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МОЗ (2894) сертифікат (202) Дія (265) коронавірус (15871)

Сертифікат про одужання від коронавірусу в "Дії" згенерували вже понад 300 тисяч українців, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Сертифікат про одужання від коронавірусу в "Дії" згенерували вже понад 300 тисяч українців, - МОЗ

Українці згенерували в застосунку "Дія" понад 300 тисяч сертифікатів про одужання від COVID-19.

Про це на брифінгу у п'ятницю повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Стосовно сертифікатів про одужання. Новим документом вже користуються понад 300 тисяч людей, які успішно завантажили сертифікат через Дію. Нагадаю, його можуть отримати усі, хто нещодавно перехворів на COVID-19 та мають підтверджений лікарем діагноз", - сказала Карчевич.

Заступниця міністра нагадала, що отримати такий сертифікат громадяни можуть лише у разі, якщо інформація про встановлений діагноз COVID-19 внесена до електронної системи охорони здоров'я. Лише в такому випадку сертифікат про одужання згенерується в "Дії".

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"При цьому нагадуємо, що такий документ діє тільки для тих, у кого лікар встановив діагноз COVID-19 не раніше за 105 днів до запуску сертифіката і надалі. Адже за рекомендаціями ВООЗ можна і треба щепитися не пізніше, ніж за три місяці від появи симптомів або лабораторно підтвердженого COVID-19", - сказала заступниця міністра.

Карчевич додала, що згенерувати такий документ можна не раніше, ніж на 15 день після встановлення лікарем діагнозу, який внесений в ЕСОЗ. Термін дії сертифікату про одужання становить 90 днів і відраховується від дня завантаження.

Карчевич також нагадала, що згідно з рекомендаціями ВООЗ до кінця року має бути провакциновано від коронавірусу 40% населення. В Україні станом на 26 листопада 42,4% дорослого населення отримало принаймні одне щеплення від коронавірусної хвороби. Повний курс вакцинації в Україні пройшли 192 тис. 359 людей, або 34,1%.

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-- Сара, ты ещё рисуешь сертификаты?
-- Нет. Я их теперь генерирую.
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26.11.2021 11:47 Відповісти
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26.11.2021 11:47 Відповісти
хаха, я дома переболел, и как мне сгенерировать этот сертефикат?
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26.11.2021 11:48 Відповісти
Купити
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26.11.2021 12:03 Відповісти
Филькина грамота.
Проведываю больного.
В палате 6 человек.
Двое требуют лечения, остальные - тупо косят от работы.
С ковидом, думаю, аналогично.
Больницы получают бабло за количество и заинтересованы в госпитализации здоровых.
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26.11.2021 12:09 Відповісти
Да с прошлого года хз сколько переболело, еденицы обращались к врачу (там где край нужен был больничный), основная масса переносит на ногах 2-3 дня и без больничных. И это кстати ОЧЕНЬ ПЛОХО - это позволило манипуляторам у власти на уровне цифр создать видимость повышеной смертности .Если б ВСЕ поголовно обращались, у нас бы был бы гипер прыжок по зараженным/выздоровевшим..... но % смертности тог да б упал до минимума и нечем быб было постоянно пугать в новостях.А так - маємо шо маємо.
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26.11.2021 12:29 Відповісти
понял, виноват Зе..)
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26.11.2021 14:26 Відповісти
причем здесь зе????
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26.11.2021 14:57 Відповісти
 
 