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Зеленський про другий термін: Я ще не вирішив - це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про другий термін: Я ще не вирішив - це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи балотуватиметься на другий президентський термін.

Про це він повідомив на пресмарафоні, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо другого терміну. Я не вирішую це питання. Вирішувати буде суспільство. Я не прийняв це рішення. Це правда. Це рішення не буде пов’язано з форматом майбутньої коаліції. Я не планую собі таку складну стратегію. Це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом України. Я виходжу на вулицю і розумію, як до мене ставляться. Люди за щось кажуть: дякую. Десь, кажуть, є помилки. У мене є діалог. Люди відкрито мені про це говорять. Говорять, що мене підтримують. Тоді я буду думати йти на другий термін, чи не йти. Приймати це рішення я буду з сім’єю, зі своїми дітьми. Вони страждають через мою професію", - заявив Зеленський.

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"Є багато викликів, які я хочу зробити і закінчити. Зможу зробити – молодець, подумаю. Не зможу, не дадуть мені, або сам не зможу – тоді навряд", - запевнив президент.

Разом з тим, Зеленським повідомив, що ознайомлений з питанням щодо зміни термінів проведення виборів до Верховної Ради і президента.

"Є дійсно питання щодо тлумачення Конституції. Я вважаю, що депутати звернуться до Конституційного Суду, якщо вони захочуть. І Конституційний Суд має відповісти", - пояснив президент.

Також він заперечив, що розглядає варіант дострокових президентських виборів: "Я не буду боротися за владу".

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Топ коментарі
+43
ГЕТЬ ГЕТЬ ГЕТЬ !
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26.11.2021 13:12
+30
Геть гнида паршива!!!
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26.11.2021 13:14
+29
ахахаха, воно ще не вирішило. та в тебе вже шансів 0. тобі аби зиму цю пережити)))
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26.11.2021 13:14
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Тебе и оставшихся 2,5 года много. Можешь и не досидеть с такой поддержкой у людей.
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26.11.2021 15:06 Відповісти
Пошел он на НАААА. Это очень скромно. А вообще я сомневаюсь, что зеленский добудет первый срок.
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26.11.2021 15:07 Відповісти
а нікчема кумедна))))))
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26.11.2021 15:22 Відповісти
ну чому нашій країні так не везе?
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26.11.2021 15:23 Відповісти
Да очень просто, уж слишком много лохов, которые верят во всякие "чудеса".
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26.11.2021 16:53 Відповісти
Зеленский был завербован Москвой еще в 2003 году, когда 95 квартал вылетел из КВН уже на четверть.финале и вся команда сидела в гостинице, думая - разбегаться им или идти в следующий сезон !

Вот тогда к ним и подкатило ФСБ РФ с «Операцией Буратино» !

Дело в том, что попадая в систему КВН команды заключают «пожизненный» контракт с АМИК Маслякова, который потом получает дивиденды со всего их юмора…

Но Зеленский врет , что ушел из КВН из-за скандала с Масляковым !

Именно за деньги Кремля этот «Буратино» так и раскрутился !

Важно : за 15 лет после вербовки Зеленский стал владельцем многих компаний Украины , через которые работает шоу бизнес - их конечным бенефициаром !

Без пыли и шума , бывшие владельцы или продали за копейки, а в большинстве просто переписали на него свой бизнес ( 100% при участии спецслужб России) !

За все это «95 квартал» должен был читать со сцены юморок, унижающий наши национальные ценности и символы и т.д.

После Майдана 2014 Кремль сделал ставку на влияние общественного мнения…

Нашли обиженного еврея Коломойского, имеющего большое влияние в стране и вручили ему своего агента - марионетку Зеленского !

Блазень не дурак и сам бы не пошел в президенты !

Вспомним слова его папаньки : « Да он плевать хотел на это президентство ! »

не далеки от истины - он плевать, может, и хотел, но кто ж ему позволит ?

Москва, путем шантажа : угрожая оставить его голым и босым без бизнеса + тюрьма, оприлюднив факт вербовки агента «Буратино» и источники его доходов стрессово заставила Зеленского пойти на выборы - вот почему он постоянно сидит на коксе !

По плану Кремля президентом Украины после Пороха должна была бы стать Тимошенко…

Вот она бы делала все то же самое, что делает сейчас Зеленский, но более филигранно, без косяков!

Чем объясняется такое большое количество ляпов в деятельности шестого *********** - его ни кто не готовил на эту должность !

