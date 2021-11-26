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В ОРДЛО прибула група кадрових військових РФ для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ Події

В ОРДЛО прибула група кадрових військових РФ для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони у фейсбуці.

За даними ГУР, цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Разом з тим, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.

"Такі випадки російський пропагандистський апарат намагається приховати і використати інформацію про факти загибелі особового складу на власних мінно-вибухових загородженнях для дискредитації Об’єднаних сил", - повідомили у ГУР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові РФ розпочали масштабні навчання в ОРДЛО, - розвідка

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будуть бурити проходи в наших МП.. є можливість збагатити чорноземи...
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26.11.2021 13:31 Відповісти
По этим "туристам" предметно работают над уменьшением их поголовья или только нас информируют?
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26.11.2021 13:56 Відповісти
 
 