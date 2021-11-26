З початку пандемії на COVID-19 захворіли 150 тисяч дітей, померли - понад 50, - "слуга народу" Радуцький

В Україні за весь час пандемії захворіли на коронавірусну хворобу понад 150 тисяч дітей, померли - понад 50.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що за статистикою, серед усіх хворих на коронавірус близько 10% - неповнолітні.

"Розповсюдження штаму "Дельта" значно збільшило кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати. Лише минулої доби в Україні інфікувались на COVID-19 1441 дитини. За весь час пандемії захворіло понад 150 тис дітей, померло більше 50", - написав Радуцький.

Він зауважив, що вакцинація – єдиний надійний спосіб уникнути тяжкого перебігу хвороби та не потрапити до лікарні. В Україні повний курс щеплення від COVID-19 пройшли 70 тис дітей.

"З 30 липня МОЗ дозволило в окремих випадках щеплення дітей старше 12 років вакциною Pfizer-BioNTech. Зокрема, для тих, хто має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після коронавірусної хвороби.

Місяць тому вакцинуватись дозволили усім дітям від 12 років, і щеплення почали робити масово. За інформацією РНБО, на сьогодні двома дозами щеплено 70 тис дітей, однією – майже 50 тис", - розповів Радуцький.

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