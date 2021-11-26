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Ахметов (641) Зеленський (9969) переворот (84)

Оточення Ахметова втягує його в держпереворот. Не можна воювати проти свого народу і президента, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в нього є інформація, що Рінат Ахметов братиме участь в державному перевороті.

Про це Зеленський повідомив під час пресмарафону, передає Цензор.НЕТ.

"В нас виклики не тільки з боку Російської Федерації та ймовірної ескалації. В нас виклики є внутрішні. І коли ми отримуємо інформацію з різних форматів, вони уже фіксують дві речі: великі виклики, чи може бути ескалація з боку Росії, проводять консультації з ними", - зазначив президент.

За його словами, є великі виклики всередині України, які вже фіксують розвідки інших країн.

"Живу в цьому процесі. Отримав інформацію, що 1 числа в нашій державі буде дрежавний переворот. Цікава ж інформація? Важлива інформація. 1-2 грудня. Можу сказати, що в нас є не тільки агентурна інформація, є навіть звукова інформація, де представники з України з представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті. Що будуть залучені 1 млрд долларів. Це підстава бізнесмена Ахметова. Його втягують у війну проти України. Він розпочав її. Це буде його велика помилка. Не можна воювати проти свого народу, проти президента, який обраний народом Україн", - пояснив президент.

Сам Зеленський в цю інформацію не вірить та тікати з країни не збирається.

Також Зеленський запросив Ахметова на Банкову "послухати інформацію, якою можна поділитися".

Президент додав, що голоса Ахметова та Вадима Новінського на записі не було.

"Я вам кажу, говорять про деякі прізвища і говорять про нього (Ахметова. - Ред.). Тому я і кажу, що я вважаю, що це небезпечна ситуація і його втягують у цю історію. Якби це було в іншій державі, не говоритиму в якій, зараз би до нього приїхали, ви розумієте, що відбувалося б. Але ми ж розумні люди. Я не хочу. Я хочу лише стабільності", - підсумував він.

Також читайте: Закон про олігархів не вплине на Коломойського, але боляче вдарить по імперії Ахметова, - "слуга народу" Чернєв

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Топ коментарі
+74
Крысу таки укачало. В вертолете.
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26.11.2021 12:22
+59
Незаконнонароджений "Син "проФФесора" появився.
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26.11.2021 12:22
+46
Потрібно забрати гроші від поганого Ахметова хорошому Коломойському.
Для цього можна і державний переворот затіяти.
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26.11.2021 12:22
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А то, что его любимый Ермак и Демченко сливают гос. секреты РФ и сдают наших разведчиков врагу - Зеленского вполне устраивает. Зеленский - ВРАГ, уничтожающий Украину по заданию, полученному в Омане от Патрушева
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26.11.2021 18:22 Відповісти
Еслі нету в домі света - вінават у всьом Ахметов!
Еслі в крані нет вади - вінавати в том жиди!
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26.11.2021 18:31 Відповісти
правильно сказал.
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26.11.2021 18:31 Відповісти
Не трогайте канал Ахметова, дайте послушать его окружнние , Савика, Гордона и Комаровского которое постоянно и давно втягиваются в гос.переворот, говорят не лицеприятное президентам, ну ра ота у их такая, четвертая власть свобода слова не слышал про такую, а сам ею пользовался, но тогда это был не гос.переворот, а демократия. Не воруй во время войны и чумы и вообще не воруй и не будет ни каких переворотов.
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26.11.2021 18:40 Відповісти
Президент Володимир Богуцький повідомив, що в нього є інформація, що Рінат Ахметов братиме участь в державному перевороті. . Джерело: https://censor.net/ua/n3301759
.
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26.11.2021 18:55 Відповісти
Знал, что Шариков наследил, но что бы так глубоко, в смысле временного отрезка, не верилось, до 19 года. Наследственность коммуняк и регионалов - страшный симбиоз и он сработал. У меня только один вариант это объяснить - замена анализа зеленского в лабе, в 19 году. То шо оно жрёт с жаренной картошкой ,в Азии, обычно курят - уже много веков.
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26.11.2021 19:05 Відповісти
Какое же оно конченое, просто блевать хочется.
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26.11.2021 19:07 Відповісти
Чим далі в ліс тим зліші партизани.
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26.11.2021 19:39 Відповісти
Б еня ни при чем?
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27.11.2021 09:27 Відповісти
если окружение этого скоморохи и есть росийские консервы, то ей богу лучшего способа дестабилизировать страну чем обвинить ахметова в заколоте и придумать невозможно- через месяц будет полный паралич власти а это то что нужно орде перед войной. господи гнать этого идиота из власти надо. ничего кроме проводки к власти росиян он не сделал для страны и судить его не надо - вешать.
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26.11.2021 19:41 Відповісти
Накопичення військ Росіі на границі "найвеличніше непорозуміння" не побачило, а держпереворот приивиднівся зразу.
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26.11.2021 20:36 Відповісти
государство это я!
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26.11.2021 20:37 Відповісти
Замість розслідування (що мало б бути) - тони бруду . До речі - як про Бурбу так і Ахметова. Затим : "може було , а може -не було" . Ганьбище ! Дно ! І воно посідає кріло президента великої держави !!
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26.11.2021 20:58 Відповісти
И шо я там таке сказав? Терзала смутная мьісль величайшега после звонка Рината ...

