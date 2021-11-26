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Не встигли використати: в Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Не встигли використати: в Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca

В Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої збіг у кінці жовтня.

Як аовідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, утилізації буде підлягати лише вакцина "Астразенека", яка мала термін придатності до кінця жовтня. Наразі цю вакцину вже вилучили з обороту.

"Першим етапом утилізації йде рішення про припинення її використання, а вже після цього проводять перерахунок на рівні кожного пункту щеплення. Відтак вакцину звозять до складів, звозять до національного складу, тоді оформляють договір на утилізацію, і лише після того передають профільній організації, яка має відповідну ліцензію", - сказав Кузін.

На питання журналіста, скільки приблизно доз буде утилізовано, він відповів: "Трохи понад 400 тисяч. Регіони вже підрахували ці залишки. Це вакцина, отримана в рамках гуманітарної допомоги. Її отримувачем був Центр громадського здоров'я".

Кузін також пояснив, чому вакцину не встигли використати.

"Мені здається, що доволі сильний вплив на це мали певні антивакцинальні настрої та міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносність, про її неефективність тощо. Траплялося, що люди приходили в пункт щеплень і просили все що завгодно, тільки не AstraZeneca. Навіть попри те, що багато вакцинованих людей отримали саме цей препарат, і жодних нарікань не мають", - розповів головний санлікар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина безоплатно передала Україні 1,5 млн доз вакцини AstraZeneca

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Топ коментарі
+1
бюджетные деньги освоены, а то шо они пропали, это пофиг..
кто будет возмещать в бюджет миллионы просранных денег налогоплательщиков?.. шлюшко, крадуцкий, кузин?
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26.11.2021 11:38
+1
Там так намученонакручено, НО на саму доставку "гуманитарки" гоняли наш транспорт.А вообще на доставку/утилизацию уйдут миллионы, поэтому считать ее бесплатной крайне опрометчиво, ибо люди бабло осваивают на пустом месте .
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26.11.2021 12:12
+1
но шлюшко ее купил за деньги налогоплательщиков, откаты же хорошие..
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26.11.2021 12:53
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бюджетные деньги освоены, а то шо они пропали, это пофиг..
кто будет возмещать в бюджет миллионы просранных денег налогоплательщиков?.. шлюшко, крадуцкий, кузин?
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26.11.2021 11:38 Відповісти
Кто, кто! Тупой Мудрый нарид!
Но тут надо отдать должное, что сам я бы ей не кололся. Слишком жесткий у нее откат почти у всех в отличии от Пфайзера, где подобное единично.
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26.11.2021 11:42 Відповісти
Це вакцина, отримана в рамках гуманітарної допомоги. Її отримувачем був Центр громадського здоров'я". Джерело: https://censor.net/ua/n3301740
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26.11.2021 11:50 Відповісти
Там так намученонакручено, НО на саму доставку "гуманитарки" гоняли наш транспорт.А вообще на доставку/утилизацию уйдут миллионы, поэтому считать ее бесплатной крайне опрометчиво, ибо люди бабло осваивают на пустом месте .
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26.11.2021 12:12 Відповісти
не трынди, накрутили доставку через левые фирмы прокладки, оформили с накрутками.. эта синагога во власти - ничего без выгоды для себя не делает..
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26.11.2021 12:51 Відповісти
"антивакцинальні настрої та міфи про певний відсоток тромбозів, погану переносність..."
Так вот почему некоторые прогрессивные страны отказались ее колоть.
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26.11.2021 11:39 Відповісти
А якого біса її не дозволили використати як бустерну дозу для всіх бажаючих?
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26.11.2021 11:39 Відповісти
Є бажаючи, чи були бажаючи?
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26.11.2021 12:02 Відповісти
А тобі не все рівно?
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26.11.2021 12:48 Відповісти
Звичайно ні! Так були бажаючи?
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26.11.2021 12:57 Відповісти
Щось глючить твій перекладач. Не "бажаючи", а "бажаючі". Так.
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26.11.2021 13:43 Відповісти
Уверен , "зеленые " подонки вакцину уже просроченной и закупили , а сейчас плетут что не использовали , твари (
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26.11.2021 11:42 Відповісти
Конечно ******. Сам видел как на етикетках вакцина против ковида 19 была 2000-го года производства
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26.11.2021 11:46 Відповісти
То визжали что власть плохая бо не завезла вакцины теперь вакцину которая миллионы стоит выбрасывают.
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26.11.2021 11:44 Відповісти
вот так отмываются деньги
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26.11.2021 11:56 Відповісти
Вакцина, завезенная в Украину Астра-Зенека индийского производства, она не признается Евросоюзом. Поэтому нежелание людей ее использовать легко объяснимо. Хоть нас и убеждают в Украине, что она "такая же", но сам Евросоюз ее не признает, поэтому, она все же другая. И это мы изменить не можем. Институт Коха ее не зарегистрировал. Это ее характеризует, как "недоделанную".
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26.11.2021 12:00 Відповісти
но шлюшко ее купил за деньги налогоплательщиков, откаты же хорошие..
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26.11.2021 12:53 Відповісти
Не ври. Если бы была индийского пр-ва,, то называлась бы Ковишилд.
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26.11.2021 12:55 Відповісти
"Нагадуємо, що в Україні вже щеплюють вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові та вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd). Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними."

