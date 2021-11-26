У національних природних парках України наступного року стартує розбудова інфраструктури для туристів, - Мінінфраструктури

У 2022 році в рамках програми "Велике будівництво" стартує проєкт із розвитку туристичної інфраструктури у національних природних парках.

Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе ще існує проблема доступу до туристичних магнітів, зокрема природних парків. Ми це бачимо навіть на прикладі НПП Голосіївський. Це територія розміром 45 тис. гектарів у межах найбільш заселеної в Україні агломерації. Проте, нестача базової інфраструктури не дає повноцінно користуватися рекреаційним потенціалом цього парку", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

До проєкту включено природні парки "Святі Гори", "Подільські Товтри", "Карпатський", "Голосіївський", "Сколівські Бескиди", "Джарилгацький", а також Карпатський біосферний заповідник.

Ці національні парки забезпечать системами навігації, автомобільними маршрутами, паркінгами, залізничними та автобусними станціями. Також буде облаштовано місця для відпочинку, локації для кемпінгу, розроблено інклюзивні туристичні та зелені стежки. Мінінфраструктури долучиться до створення айдентики парків і запуску їх промокампаній.

"Наша мета — створити для українців сучасні парки європейського рівня для комфортних подорожей та відпочинку", - сказав Кубраков.

Загалом у 2022 році на системний розвиток туристичної галузі буде виділено понад 1,5 млрд грн.

Як раніше повідомив Президент Володимир Зеленський, "Велике будівництво" розпочинає оновлення аеропортів у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві. У східних областях та на Закарпаття нові аеропорти планується звести "з нуля".

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