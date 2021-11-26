Зеленський про обіцяні ним посадки: Їх тисячі - люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів

В Україні є тисячі посадок корупціонерів, але люди їх не бачать, тому що вони малі.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні, відповідаючи на питання про обіцяні ним в ході виборчої кампанії посадки корупціонерів, передає Цензор.НЕТ.

"Посадками займаються правоохоронні органи. Там, де я бачу зраду на вищому рівні щодо ситуації с паном Медведчуком. Ви бачите наші рішення на засіданнях РНБО. Ви бачите наші рішення щодо контрабандистів. Ви бачили їх на РНБО. Потім це підтверджувалося в багатьох питаннях. Це підтверджується вже в судових справах", - заявив він.

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"Мені кажуть правоохоронні органи. Я отримую інформацію так, як і ви. Тисячі якихось посадок. Вони дрібні. Люди цього не бачать. Люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів. На жаль, не бачать, тому що це люди не медійні. Медійних посадок люди багато не бачать. Тим не менш, потроху ми рухаємся вперед і вони відбуваються", - запевнив президент.