894 5
Наступного тижня НАТО обговорить способи стримування Росії, - глава МЗС Литви Ландсберґіс
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
НАТО планує обговорити способи стримування Росії на саміті наступного тижня.
Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".
За його словами, президент Росії Володимир Путін, можливо, використовує прикордонну кризу в Білорусі як відволікання від інших дій, щоб викликати регіональну нестабільність.
Криза на кордоні включає тисячі мігрантів з країн Близького Сходу та Африки, які намагаються перетнути кордон з Білоруссю в країнах-членах Європейського Союзу, таких як Польща, Латвія та Литва.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тарас Резниченко
показати весь коментар26.11.2021 12:02 Відповісти Мені подобається 1
Сергей Савельев 7b060521
показати весь коментар26.11.2021 13:01 Відповісти Мені подобається 0
Vasily G
показати весь коментар26.11.2021 12:08 Відповісти Мені подобається 1
RustIck
показати весь коментар26.11.2021 13:10 Відповісти Мені подобається 0
Паравоз
показати весь коментар26.11.2021 13:22 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...