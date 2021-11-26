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У національних природних парках України наступного року стартує розбудова інфраструктури для туристів, - Мінінфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У національних природних парках України наступного року стартує розбудова інфраструктури для туристів, - Мінінфраструктури

У 2022 році в рамках програми "Велике будівництво" стартує проєкт із розвитку туристичної інфраструктури у національних природних парках.

Про це повідомила Facebook-сторінка Міністерства інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ.

"Усе ще існує проблема доступу до туристичних магнітів, зокрема природних парків. Ми це бачимо навіть на прикладі НПП Голосіївський. Це територія розміром 45 тис. гектарів у межах найбільш заселеної в Україні агломерації. Проте, нестача базової інфраструктури не дає повноцінно користуватися рекреаційним потенціалом цього парку", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

До проєкту включено природні парки "Святі Гори", "Подільські Товтри", "Карпатський", "Голосіївський", "Сколівські Бескиди", "Джарилгацький", а також Карпатський біосферний заповідник.

Ці національні парки забезпечать системами навігації, автомобільними маршрутами, паркінгами, залізничними та автобусними станціями. Також буде облаштовано місця для відпочинку, локації для кемпінгу, розроблено інклюзивні туристичні та зелені стежки. Мінінфраструктури долучиться до створення айдентики парків і запуску їх промокампаній.

"Наша мета — створити для українців сучасні парки європейського рівня для комфортних подорожей та відпочинку", - сказав Кубраков.

Загалом у 2022 році на системний розвиток туристичної галузі буде виділено понад 1,5 млрд грн.

Як раніше повідомив Президент Володимир Зеленський, "Велике будівництво" розпочинає оновлення аеропортів у Чернівцях, Рівному, Житомирі, Кривому Розі, Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, на Одещині, у Херсоні, Вінниці, Полтаві. У східних областях та на Закарпаття нові аеропорти планується звести "з нуля".

Також читайте: Україна почала відновлювати авіатранзит над чорноморським регіоном, - Мінінфраструктури

У національних природних парках України наступного року стартує розбудова інфраструктури для туристів, - Мінінфраструктури 01

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Не дуже хай радіють, бо туристів в цих парках за "мільярдом дерев№ ніхто не побачить
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26.11.2021 12:06 Відповісти
Чиновницька шобла починає будування своїх маєтків у парках - це більш реальний заголовок...
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26.11.2021 12:07 Відповісти
Пака все с Украины только бегут при таком правлении.
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26.11.2021 12:09 Відповісти
Писец паркам
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26.11.2021 12:31 Відповісти
Нeбeзпeчний для природи eнтузіазм міністра інфраструктури. Одним з основних завдань національних природних парків є нeдопущeння розвитку доріг.

Ткакож зауважу, що площа Голосіівського НПП нe 45 тис. га, а 11 тис. га.
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26.11.2021 12:36 Відповісти
это а заповедниках не должно быть дорог. а парк есть парк. их много в развитых странах.
а как определяют, что должно быть нац.парком-что заповедником- уж не знаю
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26.11.2021 14:13 Відповісти
распил в жуткий кризис по всем направлениям - экономика, политика, пандемия
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26.11.2021 13:42 Відповісти
Где деньги возмёшь ЗИН (володя))!! Ты же всем обещал , что построешь, за год стену длинной 2000 км, на границах с Россией и Беларусью! Или уже всё побещал и забыл!!сегодня сказал . а на завтра уже забыл???!!! А посадить миллиард деревьев, а построить 24 тыс км дорог, а построить стадионы и бассейны, а перевооружить АРМИЮ, а промышленные парки и инвестняни и т. д. ???
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26.11.2021 15:49 Відповісти
Тим часом в Чернігові мер дерибанить рідкісну для Україні стоянку вікінгів разом з здоровенним шматком хвойного лісо-парку
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26.11.2021 18:32 Відповісти
 
 