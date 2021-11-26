Зеленський про операцію з "вагнерівцями": Якби бойовики захопили літак - Ердоган би нам ніколи цього не пробачив
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Спецоперація щодо "вагнерівців" - це була не операція України, українців в неї просто втягнули.
Про це президент України Володимир Зеленський повідомив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, якби літак захопили бойовики ПВК, то президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган цього б не пробачив.
Зеленський зазначив, що на літаку турецьких авіаліній, який летів з Мінська, були звичайні люди.
"А коли ви пропонуєте, щоб знизився літак і ми його приземлили в Україні... А якщо бойовики захоплять цей літак? Може.. Це він мені каже... Я сказав, що це не наша операція, вона не продумана. Після Америки він (тодішній керівник ГУР Максим Бурба. - Ред.) хоче мене посварити (з Туреччиною. - Ред.)... Не мене, а Україну втягнути в великий скандал з Ердоганом. Він би нам ніколи цього не пробачив", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
и самолюбующиеся...
P.S... ******* пора на вихід......
сценаристы квартала хорошо натаскали гадёныша...
Маша Захарова сушеними мухоморами поділилася?
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Ещё один ,который в теме.Эрдоган вам лично звонил?
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Вы с Эрдоганом в одной палате,Байдена там нет случайно?
Какая еще операция? Не было ничего -> ну... что-то вроде было, но при чем тут я -> да было, но операция не наша, нас хотели в нее втянуть -> наша, но я не срывал, я позвонил после -> да, я мешал и сорвал, но из хороших побуждений -> список причин почему это хорошо...
Если кто-то что-то делает изначально хорошее, то он не врет потом целый год, не устраивает цирк в ВСК и не придумывает отмазки каждый день новые как ребенок, разбивший вазу и который боится получить ремня от родителей, хотя они и так все знают.
Президент страны, господи прости...