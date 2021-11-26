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Зеленський про медіавійну з Ахметовим: У нас не країна під назвою ДТЕК
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент вважає неправильними воювати з Україною.
Про це глава дрежави сказав під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас країна під назвою Україна, а не країна під назвою ДТЕК. Ключів від держави у неї немає", - заявив президент.
Зеленський вважає неправильним те, що бізнесмен воює з Україною.
"Ви можете не зі зла, Савіку, служити олігархам. Але ви служите... Ви є одним із дестабілізаторів ситуації в країні", - сказав президент журналісту Савіку Шустеру.
Топ коментарі
+9 Иван Петров 46dae11c
показати весь коментар26.11.2021 13:03
+7 Хм e927b159
показати весь коментар26.11.2021 13:34
+5 Владимир Иванец
показати весь коментар26.11.2021 13:04
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Будь ласка, зачекайте...
Ахметов при всем к нему от меня ФЭ сможрет и не подавиться тобой же...
"з 2014 по 2015 рік, Коломойський брав участь у корупційних діяннях, що підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди".
В США на нього та його родичів накладено санкції. Якщо Коломойський спробує з'явитися на обрії США, він буде заарештований.
А тепер просте питання:
Якби у Зеленського були якісь справи з олігархом, який наніс шкоду США, то чи Конгрес і т.д. дозволив би адміністрації президента Байдена мати справу з Зеленським?
Відповідь дуже проста: НЕ ДОЗВОЛИВ БИ.
І якщо світові демократичні лідери мають справу з Зеленським, то це є абсолютним підтвердженням того, що у них всіх немає сумнівів щодо Президента України.
Тому патякання про "зеленськийколомойський" залишається просто нікчемним патяканням.
И этих ахметовых, коломойских, пинчуков и тд...засадили бы за решетку.По примеру российского ЮКОСа например.
чтобы на них зимой небыло угля, нет спасибо