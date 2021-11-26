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З початку пандемії на COVID-19 захворіли 150 тисяч дітей, померли - понад 50, - "слуга народу" Радуцький

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 150 тисяч дітей, померли - понад 50, - "слуга народу" Радуцький

В Україні за весь час пандемії захворіли на коронавірусну хворобу понад 150 тисяч дітей, померли - понад 50.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ. 

Він повідомив, що за статистикою, серед усіх хворих на коронавірус близько 10% - неповнолітні.

"Розповсюдження штаму "Дельта" значно збільшило кількість дітей, яких доводиться госпіталізувати. Лише минулої доби в Україні інфікувались на COVID-19 1441 дитини. За весь час пандемії захворіло понад 150 тис дітей, померло більше 50", - написав Радуцький.

Він зауважив, що вакцинація – єдиний надійний спосіб уникнути тяжкого перебігу хвороби та не потрапити до лікарні. В Україні повний курс щеплення від COVID-19 пройшли 70 тис дітей.

"З 30 липня МОЗ дозволило в окремих випадках щеплення дітей старше 12 років вакциною Pfizer-BioNTech. Зокрема, для тих, хто має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після коронавірусної хвороби.

Місяць тому вакцинуватись дозволили усім дітям від 12 років, і щеплення почали робити масово. За інформацією РНБО, на сьогодні двома дозами щеплено 70 тис дітей, однією – майже 50 тис", - розповів Радуцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна дійшла до піку та знаходиться на плато, - "слуга народу" Радуцький про ситуацію з COVID-19

З початку пандемії на COVID-19 захворіли 150 тисяч дітей, померли - понад 50, - слуга народу Радуцький 01

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В Україні за весь час пандемії захворіли на коронавірусну хворобу понад 150 тисяч дітей, померли - понад 50. Джерело: https://censor.net/ua/n3301775
в разрезе детской смерности от ковид это 0,033%
а вот пневмония - каждые три дня в Украине от пневмонии умирает один ребенок в возрасте до 4 лет. http://khocz.com.ua/
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26.11.2021 13:20 Відповісти
Я теж хотів написати про ці цифри.
Не дай боже батькам пережити таке горе, як важка хвороба або ще гірше - смерть своєї дитинки...
Але ж навіщо педалювати ковід, якщо для дітей є набагато більш небезпечні хвороби!
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26.11.2021 15:04 Відповісти
Більш не 50,84 тисяч!
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26.11.2021 13:30 Відповісти
 
 