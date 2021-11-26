В ОРДЛО прибула група кадрових військових РФ для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів, - розвідка
Новини Цензор.НЕТ Події
Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.
За даними ГУР, цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.
Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.
"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - повідомили у ГУР.
Будь ласка, зачекайте...