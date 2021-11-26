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Зеленський про деолігархізацію в Україні: Ми на початку великого процесу. Нічого особистого
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Стосовно питання деолігархізації Україна перебуває на початку великого процесу та "великої війни".
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо деолігархізації, я вважаю, що ми на початку великого процесу. І ми у прогресі, і ми у великій війні щодо деолігархізації", - сказав глава держави.
Зеленський також стверджує, що у питанні деолігархізації у нього "немає нічого особистого".
"Я до великого бізнесу ставлюся з повагою щодо робочих місць. Але дуже важливо, щоб великий бізнес не був олігархатом і впливав на медіа, політиків. Мені здається, це дуже важливо", - додав він.
Топ коментарі
+5 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 12:54
+3 Pravda Pravda 55d435b3
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+3 Василь Довганенко 7230397a
показати весь коментар26.11.2021 13:03
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Хохла бубку понесло на кацапській. Оце так нанюхався
А то після нього буде руїна
у маленьких все , що вище ґорщіка - все велике, велика ноздря!
і там і кінстітуцію мона підравити - за кацапнею слід в слід ...