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26.11.2021 21:48 Відповісти
Зе самый плохой президент за все 30 лет. Он несоизмеримо хуже Яныка.
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26.11.2021 22:13 Відповісти
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26.11.2021 22:25 Відповісти
Или у Зе все таки получится побороть олигархию, отделить бизнес от власти, разрушить монополии и провести судебную реформу или же у этой страны нет никакого будущего. Вечное феодальное гетто с уровнем жизни ниже Африки и оттоком населения. Сейчас ключевой момент для Украины
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26.11.2021 23:13 Відповісти
До цього брифінгу здавалося, що клован має хоч трохи інтелекту -- тепер видно, що просте бидло без освіти, і без вродженого розуміння речей, та ще й погано вихованого. Пропаще базарне хамло.
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27.11.2021 06:23 Відповісти
Татарский УГОЛОВНИК Ахметка - ПАПА ЛНР/ДНР, не прочь и остальную часть Украины "продерибанить".
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26.11.2021 23:21 Відповісти
Журналіст Buzzfeed News Крістофер Міллер розповів про ймовірних організаторів перевороту в Україні.

Міллер написав про це у Twitter, посилаючись на джерела з Офісу президента

"Спробу державного перевороту, про яку згадав сьогодні президент Володимир Зеленський, готували офіцер російського ФСБ та три зрадники з МВС України, які перебувають у Криму", - написав він.

Куратора з ФСБ звати Василь Лаптєв. Українців - Олексій Васильєв, Василь Грицак й Едуард Федосов, вказав Міллер.

Міллер додав, що організатори хотіли використати суспільну напругу всередині України, зокрема боротьбу між президентом Володимиром Зеленським та олігархом Ринатом Ахметовим. У розмовах організаторів згадується Ахметов, але його участь не довели. 1 грудня ініціатори перевороту сподівалися влаштувати протести на Банковій та привести до влади людей, наближених до олігарха.
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26.11.2021 23:26 Відповісти
Одною рукою Зеленський дає гроші Ахметову, а другою звинувачує в перевороті Ахметов та інші олігархи епічно прібарахлілісь на пікових світових цінах на копалини і зерно, і нікчемній платі за ренту.
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27.11.2021 08:09 Відповісти
С любопытством я "буду посмотреть"(С), как подонки, именующие себя государством ("он уже втянут против, ну, меня, против государства" - из заявления Бубочки об Ахметове), обратятся к РФ с просьбой ввести войска "для защиты законноизбранной власти в Украине" от "переворота".
Потому что "маленькая, победоносная война"(С) очень нужна подонкам с Банковой, ибо Украина под их властью находится на грани дефолта. И война очень нужна кремлевским башням, потому что продовольственная инфляция в РФ официально составила двузначные цифры в октябре месяце:

Репортаж о том, как жители Волгограда стоят в очереди (в машинах) несколько часов, чтобы собрать с полей картошку по 15 рублей за кило.
https://www.youtube.com/watch?v=95QhSn4bFjc

Репортаж о том, как в ДНР цена на картофель растет на 5 рублей в день (!).
https://www.youtube.com/watch?v=_JNCqtqnJoc

И если в ДНР еще, может, и поверят сказкам, что всю картошку съели бИндеры, то в Волгограде в бИндер уже никто не верит.
Оттого и нужна война, ибо иных способов удержаться у власти у подонков нет: инфляция "смоет, как грязь в океан"(С) и украинских подонков, и подонков российских.
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27.11.2021 08:10 Відповісти
Фуууу, хто це так злякався?!
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27.11.2021 08:14 Відповісти
Полиция воюет против народа Украины, и что? Давн от не секрет, что полиция вместе с преступнками воюют против Украины.
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27.11.2021 08:56 Відповісти
Ахметов спростував заяву Зеленського. Новина поруч з цією. Іншими словами сказав, що Зеленський бреше. Чи піде Зеленський до суду, щоб довести, що він говорить правду?
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27.11.2021 09:08 Відповісти
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27.11.2021 09:23 Відповісти
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