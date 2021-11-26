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Новини За кордоном
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Білорусь (3760) Німеччина (1686) Лукашенко (1818) мігранти (433) Євросоюз (2550)

"Це невелике навантаження для Німеччини", - Лукашенко вчергове закликав ФРН забрати мігрантів до себе

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

"Це невелике навантаження для Німеччини", - Лукашенко вчергове закликав ФРН забрати мігрантів до себе

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, закликав народ Німеччини дати притулок біженцям з білорусько-польського кордону.

Про він заявив сьогодні, спілкуючись із біженцями біля ТЛЦ поряд із пунктом пропуску "Брузги" на білорусько-польському кордоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.

"Тут більшість людей, які хочуть возз'єднати свої сім'ї, заберіть цих людей до себе. Це невелике навантаження для Німеччини. Але блокують це все поляки", -  заявив Лукашенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина офіційно відмовилася приймати мігрантів з Білорусі

Він також закликав польську сторону пропустити біженців до Німеччини.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.

Також читайте: Лукашенко вимагає від ЄС оплатити евакуацію мігрантів з Білорусі

Пізніше уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.

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Топ коментарі
+13
Вы с Путей навезли, вы и расселяйте.
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26.11.2021 11:59
+8
ага, один раз забери, так они еще навезут))
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26.11.2021 12:00
+8
пусть их семьи воссоединятся в твоей бульбении , покажи как надо о людях заботиться !!!
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26.11.2021 12:04
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Вы с Путей навезли, вы и расселяйте.
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26.11.2021 11:59 Відповісти
Какой заботливый Бацька. Не рамси Усатый, фрицы рашке лижут так, что у них ********** от заботливых сострадальцев!
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26.11.2021 11:59 Відповісти
на чужой счет каждый умеет
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26.11.2021 12:10 Відповісти
ага, один раз забери, так они еще навезут))
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26.11.2021 12:00 Відповісти
лука мудищев добренький за чужой счет..
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26.11.2021 12:02 Відповісти
А что ж они не хотят жить в такой "офигенно классной стране" как Беларусь? Или в Раше?
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26.11.2021 12:03 Відповісти
Цікаве ноу- хау, від комунальної влади.Запросити до себе гостей а потім передати комусь.
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26.11.2021 12:03 Відповісти
пусть их семьи воссоединятся в твоей бульбении , покажи как надо о людях заботиться !!!
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26.11.2021 12:04 Відповісти
Собі з пуйлом залиште. Він зараз гребе бабло за газ екскаватором.
Ви ж гуманні, не такі як кляті капіталісти.
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26.11.2021 12:09 Відповісти
А як же вони туди попали ті біженці невже Білорусь знаходится поблизу кордону тих краін ? ні це ти негідник і твій друг путін звозили в Білорусь до того в холодну пору року ,що б дистабілізувати ситуацію в ЄС ,ні ви натворили ви повині і нести відповідальність.
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26.11.2021 12:11 Відповісти
Есть такое понятие, как закон. Так вот немецкое понятие подменить беларусским понятием о законе достаточно сложно.
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26.11.2021 12:13 Відповісти
Пригласил в гости, наобещал - корми!
Нех пытаться спихнуть своих гостей на постоянку соседям.
Башкой нужно было думать, когда приглашал...
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26.11.2021 12:41 Відповісти
Каким же нужно быть мразотой чтобы насрать под дверь соседа а потом тарабанить в дверь и требовать чтобы сосед внес ето говно в свой дом
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26.11.2021 12:48 Відповісти
А чому, наприклад, Аргентину, не попросив?
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26.11.2021 13:06 Відповісти
недоумок хоче німців з поляками посварити
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26.11.2021 15:14 Відповісти
 
 