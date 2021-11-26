Зеленський про другий термін: Я ще не вирішив - це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом
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Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий президентський термін.
Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо другого терміну. Я не вирішую це питання. Вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення. Це правда. Це рішення не буде пов’язано з форматом майбутньої коаліції. Я не планую собі таку складну стратегію. Це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом України. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Люди за щось кажуть: дякую. Десь, кажуть, є помилки. У мене є діалог. Люди відкрито мені про це говорять. Говорять, що мене підтримують. Тоді я буду думати йти на другий термін, чи не йти. Приймати це рішення я буду з сім’єю, зі своїми дітьми. Вони страждають через мою професію", - заявив Зеленський.
"Є багато викликів, які я хочу зробити і закінчити. Зможу зробити – молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені, або сам не зможу – тоді навряд", - запевнив президент.
Разом з тим, Зеленським повідомив, що ознайомлений з питанням щодо зміни термінів проведення виборів до Верховної Ради і президента.
"Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного Суду, якщо вони захочуть. І Конституційний Суд має відповісти", - пояснив президент.
Також він заперечив, що розглядає варіант дострокових президентських виборів: "Я не буду боротися за владу".
Будь ласка, зачекайте...
Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !
Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…
Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !
Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !
Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !
Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !
За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.
После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…
Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !
Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !
Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »
не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?
Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !
По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…
Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!
Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !
И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !
Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !
Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
Дуже сумно, що якщо з'явиться олігарх, бажаючий обратися на термін "П'ять років бесчестя і великих грошей", та проплатить бабко-майдан, то не тільки пенсіонери продадуть голос. Ми - пропаща нація, якщо навіть добровільно, безкоштовно так кажучи вибраний президент, виявився таким бездарним актором, якому Станіславський не просто вигукнув би "Не вірю!", він мабуть кинув би в нього черевика!