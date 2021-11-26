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Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого

Стосовно питання деолігархізації Україна перебуває на початку великого процесу та "великої війни".

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо деолігархізації, я вважаю, що ми на початку великого процесу. І ми у прогресі, і ми у великій війні щодо деолігархізації", - сказав глава держави.

Зеленський також стверджує, що у питанні деолігархізації у нього "немає нічого особистого".

"Я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа, політиків. Мені здається, це дуже важливо", - додав він.

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Топ коментарі
+5
Именно поэтому: Фирташу списали сто ярдов, Ахметову 13, Бене простили штраф ;,5 ярда, и Кауфману соответственно. Борьба с олигархами она такая!
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26.11.2021 12:54
+3
Ніколи дураку не докажеш що він дурак. Бо дураки цього Не зрозуміють.
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26.11.2021 12:58
+3
От не вірю, і все. Просто не вірю. Було б в зєіли бажання. алагархи б попали в ДТП, випали б як Чечитов з балкону, чи як теща в анекдоті наїлися б грибів...
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26.11.2021 13:03
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Головне тепер щоб не побились на цій "пресканфєрєнціі"
Хохла бубку понесло на кацапській. Оце так нанюхався
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26.11.2021 12:54 Відповісти
От не вірю, і все. Просто не вірю. Було б в зєіли бажання. алагархи б попали в ДТП, випали б як Чечитов з балкону, чи як теща в анекдоті наїлися б грибів...
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26.11.2021 13:03 Відповісти
Тут Вова не збрехав, він точно вже на початку перехода в олігархи. Вже в офшорах є точно декілька мільярдів доларів США і в Україні з десяток.
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26.11.2021 12:54 Відповісти
Именно поэтому: Фирташу списали сто ярдов, Ахметову 13, Бене простили штраф ;,5 ярда, и Кауфману соответственно. Борьба с олигархами она такая!
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26.11.2021 12:54 Відповісти
Слуга олигархов НИКОГДА не будет воевать с олигархами в силу того, что он их слуга.
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26.11.2021 12:54 Відповісти
100 млрд. гр. За рішенням суду відшкодують Каломойському, за раніше вкраденні Каломойським 10 млрд. гр.....
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26.11.2021 12:55 Відповісти
Вот именно поэтому и не включал сегодня телевизор, чтоб не стошнило.
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26.11.2021 12:57 Відповісти
Чекаємо на пресконференцію Ахметова
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26.11.2021 12:57 Відповісти
Каждый олигарх должен отстегнуть Зеленскому по лярду американских денег.
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26.11.2021 12:58 Відповісти
Ніколи дураку не докажеш що він дурак. Бо дураки цього Не зрозуміють.
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26.11.2021 12:58 Відповісти
Коли його уже закриють? Палата №6 зачекалася

А то після нього буде руїна
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26.11.2021 12:58 Відповісти
У недомірка комплекс свої справи називати великими.
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26.11.2021 12:58 Відповісти
Це прорив, звичайно. Шкода тільки що мудрий нарід ще цього на бачить.
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26.11.2021 13:01 Відповісти
велике процесівництво? - та боже збав...
у маленьких все , що вище ґорщіка - все велике, велика ноздря!
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26.11.2021 13:05 Відповісти
постірайте вже хто небудь буратіне куртку, як перша леді на першоґо пана забила... )))
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26.11.2021 13:10 Відповісти
Оказывается за 2.5года мы только на початку великого процесса .Шо грядет величайшая битва и наш Бонапартий самый великий полководец ,но нас эта шалена новина как то уже не прикалывает. Ничего личного.
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26.11.2021 13:16 Відповісти
чому ні? - саме зараз пріколи і почалися - лопата, дерева, моніка спітніла - хлопець з наріду і той відґодований стефан теж з наріду- цікаво ж як кривороґотня з вас бавиться, а ви мовчіте ....
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26.11.2021 13:25 Відповісти
Повністю згоден. Олігархів треба заствити стати бізнесом а політикив за хабарі посадить у в'язницю ... Не захочуть - розстрілять на зрін.
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26.11.2021 13:35 Відповісти
це ше муйня, а от через рік - ви точно yзнаете, що те шо пішло собі на один "срік" зробило файноґо для вас і чому йоґо треба просити на друґий "срік" що б він вам ще трохі файноґо наробив...
і там і кінстітуцію мона підравити - за кацапнею слід в слід ...
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26.11.2021 13:37 Відповісти
слухайте клована - він точно знае де зараз перебувае Україна!
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26.11.2021 13:39 Відповісти
 
 