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Новини Політика України
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Зеленський (9969) корупція (2487)

Зеленський про обіцяні ним посадки: Їх тисячі - люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про обіцяні ним посадки: Їх тисячі - люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів

В Україні є тисячі посадок корупціонерів, але люди їх не бачать, тому що вони малі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні, відповідаючи на питання про обіцяні ним в ході виборчої кампанії посадки корупціонерів, передає Цензор.НЕТ.

"Посадками займаються правоохоронні органи. Там, де я бачу зраду на вищому рівні щодо ситуації с паном Медведчуком. Ви бачите наші рішення на засіданнях РНБО. Ви бачите наші рішення щодо контрабандистів. Ви бачили їх на РНБО. Потім це підтверджувалося в багатьох питаннях. Це підтверджується вже в судових справах", - заявив він.

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"Мені кажуть правоохоронні органи. Я отримую інформацію так, як і ви. Тисячі якихось посадок. Вони дрібні. Люди цього не бачать. Люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів. На жаль, не бачать, тому що це люди не медійні. Медійних посадок люди багато не бачать. Тим не менш, потроху ми рухаємся вперед і вони відбуваються", - запевнив президент.

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Топ коментарі
+9
"Посадка рядового Лєроса"...
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26.11.2021 12:36
+7
Знов догнався!
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26.11.2021 12:29
+6
А як бреше...
Народ цікавить не дрібнота, а крупна рибина.
Скільки ти вкрав, вовочка ?
Скільки витратив бюджетних коштів на святкування хепібездника єрмака ?
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26.11.2021 12:30
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Знов догнався!
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26.11.2021 12:29 Відповісти
"Посадка рядового Лєроса"...
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26.11.2021 12:36 Відповісти
Заборний кокс. Видати тим, хто залишились з 73%, коксу. Інакше і вони з часом нічого не побачать.
А перемоги всюди!
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26.11.2021 12:30 Відповісти
А як бреше...
Народ цікавить не дрібнота, а крупна рибина.
Скільки ти вкрав, вовочка ?
Скільки витратив бюджетних коштів на святкування хепібездника єрмака ?
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26.11.2021 12:30 Відповісти
Він не для себе. Виключно волею жінки.
І ще для дітей. Їм потрібен простір.
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26.11.2021 19:10 Відповісти
Люди
не бачать щоденну роботу не тiльки правоохоронних органiв,а iбудь яких ,,органiв,,
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26.11.2021 12:31 Відповісти
Вони там є але їх ще не видно
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26.11.2021 12:31 Відповісти
Верю, вот теперь верю. Желаю зебобикам жить так, как сидит Медведчук. Впрочем, нет, зебобики того не заслуживают. Пусть живут так, как и раньше. С них, если откровенно, и этого многовато...
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26.11.2021 12:32 Відповісти
Бачимо ми дубе дорбе,
Як все валите хоробро,
СБУ все та й "ДБР"
Вже опричники тепер.
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26.11.2021 12:32 Відповісти
Кто то может слушать этот поносный бред?
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26.11.2021 12:32 Відповісти
Слухати ЦЕ неможливо.)
Хіба що читати текстову трансляцію.
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26.11.2021 12:36 Відповісти
Сьогодні ти живеш так, як голосував вчора...

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26.11.2021 12:32 Відповісти
Та люди вже й самих правоохоронний органів не бачать!
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26.11.2021 12:35 Відповісти
Бачимо.
Посадки лікарів, волонтерів, військових, які воювали, поки Зєля записував відосіки з Мацкви.
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26.11.2021 12:35 Відповісти
По моїм заявам відкрили 10 (десять !!!) кримінальних проваджень. За два роки мене жодного разу не викликали на допит як свідка. Про яку діяльність правоохоронних органів можна говорити ?
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26.11.2021 12:36 Відповісти
Прокурорка все "ліпує",
Перед Вовою мавпує
Треба "Пороха" садити
Думають з ОП бандити
В нього злочинів немає,
Прокурорка добре знає.
Звільнять її скоро "слуги"
В черзі в єрмака вже другі.
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26.11.2021 12:37 Відповісти
Оце йому чешуть, а воно вірить)))
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26.11.2021 12:38 Відповісти
Зеленський про обіцяні ним посадки: Їх тисячі - люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів Джерело: https://censor.net/ua/n3301761

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26.11.2021 12:41 Відповісти
Вже поліціє немає
Її Юзік всю тримає
Контролює "наркоту",
І справ жилку золоту
Від америки табу
Вова має на НАБУ
Але вже його не чути,
Під Володьою їм бути.
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26.11.2021 12:43 Відповісти
Бачимо. Слідкуємо. Але Треба посадити вора який "великий вор" , афериста який "великий аферист на сжхемах газу електрики і т.д" Посадить за не сплату податків посадить за лживі статті в ЗМІ, і голосно на всю країну .. Законе дойде тільки через страх перед покаранням
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26.11.2021 12:47 Відповісти
Мільярд дерев вже посадили. На черзі якийсь Лео.
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26.11.2021 12:52 Відповісти
Конечно не видят ,садят то патриотов!И не разглашают!
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26.11.2021 12:52 Відповісти
Когда уже эта мразь сдохнет от передоза?
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26.11.2021 13:25 Відповісти
всё верно.
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26.11.2021 18:35 Відповісти
люди не бачать роботу правоохоронних органів тому що - її нема, а бачать тільки твої обісцянки в очі, та велике крадівництво, за яке прийдеться обов'язково відповідати.
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26.11.2021 18:55 Відповісти
 
 