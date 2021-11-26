Наступного тижня НАТО обговорить способи стримування Росії, - глава МЗС Литви Ландсберґіс

НАТО планує обговорити способи стримування Росії на саміті наступного тижня.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсберґіс в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Зеркало тижня".

За його словами, президент Росії Володимир Путін, можливо, використовує прикордонну кризу в Білорусі як відволікання від інших дій, щоб викликати регіональну нестабільність.

Криза на кордоні включає тисячі мігрантів з країн Близького Сходу та Африки, які намагаються перетнути кордон з Білоруссю в країнах-членах Європейського Союзу, таких як Польща, Латвія та Литва.

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