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Зеленський про операцію з "вагнерівцями": Якби бойовики захопили літак - Ердоган би нам ніколи цього не пробачив

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Зеленський про операцію з "вагнерівцями": Якби бойовики захопили літак - Ердоган би нам ніколи цього не пробачив

Спецоперація щодо "вагнерівців" - це була не операція України, українців в неї просто втягнули.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.

Зеленський зазначив, що на літаку турецьких авіаліній, який летів з Мінська, були звичайні люди.

"А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні... А якщо бойовики захоплять цей літак? Може.. Це він мені каже... Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана. Після Америки він (тодішній керівник ГУР Максим Бурба. - Ред.) хоче мене посварити (з Туреччиною. - Ред.)... Не мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - заявив Зеленський.

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Топ коментарі
+40
Хороший кокс вазеленскому подогнали, спору нет
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26.11.2021 13:04
+39
Сраное позорище.
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26.11.2021 13:05
+29
А, так ты нас всех спас?! От Эрдогана? Вот ты герой, ага!
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26.11.2021 13:05
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Якби це на щось впливало... В армії!!! яка стоїть на фронті і то більшість проголосувала за цього ушльопка! Це як?.. Порошенко - це асоціація, безвіз, Томос, допомога мало не цілого світу... Мало, крвмть? А шоб ви вдавилися за вашого "баригу". Їжте тепер це офшорне оманське віслюче лайно. Смачного.
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26.11.2021 14:26 Відповісти
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"І залишаться в лайні курви сивочолі."
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26.11.2021 14:00 Відповісти
Господи, какое ж оно тупое...
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26.11.2021 13:58 Відповісти
мстительно, брехливое, трусливое и примитивное...
и самолюбующиеся...
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26.11.2021 14:01 Відповісти
Зеленський Володимир - Підла ****....

