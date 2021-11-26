УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
50324 відвідувача онлайн
Новини Політика України
6821 55
ДТП (2628) Зеленський (9969) Трухін (139)

Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"

Президент Володимир Зеленський прокоментував ДТП за участі "слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Трухіна. Я сам не розумію, чому не була закінчена... Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу. Була експертиза і найближчим часом вона має бути. А потім вже результат", - зазначив президент.

"Є відео, я так розумію. Частково відео говорить про те, що його за кермом не було", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про другий термін: Я ще не вирішив - це буде пов’язано з підтримкою моєї особистості народом

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+38
А вот это все, что нужно было услышать на конференции этого ничтожества.
показати весь коментар
26.11.2021 13:17
+30
Хорошо обосцал мудрий нарид.
показати весь коментар
26.11.2021 13:18
+30
Зебіли, ви задоволені відповіддю?
показати весь коментар
26.11.2021 13:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А вот это все, что нужно было услышать на конференции этого ничтожества.
показати весь коментар
26.11.2021 13:17 Відповісти
За кермом взагалі нікого не було. На автопілоті. Дрон.
показати весь коментар
26.11.2021 13:20 Відповісти
Хорошо обосцал мудрий нарид.
показати весь коментар
26.11.2021 13:18 Відповісти
Это ДТП кого надо ДТП. Ничего личного.
показати весь коментар
26.11.2021 13:19 Відповісти
Зебіли, ви задоволені відповіддю?
показати весь коментар
26.11.2021 13:19 Відповісти
Да погодь, не так быстро, они лицо от ссанины не успевают отмывать
показати весь коментар
26.11.2021 13:21 Відповісти
облизывать )))
показати весь коментар
26.11.2021 14:12 Відповісти
Частково відео говорить про те, що його за кермом не було

Да Янык был просто ангел, по сравнению с эти ничтожеством пистливым
показати весь коментар
26.11.2021 13:20 Відповісти
ДБР месяц "бьются" и не могут определить, был ли трухин за рулем.
А Зеле достаточно мельком глянуть на часть видео, чтобы сделать вывод.
показати весь коментар
26.11.2021 13:25 Відповісти
а що значить частково выдео говорить
показати весь коментар
26.11.2021 14:26 Відповісти
От собака....А де ж закон ?
Сволота фактично визнала, що відмазала свого дрючка від терміну.
показати весь коментар
26.11.2021 13:20 Відповісти
У слуг новая услуга, можно безнаказанно давить людей.
показати весь коментар
26.11.2021 13:20 Відповісти
а отчетство этого трухина, часом не аронович? А то, что то faceОМ оно правильное!
показати весь коментар
26.11.2021 13:20 Відповісти
Опаное порозище хоть бы раз не обдолбанным выползло на конференцию. Слушать противно.
показати весь коментар
26.11.2021 13:21 Відповісти
Правильно!Никогда не обращайте внимания на пьяных водил,разбивших и авто и покалечивших людей.Делов то.
показати весь коментар
26.11.2021 13:22 Відповісти
"Була експертиза і найближчим часом вона має бути. А потім вже результат"

