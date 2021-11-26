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Польські журналісти, які не змогли потрапити на пресмарафон, покликали Зеленського на чебурек та розмову

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Польські журналісти, які не змогли потрапити на пресмарафон, покликали Зеленського на чебурек та розмову

Польских кореспондентів не акредитували на великий пресмарафон президента України Володимира Зеленського, що відбудеться сьогодні, 26 листопада. У зв'язку з цим вони запросили його до кафе.

Про це на свої сторінці у фейсбуці журналіст Radio Wnet Павло Боболович, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Президенте, Володимире Зеленський!

Оскільки, ми не можемо взяти участь у Вашій пресконференції (ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні не був запрошений на конференцію), проте, беручи до уваги значення польсько-українського партнерства та значення України для наших читачів, глядачів та слухачів, ми запрошуємо Вас, пане Президенте на чебурек та розмову в кримськотатарській кав’ярні в Києві, що знаходиться на вулиці Пушкінська, 20. Безперечно, ми підлаштуємось під Ваш графік.

З повагою, польські кореспонденти в Києві", - йдеться у повідомленні.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": Пресмарафон Зеленського "30 запитань президенту України". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Польські журналісти, які не змогли потрапити на пресмарафон, покликали Зеленського на чебурек та розмову 01

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Топ коментарі
+23
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26.11.2021 12:18
+21
Зачьот. )
Він ще шаурму любить. Можна було запросити до ларька з шаурмою.
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26.11.2021 12:17
+14
Думаю польські журналісти нічого не втратили... Взагалі спілкуватись з дурнем - дуже важко, а під коксом.... марно.. Я витримав декілька хвтлин і вимкнув з огидою....
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26.11.2021 12:20
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Зачьот. )
Він ще шаурму любить. Можна було запросити до ларька з шаурмою.
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26.11.2021 12:17 Відповісти
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26.11.2021 12:18 Відповісти
На чебурек осел не приманится...только на шаурму...
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26.11.2021 12:19 Відповісти
А краще айкосік !!!)))
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26.11.2021 12:20 Відповісти
а если ещё жирную дорожку на чебурек насыпать))) то можете задавать вопросы хоть до утра)) он вам расскажет
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26.11.2021 12:56 Відповісти
Панове ,дайте Ваві оселедця !!!)))
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26.11.2021 12:19 Відповісти
Думаю польські журналісти нічого не втратили... Взагалі спілкуватись з дурнем - дуже важко, а під коксом.... марно.. Я витримав декілька хвтлин і вимкнув з огидою....
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26.11.2021 12:20 Відповісти
Поляки в край обнаглели, издеваться над нашим зебилом имеем право только мы, ведь это на
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26.11.2021 12:21 Відповісти
Ведь это наш мудрый нарид его выбрал.
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26.11.2021 12:22 Відповісти
Польські журналісти, які не змогли потрапити на пресмарафон, покликали Зеленського на чебурек та розмову.
Краще віддайте його на чебуреки.
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26.11.2021 12:24 Відповісти
без всіляких розмов )))
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26.11.2021 12:52 Відповісти
КАКОЙ ЧЕБУРЕК!?
ОНО ********* шаурму!
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26.11.2021 12:41 Відповісти
Ахахаха))))
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26.11.2021 12:46 Відповісти
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26.11.2021 12:46 Відповісти
та оно и сам чебурек... еще тот )))
опять же зассыт )))
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26.11.2021 12:53 Відповісти
кулаком в сраку чебурек клоуну каламойши
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26.11.2021 12:59 Відповісти
отправить зелоха на чебуреки для поляков - неплохая идея! Правда пшеки отравятся его мясом - столько лет употреблять кокс и бухло - мясо будет ужасное
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26.11.2021 13:02 Відповісти
А что жидяра Шустер уже успел стал недругом жиду Зеленскому!! Или все уже Забыли слова из великого талмуда""Что ОДИН Еврей никогда не убьёт другого еврея"!! так , что всё это брехливая еврейская игра и оболванивание украинского народа!!
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26.11.2021 15:54 Відповісти
...Коли суспільство каже та, чи інша криза - вона робиться...
Реальний шедевр белетристики від Зе.
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26.11.2021 17:11 Відповісти
не остроумно.
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26.11.2021 18:32 Відповісти
 
 