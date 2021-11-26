Зеленський про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: "Нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу"

Президент Володимир Зеленський прокоментував ДТП за участі "слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це президент заявив під час пресмарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується Трухіна. Я сам не розумію, чому не була закінчена... Десь читаю, якісь ЗМІ запитують. Було ДТП, нічого тут страшного немає. Не хочу звертати на це велику увагу. Була експертиза і найближчим часом вона має бути. А потім вже результат", - зазначив президент.

"Є відео, я так розумію. Частково відео говорить про те, що його за кермом не було", - додав Зеленський.

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