есть какой-то сезон в году когда это обоссаное чучело свободно от шизофазии или этого нарика только дурка излечит?
показати весь коментар
26.11.2021 13:23 Відповісти
Ну що тут страшного, не сотня ж загинула під колесами слуги... ?
показати весь коментар
26.11.2021 13:23 Відповісти
Оце вiдповiдь президента?
показати весь коментар
26.11.2021 13:24 Відповісти
Ну а шо тут такого, цитируя великих : "Частково відео говорить про те, що нікого за кермом держави немає ". Поломался наш "Хазанов на минималках", совсем головой плох стал. ((
показати весь коментар
26.11.2021 13:28 Відповісти
Та який то президент, це пародія на президента в виконанні клоуна наркомана.
показати весь коментар
26.11.2021 13:30 Відповісти
Який же він брехло.
показати весь коментар
26.11.2021 13:25 Відповісти
на таком заряде (пыхнул) энегрии... скоро войдет в раж и будет хлестать по щекам неблагодарным слушателям )))
показати весь коментар
26.11.2021 14:14 Відповісти
Покалечил немного народу. Но что это в сравнении с его особыстостью...
показати весь коментар
26.11.2021 13:25 Відповісти
Молодец, Вова. Рассмешил за одну минуту. Бери приз и уё..вай.
показати весь коментар
26.11.2021 13:27 Відповісти
Зайшла на ЦН почитати новини і зрозуміла що ледь стримую нудоту,-"зеленський сказав,зеленський прокоментував...", читати усе це бридко.
Сьогодні на ЦН день цитування ідіота, злодія ,зрадника,і слимака
показати весь коментар
26.11.2021 13:29 Відповісти
Сегодня лучшее выступление 95-го квартала
показати весь коментар
26.11.2021 13:32 Відповісти
Полностью согласна . Уже настолько пытаюсь писать не матерясь , но силы на исходе 😀😀
показати весь коментар
26.11.2021 13:42 Відповісти
Ну я ж учора казав : 26 листопада - день блювання і харкання для всієї України!
показати весь коментар
26.11.2021 13:49 Відповісти
Что с клоуна взять, кроме анализов..
показати весь коментар
26.11.2021 13:32 Відповісти
Спасибо за то что просвятил. Все автомобили слуг народа управляются святым духом , поэтому в случае дтп с авто "слуги народа "- покайтесь, попросите прощения у пассажира или пассажиров и забудьте про дтп т.к.тут ничего страшного нет.
показати весь коментар
26.11.2021 13:39 Відповісти
Вот же блевотная крыса.
показати весь коментар
26.11.2021 13:44 Відповісти
тобто "шлюхі урода" понад законом?!!
показати весь коментар
26.11.2021 13:48 Відповісти
Тобто Трухіна частково не було за кермом - а частково був?Як,
скажіть мені,це можна зрозуміти?Хоспаді,яке воно дефективне,як воно жує мовну жуйку,переставляючи слова в реченні,повторюючи їх на всі лади і раз за разом видаючи полову.Жахаюсь,коли уявляю,що воно таким чином розмовляє і з лідерами інших країн...
показати весь коментар
26.11.2021 13:48 Відповісти
Про квантову механіку чули? Нє? Тоді погугліть....
показати весь коментар
26.11.2021 14:15 Відповісти
У трухина отстегнулись рука и нога и без его ведома управляли машиной. В свете того,что мелет этот упоротый подонка-вполне логичная версия.
показати весь коментар
26.11.2021 14:16 Відповісти
А если кот-нибудь из кремлёвских слуг покалечит его ленку или личинок? Он так же простит и не будет обращать внимания?
показати весь коментар
26.11.2021 13:55 Відповісти
Вообще плевок в лица украинского нарида!
показати весь коментар
26.11.2021 13:57 Відповісти
нарид это заслужил.
показати весь коментар
26.11.2021 14:21 Відповісти
вобщем, с сегодня, на смену коту Шрёдингера, пришёл какой то обтрухан))
показати весь коментар
26.11.2021 14:01 Відповісти
конченый моральный урод
показати весь коментар
26.11.2021 14:12 Відповісти
...... А ти і не мусиш звертати увагу! На це мусить звертати увагу тільки слідство і суд...Але, тут я не про Країну Мрій)))))))
показати весь коментар
26.11.2021 14:14 Відповісти
По факту это означает...дави Трухины и прочие Мама любит Скорость ...свой народ на остановкам,зебрах и прочих переходах... Стадо идиотов...
показати весь коментар
26.11.2021 14:16 Відповісти
Вас депилов 73 % на всех одного Трухина ХВАТИТ до конца Столетия...
показати весь коментар
26.11.2021 14:18 Відповісти
Совести нет! Или это для Зеленского "ничего страшного". Но все самое страшерн в этом мире начинается именно с этого - с отсутствия такой, ничем не измеримой части человеческой души, как совесть..
показати весь коментар
26.11.2021 14:19 Відповісти
зато с Поярковым - очень хочу!
показати весь коментар
26.11.2021 14:19 Відповісти
Совести нет! Или это для Зеленского "ничего страшного". Но все самое страшное в этом мире начинается именно с этого - с отсутствия такой, ничем не измеримой части человеческой души, как совесть..
показати весь коментар
26.11.2021 14:20 Відповісти
самое плохое, что президент ничего плохого не видит во лжи, особенно, если эта ложь ему во благо... или на благо людей, от которых он зависит..., тогда это норма, очень грустно...
показати весь коментар
26.11.2021 14:20 Відповісти
Та немає у нас Президента! Є особа, яка займає його посаду.
показати весь коментар
26.11.2021 14:33 Відповісти
Для постраждалих також нічого страшного, і для пораненого Журавля також нічого не було страшного?
показати весь коментар
26.11.2021 14:31 Відповісти
73% идиотов выбрали себе Моисея Шута...кто вам виноат?Порошенко или Ольга *********?
показати весь коментар
26.11.2021 14:33 Відповісти
История с трухиным будет проходить по сценарию как у Николая Кулебы, уполномоченного по правам детей "Спустя два года после жуткой аварии, одним из участников которого был на тот момент Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба, расследование так и не завершено. Соответственно, не объявлено подозрение. В деле о ДТП с Кулебой на перекрестке Чабаны - Гатное под Киевом, которое произошло 24 ноября 2019 года, никому до сих так и не объявили о подозрении. В результате того, что высокопоставленный чиновник выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, произошло столкновение с микроавтобусом...удалось связаться с Николаем Кулебой. Он сообщил, что "там до сих пор проводится экспертиза" https://incident.obozrevatel.com/crime/zakon-ne-dlya-vseh-spustya-dva-goda-posle-dtp-s-kuleboj-rassledovanie-ne-zaversheno.htm?_gl=1********_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTYzNzkyOTY5OS4xMDEyLjEuMTYzNzkyOTcwMy4w&_ga=2.261769285.978789763.1637147411-305513814.1471379554
показати весь коментар
26.11.2021 14:36 Відповісти
С десяток лет назад Начальник и министр ЖКХ всей Украины и создатель партии регионов Близнюк сбил насмерть 2 велосипедистов на Житомирщине...,еще трое человек пострадали и были в реанимации.../переломы ушибы/думаете кто то сел?
показати весь коментар
26.11.2021 14:43 Відповісти
Мама любит скорость...классика жанра...
показати весь коментар
26.11.2021 14:52 Відповісти
Ничего страшного, подумаешь смерда задавил. Теперь остается, "вытереться и встать из за стола." Больше сказать нечего.
показати весь коментар
26.11.2021 15:11 Відповісти
Блазень роздув пригоду з Шефіром до світового рівня. А при цьому ніхто не загинув, а от про дтп з участю депутата -слуги Трухіна , де постраждали 9 осіб він так і сказав : там же ніхто не загинув "
показати весь коментар
26.11.2021 20:31 Відповісти
 
 