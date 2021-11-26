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війна (6922) Зеленський (9969) Ляшко (743) воєнний стан (131)

Зеленський спростував чутки про можливість введення воєнного стану: Люди бояться, інвестори йдуть від нас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський спростував чутки про можливість введення воєнного стану: Люди бояться, інвестори йдуть від нас

Глава держави Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про можливість введення воєнного стану в Україні.

Про це Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ..

Зокрема, він відреагував на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка про те, що в грудні нібито буде введено воєнний стан.

"Воєнний стан буде введено, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази воєнний стан. Це я і кажу - війна не зі мною", - сказав Зеленський.

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Топ коментарі
+9
військовий стан не зупинить людей. протести в будь якому випадку будуть, тому що ти все для цього робиш. Майдан - це тільки питання часу
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26.11.2021 13:12
+8
Инвесторы идут именно от ВАС!
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26.11.2021 13:12
+7
"...війна не зі мною", - сказав Зеленський.
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А что еще может сказать четырежды уклонист.
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26.11.2021 13:28
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військовий стан не зупинить людей. протести в будь якому випадку будуть, тому що ти все для цього робиш. Майдан - це тільки питання часу
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26.11.2021 13:12 Відповісти
На цей раз він повинен бути військовим організованим переворотом, щоб "рашкупанти" не змогли скористатися нагодою.
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29.12.2021 22:41 Відповісти
Инвесторы идут именно от ВАС!
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26.11.2021 13:12 Відповісти
Вавачка само боїться всіх і вся.
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26.11.2021 13:14 Відповісти
Кожен день лякати наступом РФ це окей, проте говорити про військовий стан - не окей. Логічно, чи не так?
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26.11.2021 13:22 Відповісти
"...війна не зі мною", - сказав Зеленський.
------------------------------------------------------------
А что еще может сказать четырежды уклонист.
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26.11.2021 13:28 Відповісти
Країна на грані розвалу. Ідоти за кермом. Влаштовують "піри під час чуми", рос. розвідники в ОП, на нуль звели спец. операції, ганяють пяними, порушують правила. Гроші платників податків фактично дарують олігархам(коломойша, фірташ)... Ну для початку було би добре хоч заборонити феерверки. Бо честно кажучи трохи тривожний стан. А коли херячить поруч. Не розумієш чи це арт. обстріл чи що...
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26.11.2021 13:31 Відповісти
инвесторы уходят из-за вашей клептомании, жадности и *********** а не из-за угрозы воєнного стана
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26.11.2021 13:32 Відповісти
Походу кловану скоро кабздец
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26.11.2021 13:32 Відповісти
Брехло к-ое или/и инфантильный лох.
Как могут уходить инвесторы, которых не было?
Бубочка..... Сколько инвесторов ты "привез" из Омана?
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26.11.2021 13:35 Відповісти
оманский инвестор умер,не приходя в сознание от визита)))
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26.11.2021 13:47 Відповісти
"Ми не можемо жити в зазеркаллі...", а пенсія 5000-6000?
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26.11.2021 13:46 Відповісти
твою ж мать...нужно было этот спич-марафон,сделать платным...столько бы бабла за шоу клоуна получили бы...что и МВФ был бы в шоке)))))
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26.11.2021 13:46 Відповісти
Президент Украины - Порошенко. А это зеленое чучело - временное недоразумение.
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26.11.2021 13:49 Відповісти
Не надо было загонять себя в угол. You shouldn't have cornered yourself.
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26.11.2021 13:47 Відповісти
инвесторы бегут от тебя лично
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26.11.2021 13:56 Відповісти
Наче зараз інвестори стоять в черзі з валізами грошей - щоб тільки вкласти їх в Україну.
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26.11.2021 14:17 Відповісти
"война не сомной" (с)
p.s. всё, что нужно слышать от главнокомандующего во время нарастающей угрозы...
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26.11.2021 14:19 Відповісти
Введе, тільки пізніше, щоб ще полежати в "теплій ванні".
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26.11.2021 14:36 Відповісти
Давненько не было слышно хрюканья лидера этой либеральной партии, даже думалось, что она канула в лету или на помойке истом, где ей и место. Аннет, ещё жива «курилка».
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26.11.2021 14:48 Відповісти
Манера выражаться как у запоребриковых.
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26.11.2021 15:25 Відповісти
Может инвесторы идут, потому что кто-то долбо000б?!
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26.11.2021 15:09 Відповісти
В мене таке відчуття, що у випадку повномасштабного вторгнення путлерівських військ в Україну (не дай боже цьому статися) бубочка побігає в розпачі туди-сюди, а потім просто втече куди-небудь разом із сім'єю... А нашу країну доведеться рятувати таким людям як Турчинов та Порошенко, як військослужбовцям та волонтерам. Іншим не байдужим до своєї країни людям доведеться йти на оборонні підприємства та починати партизанити... Слава Україні! 🇺🇦
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29.12.2021 22:37 Відповісти
 
 