P.S... ******* пора на вихід......
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26.11.2021 13:58 Відповісти
словесный понос от страха... ни кому не дает сказать слова... но нападает и смешивает в кучу все сплетни, брехню и свои собственные выдумки, выдавая их за оперативную разработку....
сценаристы квартала хорошо натаскали гадёныша...
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26.11.2021 14:00 Відповісти
Ні, ну це взагалі ганьба, панове...
Маша Захарова сушеними мухоморами поділилася?
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26.11.2021 14:02 Відповісти
интересно, как бы они захватили самолет голыми руками? оно хоть бы боевики голливудские пересмотрело что ли))) Пилоты закрыты за металической дверью - к ним без оружия/инструментов не войти, а значит управлять самолетом не получится. Захватить заложников голыми руками тоже не получится. Во первых, писты дадут сами мужики на борте - а там я напомню 200+ человек на борту...думаю по мордасам 20 найдется кому дать...что оно несет? Это глава государства? Нервный смех...
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26.11.2021 14:07 Відповісти
Прекрасный вид - пассажиры метелятся с военными преступниками. Для любого адекватного человека очевидно - что нельзя проводить подобные операции на гражданском самолете. Сел бы со своими детьми на рейс, где целенаправленно проводится задержание военных преступников?
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26.11.2021 14:30 Відповісти
Бойовики летіли в Венесуелу на роботу. В їхніх інтересах долетіти з пункту А в пункт Б і піти працювати , заробити гроші . І гадки вони не мали, шо проводиться спецоперація і літак посадять в Україні. Як вони могли догадатись захопити літак ? Чи у вас вже теж зеленський головного мозгу ?
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26.11.2021 15:11 Відповісти
По-перше - а що їм здогадуватись, якщо літак сідає в Києві, де потрібно буде обов язково пройти паспортний контроль (ви, мабуть, ніколи не літали) - очевидно, що існує великий ризик певних дій з їх сторони. Але це другорядне - якщо навіть все пройде чисто - уявіть реакцію пасажирів, на те, що на пасажирському літаку цілеспрямовано проводилась воєнна операція - скільки судових позовів би отримала Україна? Цю операція не можна було санкціонувати - це очевидно, але те як це зробив зеленський - за межею адекватності, навіщо було городити з відтермінуванням і зривати, якщо можна було законно скасувати.
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26.11.2021 15:25 Відповісти
Паспортний контроль вони не проходитимуть в Києві. Посадка не запланована, пересадки немає. Рейс прямо у Венесуелу. Посадка лише в зв'язку з технічними неполадками ( наприклад)
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26.11.2021 17:51 Відповісти
Тобі чітко сказано - що такі операції не плануються і не проводяться на цивільних лайнерах - навіть якщо пройшло гладко, ми б отримали десятки судових позовів, а станься щось - це була політична катастрофа країни.
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26.11.2021 18:03 Відповісти
Ну якшо так сказав Зеленський... то ок. Всі країни - учасники цієї спецоперації дурачки, і не знали про такий "момент", або ж навмисно хотіли підставити Україну) ?
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28.11.2021 00:15 Відповісти
"Країни-учасники"? Щось про ці "країни" нічого не говорили ні Бурба, ні Беллінгкет. Тільки Бутусов написав відверту маячню, що від турків мав бути спеціальний борт з броньованими дверми та нашими оперативниками зі зброєю для забезпечення "безпеки" - не поянивши при цьому, яким чином "наші оперативники" пронесли б зброю на борт в Мінську.
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28.11.2021 09:25 Відповісти
Ну да с Минска в Венесуэлу через Стамбул,а чего не через Пекин?Где вас понабирали?Один пишет как боевиков будут метелить пассажиры ,другой о рейсе Беларусь-Венесуэла.
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26.11.2021 18:11 Відповісти
То для вас таємниця, куди за легендою вони летіли охороняти вишки ?
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28.11.2021 00:14 Відповісти
чего ж ты, чучело зеленое, Лукашенко позвонил, а не Эрдогану?!
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26.11.2021 14:14 Відповісти
Меня хоть и кумарит Зеля, но в этой ситуации действительно рискованно брать боевиков так как их 30 оторванных рыл и это самолет. Там события могли пойти самым непридвиденным образом.
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26.11.2021 14:23 Відповісти
Будь-яка спецоперація несе певні ризики. Але питання в іншому, - що такою відмазкою Зєлємойський визнав, що він зірвав цю спецоперацію свідомо і весь час брехав суспільству. То повинен нести відповідальність за зраду. Бо бачте, він "не хотів розсваритися з Ердоганом". Що за маячня, коли спецоперація готовулася в тому числі і за участі Туреччини.
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26.11.2021 17:02 Відповісти
Що за маячня, коли спецоперація готовулася в тому числі і за участі Туреччини.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Ещё один ,который в теме.Эрдоган вам лично звонил?
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26.11.2021 18:13 Відповісти
Боже мой, какой позор, так это глупое шоу, только ради того чтобы обелить своего, я уже ничему не удивлюсь, голубца, или Голобородько собственнолично завалил операцию украинской спецслужбы, а теперь "мочит" ее на своей заказной прессухе?
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26.11.2021 14:23 Відповісти
А чем бы они захватывали самолет не имея с собой оружия?Пластиковыми вилками?
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26.11.2021 14:24 Відповісти
зе бред
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26.11.2021 14:28 Відповісти
зелене сцикло
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26.11.2021 14:29 Відповісти
Может и правильно что была отменена операция, если б погибли мирные люди, кто б ответил?
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26.11.2021 14:39 Відповісти
Іпануте, а чого то мали гинути мирні люди?! Як, яким чином? Хіба той літак, як вусатий тарган, збивати збирались? Ну що ж ви вже несете зебуїни довбануті?
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26.11.2021 14:58 Відповісти
А вы можете дать 100%,что фсб ни сном,ни духом?
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26.11.2021 18:23 Відповісти
Що ФСБ? Хоча, чого без нього, точніше,без його агентури в ОП. Тут явно без них не обійшлося.
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26.11.2021 18:28 Відповісти
С такими как вы и предателей не надо.
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26.11.2021 18:38 Відповісти
Це хто там про зраду? Зелена шваль про зраду? Ні, то вже повний капець...
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26.11.2021 18:48 Відповісти
каждый раз новые отмазки.
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26.11.2021 14:51 Відповісти
Блін!!! А Ердоган тут чого?!!! Бляха-муха, що воно несе? Там що, повний заворот мозку, чи яка херня? Ну невже там не знайшлось когось, щоб хоч харкнув в ту гидку фізіономію, то вже неможливо винести.
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26.11.2021 14:55 Відповісти
А как называется фактически захват турецкого пассажирского самолёта с мирными гражданами (пока не доказано обратное),которые не находятся даже в международном розыске.Как вы ему это объясните,даже если не будет жертв?
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26.11.2021 18:21 Відповісти
Ідіоте, а хто говорив про захват? Вимушена посадка то захват? Мало того, ще й з екіпажем погоджена і турецькою стороною? Блін, від шизофренії лікуватись не пробував? Ні, а вартувало б... Хоча, лікування тут вже не допоможе, судячи з тої маячні, що воно сьогодні верзло.
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26.11.2021 18:26 Відповісти
Ідіоте,Мало того, ще й з екіпажем погоджена і турецькою стороною?

