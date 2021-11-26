Зеленський про обіцяні ним посадки: Їх тисячі - люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні є тисячі посадок корупціонерів, але люди їх не бачать, тому що вони малі.
Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на пресмарафоні, відповідаючи на питання про обіцяні ним в ході виборчої кампанії посадки корупціонерів, передає Цензор.НЕТ.
"Посадками займаються правоохоронні органи. Там, де я бачу зраду на вищому рівні щодо ситуації с паном Медведчуком. Ви бачите наші рішення на засіданнях РНБО. Ви бачите наші рішення щодо контрабандистів. Ви бачили їх на РНБО. Потім це підтверджувалося в багатьох питаннях. Це підтверджується вже в судових справах", - заявив він.
"Мені кажуть правоохоронні органи. Я отримую інформацію так, як і ви. Тисячі якихось посадок. Вони дрібні. Люди цього не бачать. Люди не бачать щоденну роботу правоохоронних органів. На жаль, не бачать, тому що це люди не медійні. Медійних посадок люди багато не бачать. Тим не менш, потроху ми рухаємся вперед і вони відбуваються", - запевнив президент.
Будь ласка, зачекайте...
А перемоги всюди!
Народ цікавить не дрібнота, а крупна рибина.
Скільки ти вкрав, вовочка ?
Скільки витратив бюджетних коштів на святкування хепібездника єрмака ?
І ще для дітей. Їм потрібен простір.
не бачать щоденну роботу не тiльки правоохоронних органiв,а iбудь яких ,,органiв,,
Як все валите хоробро,
СБУ все та й "ДБР"
Вже опричники тепер.
Хіба що читати текстову трансляцію.
Посадки лікарів, волонтерів, військових, які воювали, поки Зєля записував відосіки з Мацкви.
Перед Вовою мавпує
Треба "Пороха" садити
Думають з ОП бандити
В нього злочинів немає,
Прокурорка добре знає.
Звільнять її скоро "слуги"
В черзі в єрмака вже другі.
Її Юзік всю тримає
Контролює "наркоту",
І справ жилку золоту
Від америки табу
Вова має на НАБУ
Але вже його не чути,
Під Володьою їм бути.