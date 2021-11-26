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Зеленський спростував чутки про можливість введення воєнного стану: Люди бояться, інвестори йдуть від нас
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава держави Володимир Зеленський назвав чутками інформацію про можливість введення воєнного стану в Україні.
Про це Зеленський зазначив сьогодні на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ..
Зокрема, він відреагував на заяву лідера Радикальної партії Олега Ляшка про те, що в грудні нібито буде введено воєнний стан.
"Воєнний стан буде введено, він сказав. Для чого? Він розуміє, що відбувається з людьми, з ринками? Люди бояться, інвестори починають йти після фрази воєнний стан. Це я і кажу - війна не зі мною", - сказав Зеленський.
Топ коментарі
+9 Andriy
показати весь коментар26.11.2021 13:12
+8 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 13:12
+7 Nikol Kovalenko
показати весь коментар26.11.2021 13:28
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Будь ласка, зачекайте...
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А что еще может сказать четырежды уклонист.
Как могут уходить инвесторы, которых не было?
Бубочка..... Сколько инвесторов ты "привез" из Омана?
p.s. всё, что нужно слышать от главнокомандующего во время нарастающей угрозы...