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Новини За кордоном
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Білорусь (5973) кордон (3118) Литва (1544) Лукашенко (2310) мігранти (674)

"Ми не можемо передбачити, що Лукашенку стрельне в голову": Литва заявила про можливе закриття кордонів з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що допускає закриття пунктів пропуску з Білоруссю через зростаючу кількість випадків контрабанди мігрантів з Білорусі до Литви у вантажних автомобілях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомляє LRT.

"Ми постійно бачимо нові спроби потрапити в Білорусь у вантажівках, і прийняте рішення посилити контроль транспортних засобів. Якщо ми побачимо, що така тенденція наростає, ми цілком реально допускаємо закриття пунктів пропуску", - заявила Білотайте у п’ятницю 26 листопада.

Вона додала, що з серпня на кордоні з Білоруссю завернули близько 7000 мігрантів.

Міністерка сказала, що не береться прогнозувати розвиток штучної міграційної кризи.

"Лукашенко - абсолютно непередбачуваний, ми не можемо передбачити, що йому стрельне в голову. Наша справа - тиснути, на рівні ЄС та іншому, щоб Лукашенко, який організував цю кризу, поніс відповідальність за свої дії", - сказала Агне Білотайте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накопичення нелегалів на кордоні Білорусі з Україною не зафіксовано: ситуація залишається спокійною, - Держприкордонслужба

Повне закриття кордону з Білоруссю у разі ескалації кризи допускав також прем’єр Польщі Матеуш Моравецький.
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скорее всего ему в голову стрельнет калибр 7,62. холуи, в отличии от шизофреника лукашеску, осознают в какой они заднице. потому "самоубийство" лукашеску очень и очень вероятно.
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26.11.2021 14:02 Відповісти
а стара німецька, стурбованна комсомолка - проти... треба ж розмовляти з хворим мозаїчною психопатією....
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26.11.2021 14:06 Відповісти
А в Україні закрити кордони хоча б з рф, восьмий рік все "не на часі"
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26.11.2021 14:19 Відповісти
Если бы можно было перенести Германию на границу с мордором, было бы весело смотреть, как немцы переобуваются в прыжке в своем отношении к русским.
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26.11.2021 14:23 Відповісти
Правильно, вірно браття закривайте нах
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26.11.2021 14:24 Відповісти
Стрельне, то ще культурно висловлено.
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26.11.2021 14:27 Відповісти
Bilotaite na pervom plane potom idiot Dalia.Ona dala ukaz stob nelegalov vysylat obratno siloj, sto bylo protiv zakonov ES.Ona ugovorila 15 ES stran takze stob meniali zakoni.Poliaki i latysi takze zdelali kak Litva posovetoli im
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26.11.2021 14:53 Відповісти
Мигранты идут к нашему президенту( который за границей).
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26.11.2021 14:56 Відповісти
Bolsinstvo imigrantov za produktami teper tolko k nam xodit,pogranicniki dajut pered tem kak obratno v Belorus vysylajet.
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26.11.2021 15:28 Відповісти
A otlichat cenu na teplo i cenu na gaz uzhe nauchilsia. *********? Maloletka- kak tam sten? Koncertimy na 100 km nehvatilo, a ty pro stenu mechtaesh... Provoloku okonchiat tianut k 2023 godu, kiogda eto uzhe neaktualno budet... Tolko vorovstvo kazionnyx deneg...
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26.11.2021 18:03 Відповісти
pasiol naxuj debil
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26.11.2021 18:08 Відповісти
Ничего, можно будет потом ток пустить, чтоб орки не бегали к цивилизованным людям.
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01.12.2021 02:32 Відповісти
 
 