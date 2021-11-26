Польські журналісти, які не змогли потрапити на пресмарафон, покликали Зеленського на чебурек та розмову.

Польских кореспондентів не акредитували на великий пресмарафон президента України Володимира Зеленського, що відбудеться сьогодні, 26 листопада. У зв'язку з цим вони запросили його до кафе.

Про це на свої сторінці у фейсбуці журналіст Radio Wnet Павло Боболович, передає Цензор.НЕТ.

"Шановний пане Президенте, Володимире Зеленський!

Оскільки, ми не можемо взяти участь у Вашій пресконференції (ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні не був запрошений на конференцію), проте, беручи до уваги значення польсько-українського партнерства та значення України для наших читачів, глядачів та слухачів, ми запрошуємо Вас, пане Президенте на чебурек та розмову в кримськотатарській кав’ярні в Києві, що знаходиться на вулиці Пушкінська, 20. Безперечно, ми підлаштуємось під Ваш графік.

З повагою, польські кореспонденти в Києві", - йдеться у повідомленні.

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