Ссылка на статью:

https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zareestruvali-vakcinu-astrazeneca-viroblenu-v-es
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26.11.2021 16:00 Відповісти
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26.11.2021 16:15 Відповісти
Брешеш, ..., доведи!
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26.11.2021 13:22 Відповісти
"Нагадуємо, що в Україні вже щеплюють вакциною AstraZeneca/Covishield, виготовленою індійським Інститутом сироватки крові та вакциною AstraZeneca-SKBio, яка виробляється в Республіці Корея (SK Bioscience Co. Ltd). Усі вакцини AstraZeneca проти COVID-19, незалежно від країни виробництва, є ідентичними за складом та технологіями виготовлення, не розглядаються як різні вакцини та є взаємозамінними."

Ссылка на статью:

https://moz.gov.ua/article/news/v-ukraini-zareestruvali-vakcinu-astrazeneca-viroblenu-v-es
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26.11.2021 15:59 Відповісти
AstraZeneca/Covishield не одобрена для использования иститутом Коха в Германии. Это вам понятно?
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26.11.2021 16:41 Відповісти
Это все равно что написать "автомобиль Фиат/Жигули не сертифицирован в Германии". Астразенека не дала индийцам лицензию на свою торговую марку. Так ято если пишут AstraZeneca - єто пр-ва ЕС или Кореи, а если пр-ва Индии - єто Ковишилд и последний к нам как гуманитарка никогда не заходил.
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26.11.2021 16:54 Відповісти
Разница между "Ковишилдом" и "АстраЗенекой" как минимум в цене. Производители заявляют, что за дозу индийской вакцины производитель просит около 200 рупий (2,74 доллара). Доза британского препарата стоит 4-5 долларов.

"Ковишилд" не рекомендован Всемирной организацией здравоохранения. Но в самой Индии, а так же ряде стран Азии и Африки ее уже применяют.

Ссылка на статью:

https://zhitomir.life/blogy/imya-ej-kovishild-kakaya-vaktsina-priletaet-v-ukrainu-i-komu-nachnut-ee-kolot-pyat-glavnykh-voprosov.html
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26.11.2021 16:55 Відповісти
Разницы по иммуногенности или составу между ними нет. И ковишилд признан в Канаде и его там применяли. И в Украине тоже (поставлялись по контракту). Но та партия, что уничтожается, это не ковишилд.
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26.11.2021 17:03 Відповісти
В Україні утилізують понад 400 тисяч доз вакцини AstraZeneca, термін придатності якої збіг у кінці жовтня. Джерело: https://censor.net/ua/n3301740


Знищуйте - фармкомпанії вже отримали свої міліарди за ці вакцини
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26.11.2021 13:04 Відповісти
вакцины свободно уже весной были. ну не желает народ не вакцинироваться.
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26.11.2021 18:16 Відповісти
 
 