И то, что Ермак его прямой куратор это и так очевидно !

Кремль охренел от такого количества слабоумных в нашей стране и успеха его пропаганды и дезинформации , в которую, были вброшены миллирды $ !

Наверняка выборы «засланного козачка» Зеленского войдут в историю спецслужб , как одна из самых успешных операций ФСБ ( неприятно , но это факт) !
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26.11.2021 16:04 Відповісти
"Дайте ему селедки." (с)
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26.11.2021 16:17 Відповісти
Він щось говорить про другий срок.Здається він натворив достатньо для першого ,,сроку''.
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26.11.2021 16:22 Відповісти
Ну и наглая же морда, какой на хрен второй срок, (ну разве что в тюрягу, то - ДА)... Ещё надеется, что кто-то его поддержит из народа, нет уже лохов, которым ты вешал лапшу на уши перед выборами. Такому брехливому ***********, никто уже не верит, и никогда уже не поверит. Ишь, губу как раскатал, успокойся и не рыпайся даже, отрывай свою пятую точку от кресла и возвращайся в свой Квартал, там твоё место а не здесь.
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26.11.2021 16:46 Відповісти
В тому то й проблема, що ще достатньо ідіотів які готові за це недоробило голосувати.
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26.11.2021 18:35 Відповісти
Гра в слова, гра словами, мабуть весь слівник української мови вивчений, підкреслені дуже вумні слова, щоб їх комбінувати і заплутати якусь наївну бабу в селі. Бо тільки бабусю, таку як моя мати, що вважає, що депутати реально живуть на свою дуже велику зарплатню, можна підманути такими речами. Та навіть так, бабуся плюне в бока і скаже щось образливе, бо печінками чує велику партію макаронів на вухах. Усі ми плюнемо в бока після такої прес-конференції.
Дуже сумно, що якщо з'явиться олігарх, бажаючий обратися на термін "П'ять років бесчестя і великих грошей", та проплатить бабко-майдан, то не тільки пенсіонери продадуть голос. Ми - пропаща нація, якщо навіть добровільно, безкоштовно так кажучи вибраний президент, виявився таким бездарним актором, якому Станіславський не просто вигукнув би "Не вірю!", він мабуть кинув би в нього черевика!
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26.11.2021 16:48 Відповісти
хорошо у путина учится, тот тоже говорил "как народ решит"... и вот уже 20лет, как его народ хочет)... а ведь шёл Зеленский категорически только на один срок, но теперь уже не исключает и следующий...настоящий хозяин своему слову -захочет даст, захочет возьмёт обратно.(сарказм, если что)
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26.11.2021 17:01 Відповісти
Пипец, бубочка втратив думку за круглим столом и уже начал издеваться над шариковой ручкой, как в свое время, во время интервью, шлепер.
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26.11.2021 17:23 Відповісти
Це шо? Амнезийность? и скажи шо канабис, даже в лечебных целях, - это хорошо.
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26.11.2021 17:25 Відповісти
Если это зеленое чмо решит пойти на второй срок - это будет окончательное закапывание Украины в могилу, придется народу дать ему и его преступному предательскому окружению отпор, вплоть до вооруженного
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26.11.2021 17:41 Відповісти
гнусавый слуга
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26.11.2021 17:55 Відповісти
а как же слово мужика? не идти на 2 срок, опять брехня.
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26.11.2021 18:19 Відповісти
А яка в нього альтернатива - чи другий термін на посту президента, чи багаторічний термін у буцегарні за держзраду.
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26.11.2021 18:32 Відповісти
Та чого ви розійшлися? Це ж хуцпа у чистому вигляді!!! Хуцпа це чисто єврейське надбання, у інших народів навіть поняття такого не існує.
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26.11.2021 18:35 Відповісти
Можно сравнить его мысли и слова - https://www.youtube.com/watch?v=h15_bholCPM
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26.11.2021 18:45 Відповісти
А че Гордон не пришел посперечатися с бубочкой?
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26.11.2021 18:46 Відповісти
какое же оно дурное... единственная поддержка какая тебя ожидает Зе Вава - за горло.
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26.11.2021 19:18 Відповісти
БЛАЗЕНЬ НЕ ДОТЯГНЕ ПЕРШИЙ СТРОК, Які можуть бути балачки про другий ?
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26.11.2021 20:35 Відповісти
Поддерживаю.
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27.11.2021 08:18 Відповісти
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