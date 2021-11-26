"Це невелике навантаження для Німеччини", - Лукашенко вчергове закликав ФРН забрати мігрантів до себе
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, закликав народ Німеччини дати притулок біженцям з білорусько-польського кордону.
Про він заявив сьогодні, спілкуючись із біженцями біля ТЛЦ поряд із пунктом пропуску "Брузги" на білорусько-польському кордоні, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на БЕЛТА.
"Тут більшість людей, які хочуть возз'єднати свої сім'ї, заберіть цих людей до себе. Це невелике навантаження для Німеччини. Але блокують це все поляки", - заявив Лукашенко.
Він також закликав польську сторону пропустити біженців до Німеччини.
Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, у розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель озвучував своє прохання забрати мігрантів з білоруського кордону, мотивувавши його тим, що більшість з цих людей прагне з'єднатися з родинами, що мешкають на території ЄС.
Пізніше уряд Німеччини назвав неприйнятною пропозицію білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо створення гуманітарного коридору до Німеччини для двох тисяч мігрантів та шукачів притулку.
Будь ласка, зачекайте...
Ви ж гуманні, не такі як кляті капіталісти.
Нех пытаться спихнуть своих гостей на постоянку соседям.
Башкой нужно было думать, когда приглашал...