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Вы с Эрдоганом в одной палате,Байдена там нет случайно?
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26.11.2021 18:37 Відповісти
Интересно, оно долго думало, чтобы такую дичь придумать?
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26.11.2021 15:01 Відповісти
Що можна сказати про так звану пресконференцію у виконані криворізьского нікчеми - недорікуваті плутанні міркування, з великою домішкою відвертої брехні, особливо про вагнергейт. Одним словом, це невтішний діагноз зеленої влади та її уособлення у вигляді так званого президента.
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26.11.2021 15:50 Відповісти
Падонок
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26.11.2021 16:01 Відповісти
Зєлємойський злякався не можливої реакції Ердогана, бо як можна цього боятися, коли й спецслужби Туреччини були задіяні в спецоперації. Він злякався реакції пуйла, він злякався наслідків з боку кацапщини, якою буде її реакція на затримання її найманих вбивць Україною.
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26.11.2021 17:06 Відповісти
Але ж падло не боялося йти на пост Президента країни, яка перебуває у стані війни з кацапщиною!
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26.11.2021 17:07 Відповісти
******* ЗЕленое не понимает значения слова риск.
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26.11.2021 18:43 Відповісти
вероятность захвата самолёта была.
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26.11.2021 18:58 Відповісти
Так это Эрдоган виноват в провале операции, а я то думал что бубочк
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26.11.2021 19:50 Відповісти
В любом деле есть риск,вот московский хорёк рискнул и оккупировал Крым(а могло бы быть),а с Эрдоганом ты хотя бы пытался договориться?А может он был не против? ..Больше года искали отмазку.
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26.11.2021 21:04 Відповісти
зеленский проходимец
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27.11.2021 05:00 Відповісти
"Весь вечер на манеже п%@[email protected]сы"...

Какая еще операция? Не было ничего -> ну... что-то вроде было, но при чем тут я -> да было, но операция не наша, нас хотели в нее втянуть -> наша, но я не срывал, я позвонил после -> да, я мешал и сорвал, но из хороших побуждений -> список причин почему это хорошо...

Если кто-то что-то делает изначально хорошее, то он не врет потом целый год, не устраивает цирк в ВСК и не придумывает отмазки каждый день новые как ребенок, разбивший вазу и который боится получить ремня от родителей, хотя они и так все знают.
Президент страны, господи прости...
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27.11.2021 12:40 Відповісти
Зеля это конченый,гнилой,закомплексованный *************** ублюдок.
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03.12.2021 18:32 Відповісти
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