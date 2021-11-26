Польські журналісти, які не змогли потрапити на пресмарафон, покликали Зеленського на чебурек та розмову
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Польских кореспондентів не акредитували на великий пресмарафон президента України Володимира Зеленського, що відбудеться сьогодні, 26 листопада. У зв'язку з цим вони запросили його до кафе.
Про це на свої сторінці у фейсбуці журналіст Radio Wnet Павло Боболович, передає Цензор.НЕТ.
"Шановний пане Президенте, Володимире Зеленський!
Оскільки, ми не можемо взяти участь у Вашій пресконференції (ніхто з представників польських ЗМІ, що живуть в Україні не був запрошений на конференцію), проте, беручи до уваги значення польсько-українського партнерства та значення України для наших читачів, глядачів та слухачів, ми запрошуємо Вас, пане Президенте на чебурек та розмову в кримськотатарській кав’ярні в Києві, що знаходиться на вулиці Пушкінська, 20. Безперечно, ми підлаштуємось під Ваш графік.
З повагою, польські кореспонденти в Києві", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Він ще шаурму любить. Можна було запросити до ларька з шаурмою.
Краще віддайте його на чебуреки.
ОНО ********* шаурму!
опять же зассыт )))
Реальний шедевр белетристики від Зе.