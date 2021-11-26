6821 55
Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський прокоментував ДТП за участі "слуги народу" Олександра Трухіна.
Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Що стосується Трухіна. Я сам не розумію, чому не була закінчена... Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу. Була експертиза і найближчим часом вона має бути. А потім вже результат", - зазначив президент.
"Є відео, я так розумію. Частково відео говорить про те, що його за кермом не було", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+38 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар26.11.2021 13:17
+30 Александр Петров fb6b30c7
показати весь коментар26.11.2021 13:18
+30 5 копійок
показати весь коментар26.11.2021 13:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Да Янык был просто ангел, по сравнению с эти ничтожеством пистливым
А Зеле достаточно мельком глянуть на часть видео, чтобы сделать вывод.
Сволота фактично визнала, що відмазала свого дрючка від терміну.
есть какой-то сезон в году когда это обоссаное чучело свободно от шизофазии или этого нарика только дурка излечит?
Сьогодні на ЦН день цитування ідіота, злодія ,зрадника,і слимака
скажіть мені,це можна зрозуміти?Хоспаді,яке воно дефективне,як воно жує мовну жуйку,переставляючи слова в реченні,повторюючи їх на всі лади і раз за разом видаючи полову.Жахаюсь,коли уявляю,що воно таким чином розмовляє і з лідерами інших країн...