щеплення, вважаючи, що область не зайде до "червоної" зони", - констатує він.

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Топ коментарі
+12
Потому что кололи первую дозу ради бумажки...и ради работы...что бы не сдохнуть с голоду....а не ради мифической защиты ...
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26.11.2021 11:28
+11
кузин, зачем, если вакцины не работают, а вакцинированные продолжают болеть и распространять вирус..
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26.11.2021 11:36
+7
так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой вакцинной дозы, поясняет Кузин. Это да...Жёлтые штаны в жёлтой зоне,малиновые штаны в красной зоне.Где то я подобное смотрел
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26.11.2021 11:49
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Пересрали. А вдрух...?
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26.11.2021 11:25 Відповісти
Та вже і третю пропускаємо..
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26.11.2021 11:28 Відповісти
Потому что кололи первую дозу ради бумажки...и ради работы...что бы не сдохнуть с голоду....а не ради мифической защиты ...
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26.11.2021 11:28 Відповісти
Вот дурные! После второй вакцины мозг 5G начинает принимать. А после бустерной дозы вообще можно будет wi-fi раздавать.
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26.11.2021 11:35 Відповісти
после 4-й дозы ловишь связь со спутником Илона Маска
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26.11.2021 11:41 Відповісти
Після 5-й ідеш копати Чорне море.
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26.11.2021 12:31 Відповісти
кузин, зачем, если вакцины не работают, а вакцинированные продолжают болеть и распространять вирус..
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26.11.2021 11:36 Відповісти
мне кажется они уже сами непонимают что делать, с вероятностью в 95% коронавирус станет сезонной болезнью, так что принудительная вакцинация всех и вся уже никак не поможет.
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26.11.2021 11:43 Відповісти
При тотальной вакцинации ситуация только ухудшится, вирус не знает куда ему мутировать
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26.11.2021 11:47 Відповісти
Они все понимают,не заблуждайтесь.Именно потому что МАЛО регистраций заболеваний (люди переносят на ногах и без больничных) и тестов - есть БОЛЬШАЯ цифра смертности. Именно на этом сейчас у нас и играют, увеличь оф. цифру заболевших в 2-3 раза и % смертности будет минимальный.
А так - минимум регистраций заболеваний - максимум смертей ,и вуаля - у нас эпидемия.
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26.11.2021 12:33 Відповісти
Надо показать, как они денно и нощно о народе думают, типо заботятся
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26.11.2021 11:45 Відповісти
затем, что на этом очень хорошо деньги пилятся. Только вчера 700млн от мвф распилили
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26.11.2021 11:49 Відповісти
так называемые желтые сертификаты, которые можно получить после первой вакцинной дозы, поясняет Кузин. Это да...Жёлтые штаны в жёлтой зоне,малиновые штаны в красной зоне.Где то я подобное смотрел
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26.11.2021 11:49 Відповісти
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26.11.2021 11:51 Відповісти
Ты пацак, ты пацак и он пацак. А я чатланин и они чатлане! Так что ты цак надень и в пепелаце сиди. Ясно?
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26.11.2021 11:52 Відповісти
Если у меня немножко вакцин от разных штаммов коронавируса, я имею право носить желтые штаны.
Если у меня много вакцин от разных штаммов коронавируса, я имею право носить малиновые штаны и полицай не имеет право меня штрафовать если я хожу без маски.
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26.11.2021 12:08 Відповісти
Всех нас ждёт вакцинный гемодиализ.Когда вакцину будут закачивать строго по времени раз в неделю в удобном салоне медицинских услуг.Мягкие кресла,релакс,приятный мягкий полумрак,красивые медсёстры,рюмочка чая и только жужжание аппарата качающего кровь с антителами,порой отвлекает от танцующей на шесте сестрички
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26.11.2021 11:55 Відповісти
Я тебя разочарую, но все мы закончим жизнь одинаково и вакцинированные и невакцинированные - смертью. Просто финал у каждого будет свой: кто-то будет подыхать в муках без кислорода в переполненной ковид больнице, а кто-то умрет в 95 лет от старости.
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26.11.2021 12:09 Відповісти
Это да.Открыл бином Ньютона...Уже и костюмчик есть.Жёлтые штаны...малиновый пиджак
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26.11.2021 12:22 Відповісти
Чому раптом в 95 а не 120 наприклад. До речі, вакцинованих мабуть і машини не збивають і кулі не беруть? Вакциновані від соvid іншими хворобами не хворіють?
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26.11.2021 12:36 Відповісти
Мабуть це вас "разочарує" https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/pmc/articles/PMC8485578/ не такі вже й безсмертні вакциновані.
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26.11.2021 12:40 Відповісти
Шановний,Ви спілкуєтесь з ботом і до речі, дуже агресивним та тупим. Ви йому нічого не докажете, всі недолугі аргументи з методички він підкріплює своїм "велікім , магучім руцьким язиком".
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26.11.2021 12:57 Відповісти
Я не маю на меті щось комусь доводити. Я просто викладаю свої роздуми на темі covid. Можливо хтось читаючи їх взнає щось нове, щось нове можливо взнаю я при спілкуванні. Те що хтось агресивний не означає що агресивним повинен бути я. Маю надію що я не тупий (тема досить складна). Коли я бачу що спілкування не має сенсу зазвичай я його не продовжую і бажаю всім здоров'я.
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26.11.2021 13:19 Відповісти
Ну вы про 95 лет загнули! А что смерть от инфаркта, инсульта, онкологии, дтп или падения кирпича на голову отменили? А с чего вы решили, что не утоните, не сгорите в квартире/доме при пожаре, не угорите от утечки газа, не погибните от падения на замерзшей луже, вас не собьет авьтобус или пьяный лихач., не грызанет за ногу бродячая собака и перекусит вам вены и вы не истечете кровью. Никто не убирает шанс быть зарезанным укуротым гопником или получить трубой по голове вечером от психа у подъезда. Так что смерть от ковида или жизнь до 95 лет это преувеличение!! Вариантов умереть и до 60 лет множество.
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26.11.2021 13:51 Відповісти
Я відкрию великий секрет для цього зеленого ід"ота! З тих хто зробили 30-40% взагалі нічого не робили і мають зелений сертифікат! Влада живе в якомусь своєму зеленому світі і не бачить що відбувається навколо і що про це думають люди
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26.11.2021 12:43 Відповісти
не, ну 30-40% - это ты загнул. нас намного меньше.
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26.11.2021 14:16 Відповісти
 
 