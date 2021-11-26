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Наступного тижня НАТО обговорить способи стримування Росії, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Наступного тижня НАТО обговорить способи стримування Росії, - глава МЗС Литви Ландсберґіс
Фото: NATO

НАТО планує обговорити способи стримування Росії на саміті наступного тижня.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

За його словами, президент Росії Володимир Путін, можливо, використовує прикордонну кризу в Білорусі як відволікання від інших дій, щоб викликати регіональну нестабільність.

Криза на кордоні включає тисячі мігрантів з країн Близького Сходу та Африки, які намагаються перетнути кордон з Білоруссю в країнах-членах Європейського Союзу, таких як Польща, Латвія та Литва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми готові зустрітися з Росією для обговорення складних питань, пов'язаних із ситуацією навколо України, - Столтенберг

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Оградить их забором 50 метров в высоту и залить бетоном. По другому никак.
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26.11.2021 12:02 Відповісти
а перед забором вырыть ров ,заполнить его водой и крокодилами , по другому никак - депутат Верховной Рады Андрей Ильенко .
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26.11.2021 13:01 Відповісти
надо ж как-то усмирить гоблина из барад дура
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26.11.2021 12:08 Відповісти
Думать тут нечего, размещение баз НАТО с термоядерным оружием на территории Украины - лучшая гарантия ее суверенитета (раз убрали совковые ракеты по "будапештскому сговору", верните тогда хоть НАТОвские)!
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26.11.2021 13:10 Відповісти
Что, уже настало время обсудить?
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26.11.2021 13:22 Відповісти
 
 